Жителям Алтая рекомендовали купаться в разрешенных местах из-за опасности паразитов

С симптомами церкариоза в Рубцовске в больницы с начала этой недели обратились 12 человек

19 июля 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский Минздрав и управление Роспотребнадзора по региону призвали жителей Алтайского края купаться в разрешенных местах из-за опасности паразитов. Ранее в соцсетях появилась информация, что у жителей Рубцовска после купания в старице выявили церкариоз – острое паразитарное заболевание. Его симптомы: аллергия, раздражение, сильный зуд и температура.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на замглавврача по лечебной работе Краевого кожвендиспансера Аннетту Айбазову, с симптомами церкариоза в Рубцовске с начала этой недели обратились 12 человек. Лечение составляет до семи дней, но уже на второй-третий день пациент чувствует себя ощутимо лучше.

"Данные случаи фиксируются ежегодно летом. Чаще всего это связано с купанием в несанкционированных водоемах. Поэтому в очередной раз обращаемся к жителям всего Алтайского края и напоминаем, что купание в таких водоемах опасно для здоровья", – подчеркнула Айбазова.

В управлении Роспотребнадзора добавили, что церкариозы обычно живут в заросших или загрязненных водоемах. Живут они на промежуточных хозяевах, моллюсках, которые активно размножаются в такой воде. Для большинства населения Алтайского края, при условии посещения только водных объектов с санэпидзаключением, эти паразиты опасности не представляют.

В ведомстве добавили, что на 23 июня в Алтайском крае официально подтверждена безопасность 26 пляжей – их список можно увидеть по этой ссылке. Не оборудованные пляжи небезопасны для здоровья – там можно подцепить гепатит А, паразитов, а также кишечные и энтеровирусные инфекции.