Житель Бийска выплатил почти миллион рублей алиментов, испугавшись изъятия автомобиля

Должник скрывался от приставов, поэтому его объявили в розыск и включили в реестр злостных неплательщиков алиментов

03 мая 2026, 19:30, ИА Амител

Алименты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Бийске 39-летний местный житель, накопивший долг по алиментам почти в миллион рублей, погасил его после вмешательства судебных приставов. Мужчина длительное время уклонялся от выплат на содержание двоих детей, однако ситуация изменилась после ареста его автомобиля.

Как сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю, в отношении бийчанина было возбуждено исполнительное производство. Он обязан был перечислять треть своего дохода на содержание 15-летней дочери и 16-летнего сына, но игнорировал эту обязанность, в результате чего задолженность выросла до 932 тысяч рублей.

Должник скрывался от приставов, поэтому его объявили в розыск и включили в реестр злостных неплательщиков алиментов. В ходе проверки выяснилось, что мужчина владеет автомобилем Lexus GX 470, который также был объявлен в розыск.

Местонахождение иномарки удалось установить в рамках разыскных мероприятий. После этого пристав составил акт описи и ареста имущества. Опасаясь потерять транспортное средство, мужчина в кратчайшие сроки полностью погасил накопившуюся задолженность перед детьми.

