Жительница Бийска потеряла средства, решив зарабатывать на карточках для маркетплейсов

Сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей

12 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Бийске 31-летняя женщина, находящаяся в декретном отпуске, стала жертвой мошенников, пытаясь заработать в интернете. Как сообщили в пресс-службе МУ МВД "Бийское", сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей.

По данным полиции, жительница наукограда искала подработку и прошла онлайн-обучение по созданию карточек товаров для маркетплейсов. После курсов она решила продвигать свои услуги и создала сообщество в социальной сети.

«Через некоторое время с ней связалась неизвестная девушка, предложив помощь в оформлении и продвижении страницы за 3,5 тысячи рублей. Получив оформленный аккаунт, бийчанка согласилась продолжить сотрудничество и по рекомендации "помощницы" обратилась к якобы проверенному специалисту по рекламе», – отметили в ведомстве.

Мужчина, представившийся экспертом, убедил женщину, что для успешного продвижения необходимо пройти "три этапа модерации" и получить "электронные ключи доступа". Для этого он предложил перевести деньги со счетов, пообещав вернуть всю сумму в течение нескольких часов.

Доверившись консультанту, женщина перечислила злоумышленникам более 900 тысяч рублей. Позже от нее потребовали еще около 400 тысяч рублей якобы в качестве "неустойки". Поняв, что таких средств у нее нет, бийчанка отказалась от дальнейших переводов и осознала, что стала жертвой аферы.

После этого пострадавшая обратилась в полицию. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 54-летняя жительница Барнаула заказывала ювелирные изделия на маркетплейсе и подменяла их во время примерки.