И снова в бой! Правда ли, что Аман Тулеев собрался в Госдуму?

То есть Тулеев всё же решил вернуться в политику?

Политологи уверены, что бывший губернатор Кемеровской области решил напомнить о себе, но в Госдуму всё же не собирается.

По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, Тулеев таким образом поддерживает элиту, с которой у Цивилёва отношения не сложились. Кроме того, Instagram – хороший инструмент, чтобы наладить коммуникацию с населением, полагает он.

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов в беседе с газетой "Ведомости" отметил, что сейчас скандал вокруг пожара в "Зимней вишне" поутих (при пожаре в ТЦ 25 марта 2018 года погибли 60 человек, в основном дети), а значит, у Тулеева "есть повод напомнить о себе. В том числе критикой сменщика".

Тулееву важно поддерживать имидж лидера, который заботится о людях и много сделал для региона, поэтому "поводы для медийного противопоставления с Цивилёвым начинают возникать", отметил и политолог Ростислав Туровский.

В то же время вероятность того, что Аман Тулеев планирует стать депутатом Госдумы восьмого созыва, эксперты считают ничтожно маленькой – ему 76 лет и есть проблемы со здоровьем. Часть экспертов связывают появление бывшего губернатора в публичном поле желанием сохранить депутатов в Госдуме от Кемеровской области, которые были выбраны при нём.

"Не исключено, что он захочет поддержать кого-то из кандидатов. Ему нужно, чтобы сейчас внутриполитический блок Кремля, который согласовывает кандидатов в депутаты Госдумы, вышел с ним на связь, а Тулеев попросил что-то взамен, чтобы не идти наперекор властям", – прокомментировал ситуацию газете "Ведомости" источник, близкий к администрации президента.