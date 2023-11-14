Жителя Алтая отправили в колонию за вхождение в "СССР"
Мужчина участвовал в экстремистской деятельности и финансировал ее
14 ноября 2023, 11:30, ИА Амител
В Республике Алтай мужчину осудили за совершение преступлений экстремистского характера, сообщает региональный СК.
В 2019 году общественное объединение "Союз Славянских Сил Руси" ("СССР") признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России. Сторонники движения отказываются признавать РФ и продолжают жить в СССР.
"Достоверно зная об указанном решении суда, обвиняемый с 2019 года по 2021-й принимал активное участие в деятельности общественного объединения, осуществлял предоставление и сбор денежных средств на финансирование ее деятельности", – рассказали в ведомстве.
56-летнего мужчину осудили на пять лет за "участие в экстремистской деятельности и ее финансирование".
11:54:13 14-11-2023
Старовер. Вот вам шах и мат. Не хотите признавать - в тюрьму.
12:14:53 14-11-2023
Жаль этих людей, застряли где-то в прошлом страны, не хотят идти вперёд.
16:32:39 14-11-2023
гость (12:14:53 14-11-2023) Жаль этих людей, застряли где-то в прошлом страны, не хотят ... Вы то далеко вперёд ушли.
12:28:42 14-11-2023
продолжают жить в СССР --- тогда он сейчас должен быть в УССР, там сейчас борятся против ее незаконного отделения
12:29:35 14-11-2023
Что конкретно он делал?
13:03:48 14-11-2023
Гость (12:29:35 14-11-2023) Что конкретно он делал?... Просто попался
13:26:20 14-11-2023
продолжают жить в СССР --- а президент СССР умер, им наверное выборы надо провести
14:28:57 14-11-2023
Гость (13:26:20 14-11-2023) продолжают жить в СССР --- а президент СССР умер, им наверно... а прочитать стать - слабо?