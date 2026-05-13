НОВОСТИОбщество

Жителя Рубцовска отправили на обязательные работы за долги по алиментам

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения

13 мая 2026, 23:06, ИА Амител

Алименты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Алименты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Рубцовске мужчину приговорили к обязательным работам за длительную неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Несмотря на предупреждения судебных приставов и административные наказания, горожанин продолжал уклоняться от исполнения родительских обязанностей. Как сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю, обвинительный приговор вынес Рубцовский городской суд.

Во время разбирательства установили, что мужчина по решению суда был обязан выплачивать алименты на содержание ребенка, однако долгое время этого не делал и добровольно дочери не помогал.

Судебные приставы пытались побудить должника к выплатам. В частности, ему выдали направление в службу занятости, чтобы он смог трудоустроиться и начать перечислять деньги на содержание ребенка. Однако мужчина проигнорировал рекомендации.

Кроме того, ранее жителя Рубцовска уже неоднократно привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения. Несмотря на это, он продолжил уклоняться от выплат.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ — злостная неуплата средств на содержание детей. В качестве наказания ему назначили 240 часов обязательных работ.

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Рубцовск дети Алименты
       

Комментарии 3

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Вася

10:36:15 14-05-2026

Таких кадров и в Барнауле тысячи. Только они никто на обязательных работах не работают и все едут дальше по этапу на поселок. Ну а в Рубцовске можно сразу минуя промежуточные стадии везти на зону. Все равно платить никто не будет.

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Гость

13:18:53 14-05-2026

Ребёнок неплательщика должен солнцем согреваться и воздухом питаться? - ведь отец и мать обязаны в равной доле воспитывать и обеспечивать своих детей. Интересно, блудных отцов окружают равнодушные люди или солидарные с ними манипуляторы? Знаю случай как мать алиментщика долбилась в квартиру его бывшей жены и орала на весь подъезд: "Забирай исполнительный лист!.."

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Гость

15:39:50 14-05-2026

Ну и нахрен сдался бы этот ваш брак!

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