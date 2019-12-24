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Когда отмечают католическое Рождество в 2019 году и почему оно раньше православного

, ИА "Амител"
Католики всегда оставляют одно свободное место за рождественским столом и кладут под скатерть сено. Зачем?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Рождество Христово – один из главных церковных праздников. Он знаменует собой ежегодное чудо – рождение Иисуса. Когда католики празднуют Рождество и почему православные христиане отмечают этот день позже – читайте в материале amic.ru.

1
Когда отмечают католическое Рождество?

Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря. Решение о праздновании Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году.

Вместе с католиками 25 декабря Рождество празднуют протестанты, лютеране, баптисты и еще 11 поместных православных церквей мира. То есть все, чьи календари совпадают с григорианским.

2
Рождество Христово. Что это за праздник?

Праздник установлен в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Случилось это в Вифлееме, куда его родители – Пресвятая Дева Мария и ее супруг Иосиф – пришли, чтобы поучаствовать в переписи населения, проводившейся в правление императора Августа. Согласно его указу каждый житель Римской империи для облегчения ведения переписи должен был приехать "в свой город". Иосиф был потомком Давида, потому и направился в Вифлеем.

Мест для ночлега в городе не нашлось, и их, согласно библейскому преданию, приютили пастухи – в пещере, где жили овцы и коровы. Именно здесь ночью родился младенец Иисус.

Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только у евангелиста Луки: "Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".

Согласно библейскому преданию, о рождении Спасителя людей оповестила Вифлеемская звезда, которая засияла в небе. Этот знак увидели волхвы и поспешили поздравить Деву Марию с рождением сына, одарить и поклониться ему как новому царю Иудеи. Но Ирод узнал о рождении Христа и приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Тогда семья Иосифа была вынуждена бежать в Египет и находилась там до смерти царя Ирода. Так младенец Иисус был чудесно спасен от смерти.

3
Как готовятся к католическому Рождеству?

Празднику предшествует Адвент – время всеобщего покаяния. Период Адвента – католического поста, который все же не такой строгий, как православный, – длится четыре недели. За это время необходимо подготовиться к исповеди, чтобы с чистым сердцем участвовать в рождественских богослужениях и принять причастие. В эти дни духовенство носит облачения фиолетового, покаянного, цвета. Верующим следует избегать в это время посещения шумных компаний, чрезмерного веселья, чревоугодия и готовиться к исповеди. Во время Адвента католики участвуют в особых предрождественских богослужениях, совершают дела милосердия, чтобы с открытой, обновленной душой встретить воплощение Иисуса Христа. 

4
Как празднуют католическое Рождество?

В католический сочельник – в ночь на 25 декабря – устраивают праздничный ужин, который должен состоять из постных блюд. Пост заканчивается с восхождением первой звезды на небе. По традиции, перед ужином глава семьи читает отрывок из Евангелия от Луки о рождении Иисуса Христа, а потом все присутствующие желают друг другу мира и добра и делятся облатками – пресными лепешками.

На католическое Рождество совершаются три богослужения. Первое происходит в полночь – символизирует оно единство Отца и Сына. В начале этой рождественской мессы совершается процессия, во время которой священник несет и укладывает в ясли фигурку Младенца Христа и освящает их. Это помогает верующим ощутить себя участниками события, произошедшего в рождественскую ночь.

Второе богослужение совершают на рассвете – во время появления на свет новой жизни. А третье служат днем – оно доносит символ рождения Иисуса Христа в сердцах всех верующих.

По традиции католического Рождества к празднику в храмах устанавливают вертепы с яслями и фигурками младенца Христа и Богоматери, а в домах ставят ель – символ плодородия и жизни. Привычка дарить подарки на Рождество тоже пришла к нам из библейской легенды, согласно которой волхвы приносили дары Сыну Божию. 

Также в католическое Рождество принято оставлять свободное место за праздничным столом. Считается, что в Сочельник нужно принимать любого гостя как родного, особенно тех, кто по каким-то причинам не может отпраздновать Рождество со своей семьей. Также католики подкладывают под белую скатерть сено. Этот рождественский обычай связан с тем, что, по преданию, Иисуса, рожденного в пещере, положили на сено. Ведь родился он в яслях для скота.

Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества. Однако рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечают в первое воскресенье за Богоявлением (6 января). Все рождественское время духовенство на литургии облачается в одеяния белого, праздничного цвета.

Одним из главных символов Рождества являются зажженные свечи. Колеблющееся пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его".

5
Почему католическое Рождество раньше православного?

Потому что Церкви пользуются разными календарями летоисчисления. Рождество, которое отмечают  приблизительно с V века, праздновали именно 25 декабря – по юлианскому календарю, который был создан астрономами в честь Юлия Цезаря. Вплоть до середины XI века Церковь называлась единой и никакого разделения на католиков, православных и протестантов среди христиан не существовало.

В XI веке в связи с попыткой реформации римская церковь отделилась – произошел Великий раскол. Но даже после этого еще пять веков подряд и католики, и православные отмечали Рождество вместе. А в конце XVI века в Риме к власти пришел Папа Григорий XII. Он, как "наместник Бога", решил придумать новый календарь – григорианский. 

Вплоть до 1917 года наша страна жила по юлианскому календарю, и поэтому Рождество мы отмечали тогда же, когда и остальной христианский мир – 25 декабря. После революции Россия перешла на григорианский (к тому времени разрыв между календарями достиг уже 13 дней), а вот Русская православная церковь переходить на новое – григорианское – летоисчисление отказалась, несмотря на сильнейшее давление со стороны светского мира. РПЦ считает, что в григорианском календаре неверно представлена последовательность библейских событий, из-за чего и Пасха празднуется не по канонам. Поэтому православная церковь продолжила жить и определять даты праздников по юлианскому календарю. И Рождество в России, перешедшей на новый календарь, стали отмечать на 13 дней позже, чем в большей части христианского мира, – 25 декабря по старому стилю, но 7 января по новому стилю.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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