Жительница Барнаула разгадала "древнее" слово в шоу "Поле чудес"
Елена Вольшмидт знала, как в Смоленской губернии называли кувшин для молока
19 сентября 2026, 15:52, ИА Амител
Жительница Барнаула Елена Вольшмидт / Фото: стоп-кадр с программы "Поле чудес"
Жительница Барнаула Елена Владимировна Вольшмидт приняла участие в телешоу "Поле чудес" на Первом канале и впечатлила зрителей своей эрудицией.
Елена Владимировна вошла в первую тройку игроков. Ей удалось правильно ответить на непростой вопрос: как в начале прошлого века в Смоленской губернии называли небольшой кувшин для молока? Верным ответом оказалось слово "пыляшечка".
Темой выпуска стали коровы. Вместе с Еленой Владимировной в первой тройке состязались Владимир Старостин из Ульяновска и Ольга Чащина из Серова.
17:39:03 19-09-2026
Супер.
И симпатичная.