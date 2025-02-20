Жительница Новосибирска выиграла суд у бывшего коллеги, прочитавшего ее личные чаты

Экс-коллега активно обсуждал с другими сотрудниками даже самые личные переписки сибирячки

20 февраля 2025, 18:17, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Жительница Новосибирска выиграла суд против бывшего коллеги из фитнес-клуба, который без разрешения прочитал ее переписки и "слил" их другим сотрудникам. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

В 2022 году женщина устроилась в отдел продаж фитнес-клуба, но спустя несколько дней стажировки решила уйти. Во время работы она использовала рабочий компьютер для входа в мессенджеры и забыла выйти из аккаунтов перед увольнением. Этим воспользовался один из сотрудников клуба: он обнаружил ее переписки, начал их читать, а затем позвал коллег.

"Он позвал всех остальных, и около часа они читали мои диалоги. В том числе с моим мужем, совсем личные. А еще копировали их, снимали на фото и видео. В том числе они открыли переписку с двумя сотрудниками клуба, залезли в них. Увидели, что я их там критикую, и пошли жаловаться управляющей на этих коллег", – рассказала сибирячка.

После того как женщина узнала о произошедшем, она приехала в клуб с требованием выйти из ее переписок. Менеджер, который читал ее переписки, извинился – его заставили. Однако вскоре стало известно, что сообщения женщины продолжали распространяться в рабочих чатах клуба.

"Это было похоже на школьный абьюз, но терпеть это я не собиралась", – отметила она.

Женщина подала заявление в Следственный комитет, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение тайны переписки, совершенное лицом с использованием служебного положения".

Суд признал одного из сотрудников виновным и назначил ему 380 часов обязательных работ, а также обязал выплатить пострадавшей и двум другим сотрудникам, чьи переписки были вскрыты, по 100 тысяч рублей каждому. Однако он планирует обжаловать решение суда.