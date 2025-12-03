Жительница Барнаула три года обманывала людей, продавая им "заграничный отдых"

На данный момент в полицию поступили заявления от 14 человек

03 декабря 2025, 10:14, ИА Амител

Жительница Барнаула три года обманывала людей / Фото: алтайское МВД

В Алтайском крае задержали 42-летнюю жительницу Барнаула, которая обманывала людей из разных регионов России под предлогом оказания туристических услуг, причинив им ущерб на общую сумму в размере 3 млн рублей, сообщает региональное МВД.

Речь идет о Татьяне Плиевой, которая на протяжении длительного времени работала менеджером в турагентстве, завоевала доверие клиентов и сформировала постоянный круг заказчиков. По данным следствия, в какой-то момент она перестала бронироватьь авиабилеты и гостиницы, но деньги за услуги брала.

«В 2022 году сменила деятельность, однако продолжала принимать деньги от граждан, планировавших поездки по России и за рубеж, и тратила по своему усмотрению», – рассказали в ведомстве.

На данный момент в полицию поступили заявления от 14 человек, у которых сорвался запланированный отдых. Причем среди пострадавших не только барнаульцы, но и жители из других регионов России.

«Общая сумма причиненного ущерба, по предварительным данным, составила 3 млн рублей», – отметили в МВД.

Возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Суд отправил женщину под домашний арест, ей грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее в Новосибирской области турагента отправили в тюрьму за обман клиентов на 3 млн рублей. Женщина также брала деньги за бронирование туров, но по факту услугу не оказывала.