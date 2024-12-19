Зюганов сравнил прямую линию Путина с советской эпохой
Лидер КПРФ отметил острые темы в прямой линии Путина
19 декабря 2024, 22:30, ИА Амител
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что многие аспекты прямой линии президента России Владимира Путина напоминают советскую эпоху. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Зюганова, глава государства хорошо владеет материалом и глубоко понимает проблемы.
"Считаю, что Путин из великой советской эпохи сейчас взял немало. Нынешняя пресс-конференция – это, по сути, огромная приемная", – заявил лидер КПРФ.
Он добавил, что президент затронул острые вопросы относительно миграции.
"Я достаточно удовлетворен характером ответов по этой проблеме", – сказал Зюганов.
Депутат также считает, что Путин "еще раз протянул руку всем, кто хотел мира и спокойствия".
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, длилась четыре с половиной часа. За это время Владимир Путин ответил на 76 вопросов, из которых 14 касались СВО.
08:15:36 20-12-2024
Г З,ты или крест сними или штаны надень. опорочил коммунистическую идею,уйди на покой,не мешай настоящим коммунистам,которые против эксплуатации человека человеком,превратил партию в оппортунистическое болото.
08:32:42 20-12-2024
Я не Зюганов, у меня отношение к мероприятию- крайнее удивление и разочарование. И вот почему- Да, Владимир Владимирович услышал многих простых людей с их проблемами, да, пообещал разобраться и помочь. И, даст Бог, так и будет. Но почему этими вопросами не занимались местный чиновники? Почему простыми по сути вопросами люди озадачили самого отвественного человека страны? Можно было бы подумать, что других, более важных дел не осталось, но так ведь нет же. Просто чиновники настолько охамели, что тупо перестали работать на пользу обществу. Но это не всё: в стране отсутствует механизм выявления бездеятельности чиновников и их наказания. Поэтому, как и было гениально предсказано, Президенту уготована роль эдакого Бэтмена, спасающего простых людей... Грустно это всё.
08:48:51 20-12-2024
Гость (08:32:42 20-12-2024) Я не Зюганов, у меня отношение к мероприятию- крайнее удивле... А кто до этого довел страну? Не самый ли могущественный человек страны?
08:58:54 20-12-2024
Гость (08:48:51 20-12-2024) А кто до этого довел страну? Не самый ли могущественный чело... Чиновники и ведомства- как плесень, появляется незнамо откуда... и хоть ты семи пядей во лбу, ничего поделать с этим не можешь, потому что это- основополагающий закон бытия, навроде всемирного тяготения и полового созревания.
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09:44:51 20-12-2024
Гость (08:32:42 20-12-2024) Я не Зюганов, у меня отношение к мероприятию- крайнее удивле... А что ему ещё делать то ?
09:04:36 20-12-2024
Ну в целом да: застой, экономический спад и цензура
09:43:09 20-12-2024
Оппозиция карманная
Хорошо лизнул
12:40:34 20-12-2024
Место Зю и коммунизма на свалке истории. Все это, конечно, ещё в памяти граждан, мэйд ин юсэсэсэр. Однако, коммунистам нечего предложить молодежи. Нечего предложить трудягам. Поэтому КПРФ и выглядит нафталиново жалко. Зю, кстати, лично в ответе за это.
12:59:15 20-12-2024
Гость (12:40:34 20-12-2024) Место Зю и коммунизма на свалке истории. Все это, конечно, е... "Дрессированные коммунисты"