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И снова в бой! Правда ли, что Аман Тулеев собрался в Госдуму?

, ИА "Амител"
В Instagram Тулеев рассказывает, как руководил регионом, и сравнивает с тем, что происходит в Кузбассе сейчас
Фото: личная страница Instagram

Фото: личная страница Instagram

В СМИ прошла информация, что бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (возглавлял регион более 20 лет), может вновь вернуться в большую политику и претендует на кресло в Госдуме. Поводом для таких прогнозов стала активность Тулеева в Instagram. Бывший губернатор внезапно начал комментировать положение дел в регионе и сравнивать с тем, как сам решал проблемы. Ждать ли Тулеева среди кандидатов в депутаты Госдумы, разбираемся на amic.ru.

1
Сейчас у всех есть Instagram. Почему решили, что Тулеев что-то задумал?

Потому что аккаунт 76-летнего Тулеева в Instagram появился совсем недавно – в январе 2021 года – и сейчас у него 27 тысяч подписчиков. Некоторые эксперты сочли, что это не случайно: именно в этом году в России предстоят выборы в Государственную Думу. У Амана Тулеева очень большая поддержка местного населения. А так как ряд постов содержат критику в адрес действующего руководства региона, он вполне может рассчитывать на то, что люди отдадут за него голоса на выборах.

2
А что именно пишет Тулеев в Instagram?

В первой публикации Аман Тулеев поблагодарил президента Владимира Путина за то, что тот "всегда был с Кузбасом" и "оперативно помогал с реализацией социальных программ и решением проблем при чрезвычайных ситуациях".

В других постах Тулеев высказывал своё отношение к политике бывшего президента Бориса Ельцина, сравнивал кризис 90-х и удар, который нанёс экономике коронавирус в 2020-м. А 26 марта отметил, что экономика Кузбасса находится "в загоне" из-за кризиса в угольной отрасли. Отметил Тулеев и то, что видит, какие усилия прикладывает сегодняшняя администрация региона.

Тулеев напомнил, что в годы его губернаторства "собирали приличные налоги, но 50% из них забирала федеральная казна". И ему приходилось ездить в Москву, чтобы выпрашивать их назад для реализации социальных программ. Сейчас же, по его словам, "деньги валятся на область как "из рога изобилия". Если бы такая финансовая поддержка была при нём, для региона удалось сделать бы ещё больше, отмечает бывший глава Кузбасса.

3
То есть Тулеев всё же решил вернуться в политику?

Политологи уверены, что бывший губернатор Кемеровской области решил напомнить о себе, но в Госдуму всё же не собирается.

По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, Тулеев таким образом поддерживает элиту, с которой у Цивилёва отношения не сложились. Кроме того, Instagram – хороший инструмент, чтобы наладить коммуникацию с населением, полагает он.

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов в беседе с газетой "Ведомости" отметил, что сейчас скандал вокруг пожара в "Зимней вишне" поутих (при пожаре в ТЦ 25 марта 2018 года погибли 60 человек, в основном дети), а значит, у Тулеева "есть повод напомнить о себе. В том числе критикой сменщика".

Тулееву важно поддерживать имидж лидера, который заботится о людях и много сделал для региона, поэтому "поводы для медийного противопоставления с Цивилёвым начинают возникать", отметил и политолог Ростислав Туровский.

В то же время вероятность того, что Аман Тулеев планирует стать депутатом Госдумы восьмого созыва, эксперты считают ничтожно маленькой – ему 76 лет и есть проблемы со здоровьем. Часть экспертов связывают появление бывшего губернатора в публичном поле желанием сохранить депутатов в Госдуме от Кемеровской области, которые были выбраны при нём.

"Не исключено, что он захочет поддержать кого-то из кандидатов. Ему нужно, чтобы сейчас внутриполитический блок Кремля, который согласовывает кандидатов в депутаты Госдумы, вышел с ним на связь, а Тулеев попросил что-то взамен, чтобы не идти наперекор властям", – прокомментировал ситуацию газете "Ведомости" источник, близкий к администрации президента.

4
А напомните, почему Тулеев ушёл в отставку?

Аман Тулеев досрочно сложил полномочия губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года. Прошение об отставке президенту РФ он подал после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, который унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Президент удовлетворил его прошение.

Тулеева обвиняли в том, что во время трагедии, которая потрясла всю страну, губернатор так и не вышел пообщаться с людьми, потерявшими своих родных. Напомним, несколько дней после пожара у здания администрации ждали люди. Они требовали, чтобы им рассказали, что на самом деле происходит, сколько человек погибло, ждали хоть какой-то реакции властей. Но тогда, 27 марта, говорить с людьми вышел заместитель главы региона, Сергей Цивилёв. Именно он после ухода Тулеева и принял руководство.

В Instagram Тулеев объяснил, что на тот момент он перенёс две тяжелейшие операции на позвоночник и физически просто не мог выйти к людям. Даже с двумя костылями. Кроме того, по его мнению, тот митинг был провокацией: 

"Провокационный митинг. Уж я-то это в стихах знаю, как это делается и кто рулит этим. Всего за одну ночь, перед приездом Путина В.В., целенаправленно подготовили. Для меня это не митинг, повторяю, а провокация... Моё личное мнение, это спланированная акция для лоббирования своих политических амбиций на фоне трагедии", – написал бывший губернатор в соцсети.

Тулеев также напомнил, что за годы работы многократно выступал со всех трибун, выходил к людям на многотысячные митинги и никогда не боялся. Напомним, ещё в 2016 году СМИ сообщали, что состояние здоровья Тулеева ухудшилось – ему было сложно передвигаться без помощи, а после операции в 2017 году губернатор редко попадал в объективы видеокамер.

5
Что известно о Тулееве?

Аман Тулеев родился в 1944 году в городе Красноводске Туркменской ССР. Казах по национальности. Выпускник Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта и Академии общественных наук при ЦК КПСС. Доктор наук.

Депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов Тулеева избрали в 1990 году, был его председателем. В 1993-1996 гг. – депутат Совета Федерации от Кузбасса, глава Законодательного Собрания Кемеровской области.

Трижды Тулеев претендовал на пост президента РСФСР и РФ: в 1991, 1996 и 2000 годах. В 1996-1997 был членом правительства РФ, министром РФ по сотрудничеству со странами СНГ. В июле 1997 года был назначен главой администрации Кемеровской области, а в октябре того же года победил на выборах главы региона.

На губернаторских выборах Тулеев побеждал также в 2001 и 2015 годах, в 2005 году его полномочия продлил президент Путин, а в 2010 году решение о его утверждении на посту губернатора принял Совет народных депутатов Кемеровской области по представлению президента РФ Дмитрия Медведева.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.04.2021 08:31
гость

возглавлял регион более 20 лет

Если бы не Зимняя Вишня, возможно бы еще возглавлял

3.04.2021 08:32
гость

76-летнего Тулеева

Президент США старше. Но там и фармокология другая. Хотя вирусология не намного лучше

3.04.2021 09:03
- гость -

гавнюк он и весь регион продал

3.04.2021 09:45
- гость -

Эпоха геронтократии.
Амангельды лечиться летает в Швейцарию на личном бизнесджете.
Для шахтёров же - ЧОПы и менты для недовольных.
И паршивая корткая жизнь средней продолжительности 50 лет.

3.04.2021 10:40
almas

09:03 гость - "гавнюк он и весь регион продал"

Позвольте не согласиться, хотя бы по этому параметру: минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

Федеральный (МРОТ) в России в 2021 году равен 12 392 руб.
Регионы могут устанавливать свой МРОТ, так региональный МРОТ в 2021 году:
Алтайский край 13 000 руб
Кемеровская область 21 471 руб. На основании документа: «Кузбасское региональное соглашение между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, коллегией администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области».
Такие соглашения начали разрабатываться при Тулееве на каждый год и всегда региональный МРОТ Кемеровской области был выше федерального МРОТ.

3.04.2021 11:58
- гость -

Вполне возможно - а население только промычит...

3.04.2021 12:14
гость

региональный МРОТ в 2021 году:
Алтайский край 13 000 руб
Кемеровская область 21 471 руб

Так это уже без Тулеева

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