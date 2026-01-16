Жительница Урала первой получит 333 млн из "Новогоднего миллиарда"

Миллиард в этом розыгрыше поделили между тремя участниками

16 января 2026, 17:25, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Жительница Свердловской области выиграла в "Русское лото" 333 млн рублей и уже обратилась за оформлением в лотерейный центр, сообщает РИА Новости.

Женщина стала первой из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда", вышедших на связь с организаторами. Она пришла в центр "Столото" 15 января.

В этом розыгрыше миллиард рублей впервые в истории был поделен поровну между тремя участниками. Победители – жители Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей – получили по 333 333 333 рубля каждый. Еще один крупный приз – 100 миллионов рублей – был разыгран в этом же тираже.

«Мы искренне поздравляем победителя, которому удалось стать одним из трех счастливчиков, разделивших главный приз "Новогоднего миллиарда"», – сказала операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

По статистике "Столото", за первые две недели января оформить свои выигрыши (от 1 миллиона рублей и выше) успели только 18 человек из 102. Остальные мультимиллионеры и миллионеры тиража пока не обратились в центр.

Перед Новым годом охранник из Тамбовской области выиграл в лотерею 70 млн рублей за два месяца. Ему повезло несколько раз подряд. А электрик из Пермского края умудрился получить 31 млн рублей, при том, что ни одной цифры в билете не совпало.