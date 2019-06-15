Суббота, 15 Июнь, 17:11

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,43
€ 72,7
Обь
452см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Паводок-2019Дневник АТР-2019
Вопрос дня



Мыться, стричься, жениться: что нельзя и что можно делать на Троицу

, ИА "Амител"
Рассказываем о народных приметах и церковных традициях
Троица

Троица


Великий христианский праздник Троица в 2019 году выпадает на 16 июня. На самом деле праздничных дней, посвященных этому событию – три: Троицкая суббота, Троица, которую отмечают в воскресенье, и Духов день, который будем отмечать в понедельник, 17 июня. Как и многие христианские праздники Троица тесно связана с языческими обрядами и народными приметами. А потому этот день окружают множество поверий и традиций. Рассказываем, что можно и нужно делать на Троицу, а что ни в коем случае.

1
Можно ли ходить на кладбище на Троицу?

Лучше не надо. Поминовение усопших нужно делать в Троицкую родительскую субботу, накануне Троицы. Но если именно на этот день назначены похороны, то, конечно, никакого запрета на это нет.  

В других случаях церковь напоминает, что Троица – большой праздник и в этот день верующий должен побывать в храме, помолиться и по возможности причаститься.

Троица считается днем рождения церкви, так как в этот день после Вознесения на небеса Господь прислал верующим в него Святого Духа – Утешителя. После чего ученики Христа разошлись по всему миру проповедовать Евангелие. А потому в этот день нужно радоваться, а не горевать.  

2
Можно ли работать по дому и в огороде на Троицу?

Обычные бытовые дела делать можно: ходить в магазин, убирать со стола, готовить. А вот генеральные уборки и масштабные работы на этот день лучше не планировать.

По народному поверью на Троицу и последующие несколько дней работать в огороде нельзя – земля отдыхает. Поэтому и старались все посадки завершить до Троицы.  

Церковь тоже предлагает по возможности отложить огородные работы, чтобы посвятить этот день Богу, молитве и близким.

3
Можно ли выходить на работу на Троицу, если этого требует работодатель?

Можно. Главное – не забыть выкроить время на молитву и на рабочем месте, а в последующие дни обязательно сходить в храм.

Вообще церковь говорит, что лучше быть занятым делом, чем предаваться страстям, чревоугодствуя и ленясь, прикрываясь праздничными запретами.

4
Можно ли мыться и купаться на Троицу?

По народным поверьям – нельзя. Якобы в это время русалки вместе с водяными водят хороводы и могут затянуть в омут или утопить.

Церковь же никаких запретов на купание не устанавливает. Так что мыться можно смело. А вот насчет купания – смотрите за погодой и выбирайте безопасное место.

5
Можно ли стричься на Троицу?

По народному поверью – не стоит. Связано это с давними представлениями о том, что после стрижки или бриться следовало окупнуться. Чаще всего это делали в реке или в озере. А так как считалось, что на Троицу баловались русалки, которые могли и на дно утянуть, то старались все дела, связанные со стрижками, отложить на другие дни.

Церковь никакого запрета на стрижку не накладывает. Главное — чтобы у вас и вашего мастера после стрижки было время сходить в храм. 

6
Можно ли играть свадьбу и венчаться на Троицу?

Поскольку Троица всегда выпадает на воскресенье, то зарегистрировать брак в этот день вряд ли удастся – у ЗАГСов, как правило, выходной.

Венчаться на Троицу тоже не получится – церковь не совершает Таинство брака в дни больших христианских праздников. Играть свадьбу, то есть устраивать пир, тоже лучше не стоит.

7
Можно ли крестить на Троицу?
Крестить на Троицу не запрещено, более того – некоторые специально выбирают этот день для крещения, так как на Троицу произошло схождение Святого Духа на апостолов. Но тут надо понимать, что как раз в этот день в храмах очень много народу, а службы длиннее. Поэтому решите – готовы ли вы к долгому ожиданию или лучше перенести крещение на другой день, так как церковь говорит, что благодать Святого Духа, которую человек получает через Таинство миропомазания, одинакова в любой другой день года.
  

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
17:02
Назван виновник ампутации рук подростка от удара током в Барнауле 0
16:44
Алтайский блогер накормил, отмыл и подстриг одинокого старика 0
16:23
Два барнаульца продали наркотиков на 2,3 млн рублей 0
16:00
Мыться, стричься, жениться: что нельзя и что можно делать на Троицу 0
15:51
Рубцовские врачи сняли клип ко Дню медицинского работника 0
15:08
Отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево опубликован 0
14:32
Путин призвал отказаться от "боев без правил" в политике 0
14:05
Группа ОМОНа задержала актера из "Универа" 0
13:32
Названы марки авто, которые чаще считают средством передвижения 1
13:04
Улицу Ленина на семь часов перекрыли в Бийске 0
12:41
Грабитель офиса микрозаймов попал на камеру в Новосибирске 0
12:13
Установлен рекорд по средней сумме потребкредита в РФ 1
11:44
Разин: Алибасов останется тяжелым инвалидом 1
11:04
Детский лагерь под Выборгом проверят после "сексуальных игр" девятилеток 1
10:46
Когда Троица в 2019 году и как к ней правильно подготовиться 1
10:36
В "Билайне" объяснили проблему со скоростью загрузки "ВКонтакте" 3
10:06
Коммунисты требуют заблокировать сериал "Чернобыль" 8
09:43
Три парня укатили BMW от автосервиса в Камне-на-Оби 0
09:26
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов банков 1
09:01
"Сердце Алтая 2019": благотворительный автопробег в Усть-Коксу ждет участников 0
08:48
Свыше 100 квартир для детей-сирот приобретут в Бийске в 2019 году 4
08:22
Движение трамваев по улице Попова в Барнауле перекрыли 0
08:06
Ночные эксперименты с животными проведут 15 июня в барнаульском зоопарке 1
07:50
Где стоит памятник жуку? Пройди тест и узнай забавные факты о сельском хозяйстве 1
07:34
Все на "Матч": почему нельзя пропустить приезд топовых комментаторов на Алтай 5
07:19
На стол президенту: что увидел Совет по правам человека в алтайских лесах 1
07:03
Квартиру с теплыми полами и сигнализацией продают в Барнауле за 10 млн руб. 0
06:48
Что такое Троицкая родительская суббота и что нельзя делать в этот день 0
06:32
Путешествия за границу: ожидания и реальность 1
06:17
Выходные в Алтайском крае стартуют с ливней, грозы и града 0
06:01
Чемпионат по водно-моторным видам спорта впервые прошел в Барнауле 0
05:05
В Минздраве оценили слова Малышевой о детях-"кретинах" 1
04:39
Сноубордиста сборной России застрелили в США 3
03:26
Алена Делона госпитализировали с инсультом 0
02:15
Huawei отложила старт продаж гнущихся смартфонов 0
01:55
Ожидающий награды мозг показывает риск расстройства психики 0
00:20
Россияне меняют хэтчбеки и седаны на кроссоверы 0
23:45
Младшего сына хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери 0
23:25
АВТОВАЗ собрал миллионный автомобиль на платформе Renault 0
23:04
Ученые уточнили космическое происхождение золота 0
22:40
Водная блокада Крыма бьет по Украине 0
22:25
Россия и ЕС обсуждают возможность расчета в евро и рублях 0
22:03
Роскомнадзор проверит соцсеть TikTok на запрещенный контент 0
21:47
Сбербанк хочет отказаться от банкоматов 5
21:25
Центробанк снизил ключевую ставку 0
21:06
Путин одобрил индивидуальные пенсии с одной оговоркой 4
20:49
Звезде "Игры престолов" дали роль королевы амазонок 0
20:20
Составлен антирейтинг управляющих организаций Барнаула 0
20:01
Алтайский школьник поджег себя, пытаясь сделать фокус с бензином 0
19:36
Лосенок, олененок и львята: в Барнаульском зоопарке рекордное пополнение 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.