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День Ильи-пророка: история, приметы и традиции праздника

, ИА "Амител"
Считается, что в Ильин день заканчивается лето: "На Илью до обеда – лето, после обеда – осень"
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Ильин день всегда отмечается 2 августа (20 июля по старому стилю). Для православных Илья – один из величайших пророков. Верующие обращались к Илье-пророку, прося помощи в лечении и любви. Славяне 2 августа праздновали Перунов день. О традициях, обычаях, приметах этого дня читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1

Какой праздник отмечают православные 2 августа?

Верующие 2 августа отмечают День Ильи-пророка. Это один из наиболее почитаемых святых. Пророк наставляет заблудших, покровительствует верным Господу. В подчинении святого – дожди, гром и молнии. От Ильи зависит урожай и земное плодородие. Его считают покровителем воинов, авиаторов и десантников.

2

История праздника

Илья-пророк родился за 900 лет до Рождества Христова в Фесвии Галаадской в колене Левиином. Когда младенец появился на свет, его отцу Соваку пришло видение: благообразные мужи беседовали с мальчиком, пеленали огнем и питали пламенем огненным. Видение оказалось пророческим. В юношестве Илья удалился в пустыню. Он ревностно молился и соблюдал строжайший пост.

Пророк был примером целомудренной жизни. Он боролся с идолопоклонничеством, совершал чудеса во имя Господа.

Илья был призван служить царю Ахаву, который поклонялся Ваалу (солнцу). Илья, по слову Господа, призвал людей обратиться к истинному Богу, иначе царство постигнет голод. Царь не послушался пророка, и в стране наступила засуха. Через год Илья вновь объявил людям о том, что все беды происходят из-за поклонения Ваалу. Чтобы "разбить" заблуждение израильтян, Илья предложил сделать два жертвенника: один Ваалу, а другой Богу, и сказал: "Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол".

Согласно преданию, пророка живым забрали на небо. Туда он умчался на огненной колеснице, запряженной четырьмя белыми конями, оставив после себя своего духовного ученика Елисея. Считается, что на небе Илья ждет второго пришествия Христа, чтобы снова возвратиться на землю.

Первый православный храм на Руси был построен в Киеве именно в честь Ильи-пророка еще до официального Крещения Руси.

3

Как отмечает церковь Ильин день?

В храмах 2 августа прославляют Илью молитвами и богослужениями как одного из наиболее почитаемых святых угодников Ветхого Завета. В некоторых храмах проводятся божественные литургии и крестные ходы.

 

4

Как праздновали Ильин день наши предки?

Славяне считали Илью повелителем дождя и грома. Ему молились, когда приходила страшная засуха. Также Илью просили о хорошем урожае и плодородии. В этот день было запрещено работать. Особенно строгий запрет был на работу в поле.

Жители деревень праздновали этот день сообща. К празднику готовились за несколько дней. А 2 августа все собирались вместе, водили хороводы. Главным блюдом был молодой барашек или бык, которого символично приносили в жертву Илье. Женщины пекли хлеб из муки нового урожая.

5

Почему на Ильин день нельзя купаться?

В этот день было запрещено купаться. Этому есть несколько объяснений. В народе считалось, что нечисть прячется от Ильи в воде. Тех, кто осмелится зайти в реку, русалки и водяные утаскивают на дно. Также предки верили, что купание на Ильин день чревато тяжелыми болезнями.

Также считалось, что со 2 августа заканчивается лето: "До Ильина дня мужик купается, а с Ильина дня с рекою прощается" или "На Илью до обеда – лето, после обеда – осень".

 

6

Обряды, приметы и традиции на Ильин день

Илья-пророк – исполнитель Божьего закона и проявление гнева Божьего. Особенно строг он к нечистой силе, которую поражает стрелами-молниями.

Существует множество обрядов и примет, связанных с этим днем.

Считалось обязательным умываться родниковой водой – это уберегало человека от болезней и порчи. Тех, кто на Ильин день выходил работать в поле, пророк мог наказать. Например, поразить молнией или спалить сено.

Народная примета гласит, что погода в этот день должна быть дождливой. Яркое солнце предвещало пожары.

Предки были убеждены, что в этот день заканчивалось лето. По народной примете, после Ильина дня вода становится холоднее.

Люди верили, что в Ильин день нечистая сила, спасаясь от гнева пророка, обращается в различных зверей. Поэтому 2 августа люди не пускали в дом собак и кошек, чтобы не навести на себя гнев Ильи.

В Ильин день предсказывали погоду на ближайшее время: гром гремит долго и не резко – к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно – будет ясно, а вот дождь на Ильин день предвещает обильный урожай пшена.

7

Пословицы и поговорки

С Ильина дня мухи и комары перестают кусаться.

У мужика та и обнова на Ильин день, что новинкой сыт.

Илья-пророк – косьбе срок.

После Ильи комары перестают кусаться.

С Ильина дня вода стынет.

До Ильина дня дождь в закром, а после Ильина дня – из закрома.

С Ильина дня ночь длинна и вода холодна.

До Ильи поп дождя не умолит, после Ильина дня баба фартуком нагонит.

Илья грозы держит, Илья хлебом наделяет.

До Ильина дня в сене пуд меду, после Ильина – пуд навозу.

На Ильин день снопов не мечут: грозой спалит.

 


Комментарии

2.08.2016 15:03
Фрося

Вот поподробнее о Св. Илье-пророке. http://www.pravoslavie.ru/95745.html

0  0
2.08.2017 17:25
Фекла

Фрося, для славян Илья-Пророк - никто, у них Перун был

0  0
2.08.2017 17:53
- гость -

илья пер ун

0  0
2.08.2017 17:59
- гость -

А у греков громовержец Зевс, у славян Перун властитель молний и дождя, ну а у кого то Илья в воду пописал

0  0
2.08.2018 16:12
Александр

как может быть один святой наиболее почитаемый, а другой наименее, они же ведь СВЯТЫЕ??? по популярности чтоли?!

0  0
2.08.2018 16:19
Александру

Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят;

0  0
3.08.2018 05:52
- гость -

Илья считается покровителем воинов, авиаторов и десантников.

Во времена Ильи уже были десантники и авиаторы?
Видел вчера худого и толстого с пузами, оба в тельняшках в обтяг пуза не по размеру, видать с армейки настоящие тельники остались по тому размеру.
В сторону Речного шли с сумарями пива в беретках голубых, умора.

0  0
2.08.2019 12:10
- гость -

С праздником, русичи!

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