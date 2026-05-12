"Новые люди" представили "Манифест женщин России"

Документ включает десять базовых принципов, которые, по мнению авторов, должны стать общественной нормой

12 мая 2026, 14:47, ИА Амител

Депутат Госдумы Ксения Горячева / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Партия "Новые люди" запустила кампанию против унижения женщин. В ее основе — манифест, который разработала депутат Госдумы от партии "Новые люди" Ксения Горячева вместе с женщинами со всей страны. Главный слоган проекта — "Мы и есть Россия".

«Россия держится на нас. Семь из десяти врачей в стране — женщины. Среди ученых с кандидатской степенью нас почти половина. Пятьдесят пять из ста человек с высшим образованием — женщины. В каждом втором российском доме хозяйство держится на наших плечах. Каждую третью российскую компанию возглавляет женщина», — говорится в тексте манифеста.

Документ включает десять базовых принципов, которые, по мнению авторов, должны стать общественной нормой. Среди них — уважение вместо хамства, любовь вместо агрессии, выбор вместо запретов и еще семь, которые можно прочитать на сайте проекта голосженщин.рф.

Депутат БГД Анна Галицкая / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Свое мнение о манифесте высказала депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Анна Галицкая:

«Сегодня многие проблемы, с которыми сталкиваются женщины, по-прежнему остаются без должного внимания. Только за последний год число обращений по домашнему насилию выросло примерно на 40% — за 2025 год было зафиксировано около 24 тысяч. Женщины в России в среднем зарабатывают примерно на треть меньше мужчин. Миллионы матерей вместо алиментов получают отписки. Публичные оскорбления и унижение женщин все чаще воспринимаются как норма. И это лишь часть проблем, о которых необходимо не только говорить открыто, но и добиваться системных решений и изменений на законодательном уровне».

В партии отмечают, что манифест станет основой для продвижения новых инициатив, связанных с безопасностью и защитой прав женщин. Среди направлений — меры против навязчивого преследования, безопасные роды и равная оплата за равный труд. Ранее Ксения Горячева уже трижды вносила в Госдуму законопроект о противодействии сталкингу, который пока не получил поддержки.

Цель манифеста — собрать один миллион подписей. Это станет самой крупной петицией о правах женщин в истории страны. За первую неделю проект уже поддержали более 15 тысяч человек. Проголосовать можно на сайте голосженщин.рф.