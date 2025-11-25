НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили списать долги по кредитам для женщин в декрете

Депутаты от ЛДПР внесли законопроект о введении моратория на начисление пеней и штрафов по кредитам на весь период отпуска по уходу за ребенком

25 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Женщина с ребенком / Фото: amic.ru
В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий списание долгов и введение моратория на начисление пеней по кредитам для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, пишет "Вечерняя Москва". Инициатива, разработанная депутатами от ЛДПР, распространяется как на многодетных матерей, так и на женщин, родивших первого ребенка.

Как заявил председатель партии Леонид Слуцкий, молодые матери не должны оказываться в долговой яме из-за штрафных санкций финансовых организаций.

«Если семья по той или иной причине временно не может платить по кредиту, банк не должен накручивать штрафы и пени», – подчеркнул парламентарий.

Законопроект предполагает введение моратория на начисление неустойки по просроченным кредитам на весь период отпуска по уходу за ребенком. Это означает, что женщины смогут воспользоваться кредитными каникулами без риска увеличения долговой нагрузки из-за штрафов и пеней.

Инициатива направлена на поддержку семей с детьми, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и предотвращение их попадания в долговую зависимость от банков.

Ранее "Справедливая Россия" предложила ввести кредитные каникулы для семей с детьми до трех лет.

Россия Законопроекты кредит

Комментарии 19


гость

18:38:03 25-11-2025

ну что только ни придумают, одно хлеще другого

  


Гость

18:47:43 25-11-2025

Если для всех женщин в отпуске по уходу за ребенком и без волокиты, то хорошо.

  


Кося

18:52:44 25-11-2025

Хорошо

  


гость

19:06:15 25-11-2025

Абсурд,попытки диктовать свои условия частным банкам чреваты последствиями

  


Гость

19:06:25 25-11-2025

Тогда, ожидаемо, данная категория не сможет получить кредит

  


Гость

19:19:04 25-11-2025

Гость (19:06:25 25-11-2025) Тогда, ожидаемо, данная категория не сможет получить кредит... Получит кредит. Потом на вечеринке залетит, не запомнив от кого. И все. Не будут ей пени начисляться. Ну и маткапиталом все погасит.

  


Элен без ребят

10:07:50 26-11-2025

Гость (19:19:04 25-11-2025) Получит кредит. Потом на вечеринке залетит, не запомнив от к... нет, просто женщинам детородного возраста, будут отказывать или выдавать под 200 процентов годовых на короткий срок.

  


Гость

19:28:47 25-11-2025

Гость (19:06:25 25-11-2025) Тогда, ожидаемо, данная категория не сможет получить кредит... Заранее набрать!

  


Гость

19:17:14 25-11-2025

Когда там выборы в госду*у?? Все чаще и чаще популистские и бестолковые предложения начинают озвучивать...

  


Пенс

19:46:42 25-11-2025

Гость (19:17:14 25-11-2025) Когда там выборы в госду*у?? Все чаще и чаще популистские и ... Ну, нам 13ю пенсию уже 2 раза "дали"

  


Гость

00:05:46 26-11-2025

Пенс (19:46:42 25-11-2025) Ну, нам 13ю пенсию уже 2 раза "дали"... я так и знала что больше всех гадости какие-то замшелые пенсы тут пишут

  


Пенс

07:18:08 26-11-2025

Гость (00:05:46 26-11-2025) я так и знала что больше всех гадости какие-то замшелые пенс... Ну вы зато персики гнилые

  


Да

19:28:35 25-11-2025

Вы уважаемые создайте такие условия чтобы женщина просто хотела иметь детей. Это не дело рожать детей за деньги. Думайте хорошо прежде чем предлагать всякие глупомьи

  


Гость

20:09:16 25-11-2025

Да (19:28:35 25-11-2025) Вы уважаемые создайте такие условия чтобы женщина просто хот...
Что значит хотела? Хотеть могут многие, но в современном мире рождение и воспитание ребенка это потеря здоровья, социальной жизни, профессиональных навыков. Для большинства семей это значительные финансовые траты на два десятилетия. Не говоря о том, что рождение ребёнка только повышает риск развода.
Короче, пока рождение ребёнка не станет делать жизнь людей лучше, а не хуже, развитые страны так и будут находиться в демографический кризисе.

  


гость

22:15:22 25-11-2025

Гость (20:09:16 25-11-2025) Что значит хотела? Хотеть могут многие, но в современном... это не только в современном мире.

  


Гость

20:19:02 25-11-2025

Да (19:28:35 25-11-2025) Вы уважаемые создайте такие условия чтобы женщина просто хот... Вам еще и условия для размножения создать надо . А не слишком ли много вы хотите. Хочешь жить умей вертеться

  


Гость

19:55:16 25-11-2025

А может уже хватит этих льгот для...

  


Musik

20:27:37 25-11-2025

И ОТЦАМ!!!

  


Гость

22:08:15 25-11-2025

Списание кредитов за залёт?
Креативненько,
Но за счёт зарплаты трибунных -говорилок

  

