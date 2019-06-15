Мыться, стричься, жениться: что нельзя и что можно делать на Троицу

Великий христианский праздник Троица в 2019 году выпадает на 16 июня. На самом деле праздничных дней, посвященных этому событию – три: Троицкая суббота, Троица, которую отмечают в воскресенье, и Духов день, который будем отмечать в понедельник, 17 июня. Как и многие христианские праздники Троица тесно связана с языческими обрядами и народными приметами. А потому этот день окружают множество поверий и традиций. Рассказываем, что можно и нужно делать на Троицу, а что ни в коем случае.
Лучше не надо. Поминовение усопших нужно делать в Троицкую родительскую субботу, накануне Троицы. Но если именно на этот день назначены похороны, то, конечно, никакого запрета на это нет.
В других случаях церковь напоминает, что Троица – большой праздник и в этот день верующий должен побывать в храме, помолиться и по возможности причаститься.
Троица считается днем рождения церкви, так как в этот день после Вознесения на небеса Господь прислал верующим в него Святого Духа – Утешителя. После чего ученики Христа разошлись по всему миру проповедовать Евангелие. А потому в этот день нужно радоваться, а не горевать.
Обычные бытовые дела делать можно: ходить в магазин, убирать со стола, готовить. А вот генеральные уборки и масштабные работы на этот день лучше не планировать.
По народному поверью на Троицу и последующие несколько дней работать в огороде нельзя – земля отдыхает. Поэтому и старались все посадки завершить до Троицы.
Церковь тоже предлагает по возможности отложить огородные работы, чтобы посвятить этот день Богу, молитве и близким.
Можно. Главное – не забыть выкроить время на молитву и на рабочем месте, а в последующие дни обязательно сходить в храм.
Вообще церковь говорит, что лучше быть занятым делом, чем предаваться страстям, чревоугодствуя и ленясь, прикрываясь праздничными запретами.
По народным поверьям – нельзя. Якобы в это время русалки вместе с водяными водят хороводы и могут затянуть в омут или утопить.
Церковь же никаких запретов на купание не устанавливает. Так что мыться можно смело. А вот насчет купания – смотрите за погодой и выбирайте безопасное место.
По народному поверью – не стоит. Связано это с давними представлениями о том, что после стрижки или бриться следовало окупнуться. Чаще всего это делали в реке или в озере. А так как считалось, что на Троицу баловались русалки, которые могли и на дно утянуть, то старались все дела, связанные со стрижками, отложить на другие дни.
Церковь никакого запрета на стрижку не накладывает. Главное — чтобы у вас и вашего мастера после стрижки было время сходить в храм.
Поскольку Троица всегда выпадает на воскресенье, то зарегистрировать брак в этот день вряд ли удастся – у ЗАГСов, как правило, выходной.
Венчаться на Троицу тоже не получится – церковь не совершает Таинство брака в дни больших христианских праздников. Играть свадьбу, то есть устраивать пир, тоже лучше не стоит.
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