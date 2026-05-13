Жителя Рубцовска отправили на обязательные работы за долги по алиментам

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения

13 мая 2026, 23:06, ИА Амител

Алименты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Рубцовске мужчину приговорили к обязательным работам за длительную неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Несмотря на предупреждения судебных приставов и административные наказания, горожанин продолжал уклоняться от исполнения родительских обязанностей. Как сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю, обвинительный приговор вынес Рубцовский городской суд.

Во время разбирательства установили, что мужчина по решению суда был обязан выплачивать алименты на содержание ребенка, однако долгое время этого не делал и добровольно дочери не помогал.

Судебные приставы пытались побудить должника к выплатам. В частности, ему выдали направление в службу занятости, чтобы он смог трудоустроиться и начать перечислять деньги на содержание ребенка. Однако мужчина проигнорировал рекомендации.

Кроме того, ранее жителя Рубцовска уже неоднократно привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения. Несмотря на это, он продолжил уклоняться от выплат.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ — злостная неуплата средств на содержание детей. В качестве наказания ему назначили 240 часов обязательных работ.