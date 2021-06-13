Эриксен, живи! Что случилось с футболистом Дании и в каком он состоянии

Матч между сборными Дании и Финляндии приостановили более чем на час после страшного случая с полузащитником и лидером датчан Кристианом Эриксеном. Разбираемся, действительно ли он пережил клиническую смерть, в каком состоянии футболист миланского "Интера" и что ждёт его в дальнейшем.
Что произошло с Кристианом Эриксеном и почему приостановили матч?
В конце первого тайма Кристиан Эриксен совершил рывок к штрафной соперника, после чего подбежал к боковой линии, чтобы разыграть аут с партнёром. Однако когда ему бросили мяч, Эриксен неожиданно упал и остался лежать без движения. На поле немедленно выбежали врачи и начали оказывать неотложную медицинскую помощь. Только на поле они боролись за жизнь полузащитника миланского "Интера" и сборной Дании около 10 минут.
Это была клиническая смерть?
Эксперты подтвердили, что дефибриллятор применяют при остановке сердца. Судя по длительности мероприятий, в таком состоянии Кристиан Эриксен провёл несколько минут. Действительно, это называют клинической смертью.
В каком состоянии Кристиан Эриксен сейчас?
Кристиана Эриксена экстренно госпитализировали в больницу. Его состояние стабилизировалось. Он пришёл в сознание и может разговаривать. Это подтвердил в Twitter агент футболиста.
Он сможет вернуться в футбол?
Это смогут сказать специалисты только после полного обследования. По словам экспертов, кислородное голодание клеток мозга при остановке сердца может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, в том числе и несовместимым с профессиональным спортом.
Матч Дании и Финляндии доиграли?
Да, такое решение приняли футболисты и тренеры. В 21:30 по московскому времени игра продолжилась и завершилась со счётом 1:0 в пользу Финляндии. Единственный гол забил Йоэль Похьянпало ударом головой на 59-й минуте игры.
Комментарии
Надо просто-напросто понять, что такое современный футбол.
Это цирк, где мужики за миллионные гонорары мелькают ляжками перед теми мужиками, которые любят любоваться мужскими ляжками.
Это театр для латентных голубых и ничего более!
13.06.2021 11:02
- гость -
Вот те на!!!Сроду бы так не подумал.