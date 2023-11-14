Жителя Алтая отправили в колонию за вхождение в "СССР"

Мужчина участвовал в экстремистской деятельности и финансировал ее

14 ноября 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай мужчину осудили за совершение преступлений экстремистского характера, сообщает региональный СК.

В 2019 году общественное объединение "Союз Славянских Сил Руси" ("СССР") признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России. Сторонники движения отказываются признавать РФ и продолжают жить в СССР.

"Достоверно зная об указанном решении суда, обвиняемый с 2019 года по 2021-й принимал активное участие в деятельности общественного объединения, осуществлял предоставление и сбор денежных средств на финансирование ее деятельности", – рассказали в ведомстве.

56-летнего мужчину осудили на пять лет за "участие в экстремистской деятельности и ее финансирование".