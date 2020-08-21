22 августа в России будут отмечать День государственного флага. В Барнауле в честь этого праздника пройдет несколько событий, в которых приглашают поучаствовать горожан. Что интересного пройдет в городе – читайте в обзоре amic.ru.
А вот в Южном в субботу проведут музыкальную акцию "Под флагом единым!". Несколько часов по улицам поселка будет колесить машина с артистами. Они исполнят патриотические песни и раздадут прохожим ленты триколор. Стартует машина от Дома культуры в 10:00. Остановки будут делать в наиболее значимых и массовых местах Южного.
В Барнауле пройдет акция по раздаче триколор-лент. Получить такую можно совершенно бесплатно. Волонтеры будут работать два дня в разных частях города.
21 августа с 13:00 волонтеры работают на пересечении Воровского и бульвара 9 Января, а с 14:00 – на Нулевом километре. А вот 22 августа днем будут раздавать триколор-ленты с 11:00 на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной, площади Победы, площади Советов, в 12:00 – на Нулевом километре и у ЦУМа, в 14:00 около ТРЦ "Европа" и в парке "Лесная сказка". Также в течение дня волонтеров можно встретить на сквере им. Титова, у ТЦ "Бум", сквере Химиков и в Научном городке.
22 августа в 14 часов на официальных страницах Алтайского государственного краеведческого музея в социальных сетях пройдет мастер-класс для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Во время него сотрудник музея покажет, как сделать триколор из бумаги и подручных материалов, а также расскажет об истории праздника.
Поучаствовать в мастер-классе можно будет и в Барнаульском зоопарке (ул. Энтузиастов, 12). С 11:00 здесь начнется праздничная программа. Дети смогут своими руками изготовить виньетку из ленты-триколора. Также, согласно программе, здесь будет работать фотозона.
В барнаульской библиотеке № 18 (пр. Калинина, 10) открылась выставка-история "Триединство России", посвященная Дню Российского флага. Из книг, представленных в экспозиции, посетители узнают о возникновении двуглавого орла, флага и гимна нашей страны, а также как изменялись цвета знамени российского государства и с чем они были связаны. Выставка будет работать до 28 августа по будням с 10:00 до 18:00.
Также барнаульцы могут сходить на выставку-витрину "Символика, рожденная историей" в библиотеке № 11 (ул. Октябрят, 29), а также на выставку-просмотр фотоиллюстраций "Гордо реет стяг державный" в библиотеке № 11 (ул. 9 Мая, 7а), сообщает мэрия города.
Комментарии