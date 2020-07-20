Когда в Алтайском крае закончится аномально жаркая погода и ждать ли дождей?

Почти неделю в Алтайском крае наблюдается аномально жаркая погода. Столбики термометров несколько дней держат планку +30...+35°С. В некоторых регионах страны уже прогнозируют резкое похолодание, хотя на Алтае температура спадет лишь на несколько градусов. Когда закончится жара и ждать ли на этой неделе дождей – читайте в материале amic.ru.
Когда спадет жара в Алтайском крае?
20 июля 2020 – последний день аномальной жары, рассказали amic.ru
в алтайском ЦГМС. С 21 июля на основной части региона столбики термометров опустятся. Лишь только по западу края будет до +30, а в среднем по региону в этот день прогнозируют +24... +29 градусов.
А дождь-то будет?
Да (дождались). На неделе в Алтайском крае прогнозируют неустойчивую погоду с осадками. Так что немного отдохнем от жуткой жары. По данным алтайского Гидрометцентра, дожди с грозами в отдельных районах прогнозируют как минимум три дня подряд: 21, 22 и 23 июля. Во вторник, 21 июля, ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
Ждать ли резкого похолодания?
Нет. Судя по предварительному прогнозу синоптиков, в регионе будет обычная летняя погода: на неделе столбик термометра в Алтайском крае покажет +23...+28°С.
Комментарии
На то оно, и лето....
Пускай погреет еще....