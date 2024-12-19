Зюганов сравнил прямую линию Путина с советской эпохой

Лидер КПРФ отметил острые темы в прямой линии Путина

19 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов / Фото: kprf.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что многие аспекты прямой линии президента России Владимира Путина напоминают советскую эпоху. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Зюганова, глава государства хорошо владеет материалом и глубоко понимает проблемы.

"Считаю, что Путин из великой советской эпохи сейчас взял немало. Нынешняя пресс-конференция – это, по сути, огромная приемная", – заявил лидер КПРФ.

Он добавил, что президент затронул острые вопросы относительно миграции.

"Я достаточно удовлетворен характером ответов по этой проблеме", – сказал Зюганов.

Депутат также считает, что Путин "еще раз протянул руку всем, кто хотел мира и спокойствия".

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, длилась четыре с половиной часа. За это время Владимир Путин ответил на 76 вопросов, из которых 14 касались СВО.