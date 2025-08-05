В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства восьмимесячной девочки

Подозреваемой оказалась ее мать — 42-летняя жительница села Березовка Рубцовского района

05 августа 2025, 19:42, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней девочки в селе Березовка Рубцовского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

5 августа 42-летняя жительница Березовки, будучи пьяной, заявила об исчезновении восьмимесячной дочери. На место выехали следователи, которые при осмотре дома и прилегающей территории нашли тело ребенка.

"По данному факту Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – заявили в СУ СК.

По предварительным данным следствия, смерть девочки наступила от открытой черепно-мозговой травмы. Семья ребенка состоит на учете как неблагополучная. Подозреваемой стала мать ребенка – она задержана.