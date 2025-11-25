В Госдуме предложили списать долги по кредитам для женщин в декрете

Депутаты от ЛДПР внесли законопроект о введении моратория на начисление пеней и штрафов по кредитам на весь период отпуска по уходу за ребенком

25 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Женщина с ребенком / Фото: amic.ru

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий списание долгов и введение моратория на начисление пеней по кредитам для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, пишет "Вечерняя Москва". Инициатива, разработанная депутатами от ЛДПР, распространяется как на многодетных матерей, так и на женщин, родивших первого ребенка.

Как заявил председатель партии Леонид Слуцкий, молодые матери не должны оказываться в долговой яме из-за штрафных санкций финансовых организаций.

«Если семья по той или иной причине временно не может платить по кредиту, банк не должен накручивать штрафы и пени», – подчеркнул парламентарий.

Законопроект предполагает введение моратория на начисление неустойки по просроченным кредитам на весь период отпуска по уходу за ребенком. Это означает, что женщины смогут воспользоваться кредитными каникулами без риска увеличения долговой нагрузки из-за штрафов и пеней.

Инициатива направлена на поддержку семей с детьми, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и предотвращение их попадания в долговую зависимость от банков.

Ранее "Справедливая Россия" предложила ввести кредитные каникулы для семей с детьми до трех лет.