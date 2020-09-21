Рождество Богородицы: что за праздник, как его отметить и что нельзя сегодня делать

С какими событиями связан праздник?

21 сентября Церковь вспоминает события, связанные с рождением Божией Матери. Этой истории нет в Новом Завете, она пришла к нам из церковного предания. А если точнее, была описана в Протоевангелии Иакова во II веке.

По церковному преданию, благочестивая пара Иоаким и Анна до старости были бездетны и страдали от этого. Однажды во время молитвы обоим явился ангел и сказал: "Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире". Через девять месяцев после этой радостной вести Анна родила дочь, которую назвали Марией.

Анна и Иоаким дали обет посвятить своего ребенка Богу. Поэтому отдали девочку в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия.

Церковь начала отмечать праздник во второй половине V века.