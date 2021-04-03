И снова в бой! Правда ли, что Аман Тулеев собрался в Госдуму?

В СМИ прошла информация, что бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (возглавлял регион более 20 лет), может вновь вернуться в большую политику и претендует на кресло в Госдуме. Поводом для таких прогнозов стала активность Тулеева в Instagram. Бывший губернатор внезапно начал комментировать положение дел в регионе и сравнивать с тем, как сам решал проблемы. Ждать ли Тулеева среди кандидатов в депутаты Госдумы, разбираемся на amic.ru.
Потому что аккаунт 76-летнего Тулеева в Instagram появился совсем недавно – в январе 2021 года – и сейчас у него 27 тысяч подписчиков. Некоторые эксперты сочли, что это не случайно: именно в этом году в России предстоят выборы в Государственную Думу. У Амана Тулеева очень большая поддержка местного населения. А так как ряд постов содержат критику в адрес действующего руководства региона, он вполне может рассчитывать на то, что люди отдадут за него голоса на выборах.
В первой публикации Аман Тулеев поблагодарил президента Владимира Путина за то, что тот "всегда был с Кузбасом" и "оперативно помогал с реализацией социальных программ и решением проблем при чрезвычайных ситуациях".
В других постах Тулеев высказывал своё отношение к политике бывшего президента Бориса Ельцина, сравнивал кризис 90-х и удар, который нанёс экономике коронавирус в 2020-м. А 26 марта отметил, что экономика Кузбасса находится "в загоне" из-за кризиса в угольной отрасли. Отметил Тулеев и то, что видит, какие усилия прикладывает сегодняшняя администрация региона.
Тулеев напомнил, что в годы его губернаторства "собирали приличные налоги, но 50% из них забирала федеральная казна". И ему приходилось ездить в Москву, чтобы выпрашивать их назад для реализации социальных программ. Сейчас же, по его словам, "деньги валятся на область как "из рога изобилия". Если бы такая финансовая поддержка была при нём, для региона удалось сделать бы ещё больше, отмечает бывший глава Кузбасса.
Политологи уверены, что бывший губернатор Кемеровской области решил напомнить о себе, но в Госдуму всё же не собирается.
По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, Тулеев таким образом поддерживает элиту, с которой у Цивилёва отношения не сложились. Кроме того, Instagram – хороший инструмент, чтобы наладить коммуникацию с населением, полагает он.
Эксперт по региональной политике Виталий Иванов в беседе с газетой "Ведомости" отметил, что сейчас скандал вокруг пожара в "Зимней вишне" поутих (при пожаре в ТЦ 25 марта 2018 года погибли 60 человек, в основном дети), а значит, у Тулеева "есть повод напомнить о себе. В том числе критикой сменщика".
Тулееву важно поддерживать имидж лидера, который заботится о людях и много сделал для региона, поэтому "поводы для медийного противопоставления с Цивилёвым начинают возникать", отметил и политолог Ростислав Туровский.
В то же время вероятность того, что Аман Тулеев планирует стать депутатом Госдумы восьмого созыва, эксперты считают ничтожно маленькой – ему 76 лет и есть проблемы со здоровьем. Часть экспертов связывают появление бывшего губернатора в публичном поле желанием сохранить депутатов в Госдуме от Кемеровской области, которые были выбраны при нём.
"Не исключено, что он захочет поддержать кого-то из кандидатов. Ему нужно, чтобы сейчас внутриполитический блок Кремля, который согласовывает кандидатов в депутаты Госдумы, вышел с ним на связь, а Тулеев попросил что-то взамен, чтобы не идти наперекор властям", – прокомментировал ситуацию газете "Ведомости" источник, близкий к администрации президента.
Аман Тулеев досрочно сложил полномочия губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года. Прошение об отставке президенту РФ он подал после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, который унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Президент удовлетворил его прошение.
Тулеева обвиняли в том, что во время трагедии, которая потрясла всю страну, губернатор так и не вышел пообщаться с людьми, потерявшими своих родных. Напомним, несколько дней после пожара у здания администрации ждали люди. Они требовали, чтобы им рассказали, что на самом деле происходит, сколько человек погибло, ждали хоть какой-то реакции властей. Но тогда, 27 марта, говорить с людьми вышел заместитель главы региона, Сергей Цивилёв. Именно он после ухода Тулеева и принял руководство.
В Instagram Тулеев объяснил, что на тот момент он перенёс две тяжелейшие операции на позвоночник и физически просто не мог выйти к людям. Даже с двумя костылями. Кроме того, по его мнению, тот митинг был провокацией:
"Провокационный митинг. Уж я-то это в стихах знаю, как это делается и кто рулит этим. Всего за одну ночь, перед приездом Путина В.В., целенаправленно подготовили. Для меня это не митинг, повторяю, а провокация... Моё личное мнение, это спланированная акция для лоббирования своих политических амбиций на фоне трагедии", – написал бывший губернатор в соцсети.
Тулеев также напомнил, что за годы работы многократно выступал со всех трибун, выходил к людям на многотысячные митинги и никогда не боялся. Напомним, ещё в 2016 году СМИ сообщали, что состояние здоровья Тулеева ухудшилось – ему было сложно передвигаться без помощи, а после операции в 2017 году губернатор редко попадал в объективы видеокамер.
Аман Тулеев родился в 1944 году в городе Красноводске Туркменской ССР. Казах по национальности. Выпускник Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта и Академии общественных наук при ЦК КПСС. Доктор наук.
Депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов Тулеева избрали в 1990 году, был его председателем. В 1993-1996 гг. – депутат Совета Федерации от Кузбасса, глава Законодательного Собрания Кемеровской области.
Трижды Тулеев претендовал на пост президента РСФСР и РФ: в 1991, 1996 и 2000 годах. В 1996-1997 был членом правительства РФ, министром РФ по сотрудничеству со странами СНГ. В июле 1997 года был назначен главой администрации Кемеровской области, а в октябре того же года победил на выборах главы региона.
На губернаторских выборах Тулеев побеждал также в 2001 и 2015 годах, в 2005 году его полномочия продлил президент Путин, а в 2010 году решение о его утверждении на посту губернатора принял Совет народных депутатов Кемеровской области по представлению президента РФ Дмитрия Медведева.
Комментарии
возглавлял регион более 20 лет
Если бы не Зимняя Вишня, возможно бы еще возглавлял
76-летнего Тулеева
Президент США старше. Но там и фармокология другая. Хотя вирусология не намного лучше
гавнюк он и весь регион продал
Эпоха геронтократии.
Амангельды лечиться летает в Швейцарию на личном бизнесджете.
Для шахтёров же - ЧОПы и менты для недовольных.
И паршивая корткая жизнь средней продолжительности 50 лет.
09:03 гость - "гавнюк он и весь регион продал"
Позвольте не согласиться, хотя бы по этому параметру: минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
Федеральный (МРОТ) в России в 2021 году равен 12 392 руб.
Регионы могут устанавливать свой МРОТ, так региональный МРОТ в 2021 году:
Алтайский край 13 000 руб
Кемеровская область 21 471 руб. На основании документа: «Кузбасское региональное соглашение между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, коллегией администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области».
Такие соглашения начали разрабатываться при Тулееве на каждый год и всегда региональный МРОТ Кемеровской области был выше федерального МРОТ.
Вполне возможно - а население только промычит...
региональный МРОТ в 2021 году:
Алтайский край 13 000 руб
Кемеровская область 21 471 руб
Так это уже без Тулеева