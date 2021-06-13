Эриксен, живи! Что случилось с футболистом Дании и в каком он состоянии

Матч между сборными Дании и Финляндии приостановили более чем на час после страшного случая с полузащитником и лидером датчан Кристианом Эриксеном. Разбираемся, действительно ли он пережил клиническую смерть, в каком состоянии футболист миланского "Интера" и что ждёт его в дальнейшем.

1 Что произошло с Кристианом Эриксеном и почему приостановили матч? В конце первого тайма Кристиан Эриксен совершил рывок к штрафной соперника, после чего подбежал к боковой линии, чтобы разыграть аут с партнёром. Однако когда ему бросили мяч, Эриксен неожиданно упал и остался лежать без движения. На поле немедленно выбежали врачи и начали оказывать неотложную медицинскую помощь. Только на поле они боролись за жизнь полузащитника миланского "Интера" и сборной Дании около 10 минут.

2 Это была клиническая смерть? Эксперты подтвердили, что дефибриллятор применяют при остановке сердца. Судя по длительности мероприятий, в таком состоянии Кристиан Эриксен провёл несколько минут. Действительно, это называют клинической смертью.

3 В каком состоянии Кристиан Эриксен сейчас? Кристиана Эриксена экстренно госпитализировали в больницу. Его состояние стабилизировалось. Он пришёл в сознание и может разговаривать. Это подтвердил в Twitter агент футболиста.

4 Он сможет вернуться в футбол? Это смогут сказать специалисты только после полного обследования. По словам экспертов, кислородное голодание клеток мозга при остановке сердца может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, в том числе и несовместимым с профессиональным спортом.