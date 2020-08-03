Смерть семьи Кременских на турбазе Алтая. Все, что известно на данный момент
Рассказываем, что произошло на турбазе "Глобус", где нашли мертвой семью в закрытом изнутри номере
В конце июля жителей Алтайского края потрясла загадочная гибель семьи начальника отдела регионального управления печати Иосифа Кременских на туристической базе "Глобус" на озере Ая. В закрытом изнутри домике были найдены тела чиновника, его супруги и двоих детей. Криминалисты рассматривали несколько версий происшествия и нашли много странностей. Что известно о трагедии к настоящему моменту, почему следователи рассматривали версию ритуального убийства, а сотрудники базы не замечали пропажу постояльцев, разбирался amic.ru.
Когда Кременских приехали на турбазу и что случилось с ними дальше?
Следователи поминутно восстановили последние часы жизни семьи. Кременских приехали на турбазу на рейсовом автобусе утром 26 июля и заселились в четырехместный номер, который уже снимали два года назад. Через несколько часов глава семейства – Иосиф – вышел прогуляться по территории базы. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Момент возвращения мужчины в номер в объектив камер не попал. После этого Кременских никто не видел. Также известно, что днем 26 июля Иосиф отвечал на телефонные звонки коллег, а уже вечером перестал выходить на связь. Его сын и жена в последний раз выходили в социальные сети также днем 26 июля.
Как и кто обнаружил тела погибших?
31 июля в полдень семья Кременских должна была освободить номер. Уборщица пришла навести порядок перед размещением новых постояльцев. Дверь оказалась заперта изнутри. Женщина постучалась, но ей никто не открыл. Она пыталась дозвониться до Оксаны Кременских, но телефон был недоступен. Тогда уборщица позвала на помощь сотрудника базы, который и выбил замок. Внутри номера они увидели страшную картину: Иосиф Кременских, его супруга и 10-летняя дочь лежали мертвые на своих кроватях. На полу между кроватями, недалеко от входной двери, лежал их 16-летний сын.
Отметим, что постояльцы из соседних номеров на протяжении нескольких дней чувствовали неприятных запах из номера Кременских. Сначала пытались избавиться от него с помощью освежителя воздуха, потом пожаловались в администрацию "Глобуса", но там сочли, что проблема в канализации. Представители турбазы пообещали постояльцам, что почистят трубы. Но оказалось, что канализация ни при чем.
Когда семья погибла и почему решили, что это было ритуальное убийство?
Следователи установили, что смерть наступила в ночь с 26 на 27 июля. Сразу же возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ – "Убийство двух и более лиц". В первые часы криминалисты выдвинули несколько версий случившегося. В первую очередь рассматривали версию ритуального убийства. В пользу этого говорило, что Иосиф Кременских лежал обнаженным на своей кровати, а на второй кровати лежали его супруга и дочь. Девочка тоже была обнажена. Однако никаких следов насильственных действий или других улик на телах не обнаружили. Также оказалось, что никто посторонний не мог войти в номер или выйти из него.
Тогда приоритетной стала версия отравления. Следователи проверили продукты, которые могли употреблять погибшие. На экспертизу отправили все личные вещи, в том числе и пластиковую бутылку с водой, найденную в номере. Однако никаких следов яда или других опасных веществ пока не обнаружили. Следователи также взяли образцы воздуха.
Но все-таки почему погибли сразу все четверо?
Официальная (и приоритетная на данный момент) версия причины смерти целой семьи в закрытом номере появилась у следователей на третий день после обнаружения тел. По предварительным данным, люди погибли в результате отравления выхлопами от дизельного генератора.
26 июля, в день, когда Кременских приехали на Аю, пошел сильный ливень и на турбазе погас свет. Чтобы обеспечить гостиницу электричеством, в подсобку, находящуюся прямо под номером постояльцев, поставили дизельные генераторы и открыли дверь – для вентиляции. Комната Кременских быстро наполнилась выхлопными газами. По предварительной версии, вся семья просто задохнулась.
Кто виноват в трагедии?
Официальное обвинение пока еще никому не предъявлено. Но на данный момент по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор турбазы "Глобус" Виктор Королев. Генераторы, от выхлопов которых, предположительно, задохнулись Кременских, были установлены по его распоряжению. Королева подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших смерть двух и более человек. Максимальное наказание, которое ему может грозить, – до 10 лет тюрьмы. Криминалисты продолжают проводить необходимые экспертизы, которые помогут установить причины трагедии. Сейчас весь корпус турбазы, где жила семья, опечатали и расселили, некоторым постояльцам вернули деньги.
Что известно о погибших?
Иосиф Кременских несколько лет работал в школе № 125 города Барнаула учителем информатики, был одним из основателей школьной команды КВН "Театр Абсурда". В последние годы Иосиф работал в управлении по печати, где возглавлял отдел по взаимодействию с муниципальными СМИ. Коллеги характеризуют Иосифа как ответственно и ценного сотрудника. Начальник управления Евгений Нечепуренко выразил соболезнования семье погибших и доложил о произошедшем губернатору Виктору Томенко, который взял ход расследования на личный контроль.
Супруга Иосифа – Оксана – была руководителем танцевального коллектива "Рондо". Несколько лет назад ансамбль получил статус образцового.
Вместе с ними погибли 16-летний сын и 12-летняя дочь. В барнаульской школе № 125, узнав о смерти своего бывшего учителя, организовали сбор помощи на похороны семьи.
Прощание с семьей проходит в понедельник, 3 августа, в ритуальном зале барнаульского крематория.