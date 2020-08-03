Смерть семьи Кременских на турбазе Алтая. Все, что известно на данный момент

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Прочее Криминолог выдвинул версию о гибели семьи алтайского чиновника

Следователи установили, что смерть наступила в ночь с 26 на 27 июля. Сразу же возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ – "Убийство двух и более лиц". В первые часы криминалисты выдвинули несколько версий случившегося. В первую очередь рассматривали версию ритуального убийства. В пользу этого говорило, что Иосиф Кременских лежал обнаженным на своей кровати, а на второй кровати лежали его супруга и дочь. Девочка тоже была обнажена. Однако никаких следов насильственных действий или других улик на телах не обнаружили. Также оказалось, что никто посторонний не мог войти в номер или выйти из него.

Тогда приоритетной стала версия отравления. Следователи проверили продукты, которые могли употреблять погибшие. На экспертизу отправили все личные вещи, в том числе и пластиковую бутылку с водой, найденную в номере. Однако никаких следов яда или других опасных веществ пока не обнаружили. Следователи также взяли образцы воздуха.