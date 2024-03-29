Жуков проиграл суд за права на песни группы "Руки Вверх"

Мосгорсуд подтвердил решение нижестоящей инстанции

29 марта 2024, 20:41, ИА Амител

Микрофоны на стойке / Фото: pxhere.com

Мосгорсуд оставил без изменений решение Симоновского районного суда Москвы, который отклонил иск певца Сергея Жукова о передаче группе "Руки Вверх" прав на фонограммы песен коллектива. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Заседание состоялось 28 марта. Речь шла о хитах группы вроде "Ну где же вы, девчонки?", "Я не отдам тебя никому", "Дома не сиди" и других. Жуков вместе с бывшим участником коллектива Алексеем Потехиным судились с экс-продюсером "Руки Вверх" Андреем Маликовым и "Издательством Джем". Они пытались признать передачу исключительных прав на фонограммы и о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной из-за нарушений.

В суде выяснилось, что продюсер финансировал создание композиций. Жуков же выступал как авто и исполнитель. В результате Симоновский суд отклонил иск музыканта, отметив, что истцы знали о нарушениях во время заключения сделки, но не пытались с этим что-либо сделать в течение 20 лет. Мосгорсуд подтвердил решение нижестоящей истанции.