В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства восьмимесячной девочки
Подозреваемой оказалась ее мать — 42-летняя жительница села Березовка Рубцовского района
05 августа 2025, 19:42, ИА Амител
В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней девочки в селе Березовка Рубцовского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
5 августа 42-летняя жительница Березовки, будучи пьяной, заявила об исчезновении восьмимесячной дочери. На место выехали следователи, которые при осмотре дома и прилегающей территории нашли тело ребенка.
"По данному факту Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – заявили в СУ СК.
По предварительным данным следствия, смерть девочки наступила от открытой черепно-мозговой травмы. Семья ребенка состоит на учете как неблагополучная. Подозреваемой стала мать ребенка – она задержана.
20:18:44 05-08-2025
Ужас...
21:19:04 05-08-2025
Ни чего личного, бизнес.
Своими призовыми только детоубийц и детдомовцев плодите.
В войну и разруху бабы в СССР рожали, помногу и без призовых
11:49:16 06-08-2025
Гость (21:19:04 05-08-2025) Ни чего личного, бизнес.Своими призовыми только детоубий... у них контрацепции не было, а не из-за того, что хотели рожать. А сейчас и вазэктомия есть, но ею почему то мало кто хочет пользоваться, а очень зря