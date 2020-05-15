Многие школы Алтайского края оснащены пропускными системами с металлодетекторами. Однако часть из них отключены, так как срабатывают на ключи и прочие металлические предметы в вещах детей. Насколько это правильно, поинтересовалась ведущая «Переговорки» на amic.ru Евгения Даровская у заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко. «Абсолютно неправильно», — ответил он и объяснил, что делать, если вдруг родители увидели такое «вопиющее нарушение».

А также рассказал, как в целом в Алтайском крае организована охрана школ и почему в наших образовательных учреждениях на вахте сидят пожилые люди, а не профессиональные охранники. Поговорили и о сообщениях о «минировании» школ весной этого года и о том, кому это надо.

Кроме того, вспомнили трагедии на туристических базах Алтая и поговорили о безопасности в этой отрасли.

Также вице-премьер рассказал, как часто проверяются торговые центры в регионе после пожара и гибели людей в кемеровской «Зимней вишне», о том, насколько безопасно сегодня в детских лагерях отдыха Алтайского края и почему так мало пляжей в нашем регионе. Полную версию «Переговорки» смотрите на amic.ru 23 июня.