Стало известно, когда в Алтайском крае спадет жара

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд проинформировал о грядущем похолодании в южных регионах Западной Сибири, сообщает РИА "Новости".
"На Алтае будет около 30 градусов, даже до 35, в Новосибирской области – до 33 градусов, в Кемеровской и Омской столько же, – уточнил Вильфанд. – Но это только в понедельник, вторник, а в уже в среду снижение на пять градусов".
Как ранее писал amic.ru, 90 тысяч гектаров посевов погибли в Алтайском крае из-за засушливой погоды. Об этом рассказал глава регионального Минсельхоза Александр Чеботаев в ходе онлайн-форума "Алтай-Агро 2020".
10 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с засухой. Режим действует в границах 59 районов и двух городских округов. Идет постоянный мониторинг обстановки.
Комментарии
Ура, на алтае пока 35, но нас ждет грядущее похолодание, аж на 5 градусов, до 30