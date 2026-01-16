НОВОСТИОбщество

Жительница Урала первой получит 333 млн из "Новогоднего миллиарда"

Миллиард в этом розыгрыше поделили между тремя участниками

16 января 2026, 17:25, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Жительница Свердловской области выиграла в "Русское лото" 333 млн рублей и уже обратилась за оформлением в лотерейный центр, сообщает РИА Новости.

Женщина стала первой из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда", вышедших на связь с организаторами. Она пришла в центр "Столото" 15 января.

В этом розыгрыше миллиард рублей впервые в истории был поделен поровну между тремя участниками. Победители – жители Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей – получили по 333 333 333 рубля каждый. Еще один крупный приз – 100 миллионов рублей – был разыгран в этом же тираже.

«Мы искренне поздравляем победителя, которому удалось стать одним из трех счастливчиков, разделивших главный приз "Новогоднего миллиарда"», – сказала операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

По статистике "Столото", за первые две недели января оформить свои выигрыши (от 1 миллиона рублей и выше) успели только 18 человек из 102. Остальные мультимиллионеры и миллионеры тиража пока не обратились в центр.

Перед Новым годом охранник из Тамбовской области выиграл в лотерею 70 млн рублей за два месяца. Ему повезло несколько раз подряд. А электрик из Пермского края умудрился получить 31 млн рублей, при том, что ни одной цифры в билете не совпало.

Комментарии 10

Гость
Гость

17:48:50 16-01-2026

Варвара Басанович забыла уточнить кто и как определял победителей лотереи)))

  3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:50:34 16-01-2026

Брехня!!! Реклама что-бы лотерейки покупали.

  5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:30:54 16-01-2026

"Оформить свои выигрыши успели только 18 человек из 102"!? - это ли не подтверждение того, что "счастливцам", раскатавшим губу на реальное получение выигрыша, палки в колёса вставляют, представляя их "шаляй-валяйцами", которые "отсутствием" обращений якобы "сами резину тянут"?

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:33:20 16-01-2026

а налога сколько заплатит?

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:43:57 16-01-2026

Гость (19:33:20 16-01-2026) а налога сколько заплатит?... а не пофиг ли? Во-первых - невыдуманные истории, о которых невозможно молчать, во-вторых, если бы выиграл я, даже процентов 70 налога меня вполне бы устроило

  3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:52:16 16-01-2026

Гость (19:33:20 16-01-2026) а налога сколько заплатит?...
13%

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:50:09 17-01-2026

Гость (19:52:16 16-01-2026) 13%... около 30

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:29:12 17-01-2026

Гость (19:52:16 16-01-2026) 13%... Ваши сведения устарели.
С 1 января 2025 года для налоговых резидентов РФ исчисление налога будет производиться по ставкам в соответствии с п.1 ст. 224 НК РФ:
• ставка НДФЛ 13% применяется к части суммы налоговых баз, не превышающей 2,4 млн руб.;
• ставка НДФЛ 15% - к части суммы налоговых баз, которая больше 2,4 млн руб., но не превышает 5 млн руб.;
• ставка НДФЛ 18% - к части суммы налоговых баз, которая больше 5 млн руб., но не превышает 20 млн руб.;
• ставка НДФЛ 20% - к части суммы налоговых баз, которая больше 20 млн руб., но не превышает 50 млн руб.;
• ставка НДФЛ 22% - к части суммы налоговых баз, которая превышает 50 млн руб.
Для нерезидентов РФ ставка налога составляет 30% от выигрыша.

  -2 Нравится
Ответить
гость
гость

10:44:56 17-01-2026

Лотереи устраивают не для того , чтобы деньги кому-то отдать, а чтобыхапнуть. Это как чиновник, который наворовал миллиарды и отдал больным детям. Может такое быть? Нет. Ну вот.

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:32:13 17-01-2026

гость (10:44:56 17-01-2026) Лотереи устраивают не для того , чтобы деньги кому-то отдать... больными детьми не надоело спекулировать? меньше бухайте, меньше больных детей будет. а если нравится бухать - не плодитесь!

  -4 Нравится
Ответить
