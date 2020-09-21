Рождество Богородицы: что за праздник, как его отметить и что нельзя сегодня делать

Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников Православной церкви. Полное название этого праздника – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Согласно церковному преданию, именно в этот день родилась мать Иисуса Христа. Как и когда отмечают этот праздник и что нельзя делать в этот день – читайте в материале amic.ru.
21 сентября Церковь вспоминает события, связанные с рождением Божией Матери. Этой истории нет в Новом Завете, она пришла к нам из церковного предания. А если точнее, была описана в Протоевангелии Иакова во II веке.
По церковному преданию, благочестивая пара Иоаким и Анна до старости были бездетны и страдали от этого. Однажды во время молитвы обоим явился ангел и сказал: "Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире". Через девять месяцев после этой радостной вести Анна родила дочь, которую назвали Марией.
Анна и Иоаким дали обет посвятить своего ребенка Богу. Поэтому отдали девочку в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия.
Церковь начала отмечать праздник во второй половине V века.
Рождество Пресвятой Богородицы отмечают шесть дней, с 20 по 25 сентября. 20 сентября отмечают предпразднство, 21 – сам праздник, а затем – попразднство.
В эти дни в храмах проходит служба, посвященная Деве Марии, проводятся литургии. В праздничную службу входят песнопения преподобного Иоанна Дамаскина (VIII век), святителя Андрея Критского (VII век), Константинопольского патриарха Германа (VIII век).
Верующие молятся Пресвятой Богородице и славят ее. Можно также прочитать молитву и дома. Дева Мария считается покровительницей женщин и детей, а потому к ней обращаются с молитвами о заступничестве, здоровье и счастье для детей и семьи. Также считается, что в этот день молитва женщин, мечтающих о рождении детей, будет услышана. А роды будут легкими и удачными.
Как и многие церковные праздники, Рождество Пресвятой Богородицы тесно переплетено с народными традициями. В древности на Руси в эти дни отмечали праздник урожая и встречу осени – Осенины. По своему размаху праздник был похож на Масленицу. Было принято накрывать богатые столы, ходить в гости. Причем считалось, что чем больше хозяйка поставит на стол блюд, тем богаче будет год.
В этот день устраивали игрища и народные гулянья, угощались выпечкой и сезонными блюдами. Благодарили за хороший урожай. А еще в эти же дни убирали на зиму пчелиные улья, завершали полевые работы.
Также в эти дни славяне проводили обряд по обновлению огня: старое пламя в очаге гасили. А потом с помощью огнива или трения сухих веток добывали новый огонь. После нужно было выпечь 16 хлебов, чтобы в доме всегда было благоденствие.
Как и в другие большие праздники, на Рождество Пресвятой Богородицы в 2020 году лучше отказаться от тяжелой физической работы. Нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и кричать на детей. Также нельзя отказывать бедным в милостыне, защите и помощи.
Комментарии