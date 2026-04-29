Автомобиль вылетел в кювет и воткнулся в землю в поселке Центральном в Барнауле
Обстоятельства происшествия и причины потери управления авто пока неизвестны
29 апреля 2026, 19:16, ИА Амител
Место происшествия / Фото: читатель amic.ru
В пригороде Барнаула произошло ДТП с участием минивэна — автомобиль вылетел с дороги и буквально врезался в землю передней частью. Инцидент произошел в поселке Центральном, в районе Норильской улицы, сразу после выезда из поселка Лебяжье.
Судя по опубликованным фотографиям, машина съехала в кювет и остановилась, уткнувшись носом в грунт рядом с дорожным знаком. Обстоятельства происшествия и причины потери управления пока не установлены.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Официальных комментариев от экстренных служб также пока нет.
21:14:55 29-04-2026
Ну красивый перформанс.
21:43:57 29-04-2026
40 км ч шел. Не больше.