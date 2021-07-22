"Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Чем отличаются вакцины от ковида и какая лучше?

Больше 30 российских регионов уже перешли на обязательную вакцинацию для отдельных профессий. Вот и в Алтайском крае скоро могут ввести подобные меры, сообщили в Роспотребнадзоре. Если это произойдёт, то тем, кто работает с большим количеством людей, придётся выбирать: вакцинация от ковида или отстранение от работы. А тем, кто решился на прививку, нужно ещё и определиться с препаратом. В Алтайском крае жителям предлагают три зарегистрированные в России вакцины. Правда, не все из них привозят в регион регулярно. В местном Минздраве надеются, что в ближайшее время получат и четвёртую. Рассказываем, чем все эти препараты отличаются друг от друга, что о них говорят врачи и есть ли смысл выбирать, чем прививаться?
На данный момент – четыре. Из них полноценными можно считать три препарата: "Спутник V" ("ГамКовидВак"), "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от московского института имени Чумакова. Сделаны они, кстати, по совершенно разным технологиям. Но все эти препараты одобрены Минздравом и поставляются в российские регионы.
А совсем недавно в институте им. Гамалеи зарегистрировали ещё одну версию своего "Спутника V" – "Спутник Лайт". Этот препарат и стал четвёртой вакциной от ковида в России. Но его для первичной вакцинации медики использовать не планируют.
"Спутник V" – векторная аденовирусная вакцина. Учёные взяли за основу два уже давно известных миру аденовируса человека – ad26 и ad5, по сути – это типы обычного вируса, из-за которого у нас возникает обычная простуда (ОРВИ). Аденовирусы обезвредили и превратили в оболочку, куда зашифровали ген S-белка коронавируса – белок-шип, который помогает COVID-19 проникать в организм (но не сам вирус). К нему у нас и вырабатывается иммунитет после прививки.
Оболочку, созданную из другого вируса, учёные называют вектором. Собственно, поэтому "Спутник V" и считается векторной вакциной.
Эта технология создания препаратов существует уже около 25 лет и давно доказала свою эффективность. Например, по ней в институте им. Гамалеи создавали вакцину от лихорадки Эбола, которая была признана одной из самых эффективных в мире.
Вакцина разбита на два компонента: с оболочкой ad5 и с оболочкой ad26. Поэтому для выработки полноценного иммунитета и нужно делать два укола с промежутком 21 день. Вирусологи считают, что такая схема вакцинации позволяет организму выработать максимальное количество антител.
Вторую вакцину от коронавируса разработали в новосибирском научном центре "Вектор". "ЭпиВакКорона" – пептидный препарат. Вирусологи не стали брать за основу никакие уже существующие вирусы. Они сами синтезировали пептидные антигены, которые в точности повторяют фрагменты S-белка ковида. Пептиды закреплены на белке-носителе, который и вводится в организм. После вакцинации иммунитет вырабатывает узкоспециализированные антитела именно к тем фрагментам, которые и скопировали разработчики.
"ЭпиВакКорона", как и "Спутник", вводится дважды, с интервалом от 14 до 21 дня. Только в случае с вакциной от "Вектора" первый и второй уколы ничем друг от друга не отличаются: вещество одно и то же.
В технологии создания, кстати, тоже ничего нового нет. "Вектор" и другие институты во всём мире давно изготавливают действенные синтетические вакцины. В народе их считают самыми безопасными – никаких биологических агентов в препарате нет.
Изначально предполагалось, что вакцина станет самой массовой в России. Так считали, поскольку для хранения "Спутника" нужны особые условия: выдерживание "холодовой цепи" ниже 18 градусов. "ЭпиВакКорона" же может без проблем храниться в обычном холодильнике. Но затем регионы обеспечили большинство медучреждений специальными морозильными установками, и это преимущество вакцины от "Вектора" нивелировалось.
Третий препарат разработали в московском научном центре РАН имени Чумакова. Это инактивированная вакцина, в основе которой настоящий COVID-19. Учёные в лаборатории ослабляют (убивают) вирус и отключают у него возможность размножаться. Поэтому навредить человеку препарат никак не может. Но зато вызывает иммунный ответ: такой, как если бы человек переболел настоящим, живым коронавирусом.
Инактивированные вакцины во всём мире делают уже десятки лет: это одна из самых старых технологий. Эффективность подобных препаратов давно доказана тысячи раз. По этой схеме до сих пор создают, например, вакцины от гриппа.
"КовиВак", как и другие отечественные вакцины, тоже вводится двукратно, с интервалом в 14 дней.
С другими вакцинами пока не всё понятно. Разработчики "ЭпиВакКороны" и "КовиВака" ещё результаты своих исследований не опубликовали.
- В научном центре "Вектор" пообещали назвать доказанную эффективность своего препарата летом 2021 года. Скорее всего, данные об "ЭпиВакКороне" опубликуют в августе в одном из отечественных медицинских журналов. Тем временем разработчики заявили, что иммунологическая эффективность вакцины – 100%. Это значит, что препарат во всех случаях работает и вырабатывает иммунный ответ.
- С "КовиВаком" та же история. Третью фазу испытаний институт имени Чумакова начал лишь в конце мая 2021 года. Поэтому пока оценивать эффективность препарата преждевременно. Об этом, кстати, говорит и сам директор института. Между тем иммунологическая эффективность "КовиВака", по оценкам разработчиков, составляет 85%. Но полные данные о результатах исследований мы узнаем ближе к концу 2021 года.
Впрочем, президент России Владимир Путин уже поспешил заявить, что все зарегистрированные в стране вакцины от ковида "высокотехнологичны, эффективны и безопасны". При этом сам он всё же привился "Спутником V".
Да, но незначительно. Больше всего побочных эффектов перечислено в инструкции к "Спутнику V". Самые распространённые из них:
- повышенная температура;
- "гриппоподобная" слабость;
- головная боль;
- боль и неприятные ощущения в месте укола.
Похожие "побочки" и у "КовиВака": боль и уплотнение в месте инъекции, головная боль и гипертермия (повышение температуры).
Меньше всего неприятных последствий у синтетической "ЭпиВакКороны". В инструкции разработчики указали только повышенную температуру (не больше 38,5 градуса) и боль в месте укола. При этом учёные отметили, что во время первых двух фаз испытаний повышение температуры у испытуемых фиксировали крайне редко.
Важно: побочные эффекты и осложнения – это разные вещи. После введения препарата не исключены аллергические реакции, анафилактический шок, увеличение лимфоузлов и обострение хронических заболеваний. Всё это может случиться, если прививку поставили человеку, у которого есть противопоказания к вакцинации. Поэтому перед уколом обязательно нужно проконсультироваться с врачом: особенно тем, кто и до этого тяжело переносил прививки.
Нет, они немного отличаются.
Вакцины всё ещё проходят дополнительные испытания, поэтому противопоказания постоянно меняются. Например, все препараты сейчас можно ставить только совершеннолетним. Но разработчики "Спутника V" уже проводят исследования с участием подростков. По предварительным данным, для них прививка безопасна. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время возрастной ценз для вакцинации "ГамКовидВаком" понизят. По другим отечественным препаратам подобных испытаний пока не проводят.
Хотя большинство противопоказаний к вакцинации ко всем российским препаратам одно и то же:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжёлые аллергические реакции в прошлом;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию откладывают, прививку можно ставить только через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- тяжёлые осложнения после ввода первого компонента (в этом случае второй компонент не вводится);
- беременность и период грудного вскармливания.
"ЭпиВакКорону", кроме этого, нельзя ставить людям с первичным иммунодефицитом и раковым больным (даже в состоянии ремиссии).
Сейчас на этот вопрос никто не ответить не может: нужны долгосрочные исследования. Например, в случае со "Спутником V" мнения иммунологов расходятся. Пессимисты считают, что иммунитет после прививки будет держаться всего полгода. А сами разработчики заявили, что антитела в организме могут жить до двух лет: как в случае с прививкой от Эболы, которую создали по той же схеме.
Иммунитет после прививки "КовиВаком", по оценкам разработчиков, может сохраняться от 12 месяцев до пяти лет. А для "ЭпиВакКороны" её создатели сразу указали рекомендуемый срок ревакцинации (когда нужно снова идти на прививку) – один год.
Тем не менее в разгар третьей волны пандемии федеральный Минздрав выпустил общий для всех препаратов порядок ревакцинации. Пока идёт пандемия, специалисты рекомендуют всем россиянам повторно ставить прививку каждые полгода: для того чтобы антитела точно сохранялись.
Хотя в документе Минздрава прописано, что ревакцинироваться можно абсолютно любым зарегистрированным в стране препаратом.
В алтайском Министерстве здравоохранения рассказали, что ждут поставку четвёртой вакцины от ковида в регион в ближайшее время.
Главное – исходить из противопоказаний. А в остальном это личный выбор каждого, уверен главврач барнаульской горбольницы № 11 Андрей Коломиец. Представители федерального Минздрава тоже не раз заявляли, что все вакцины работают и, по сути, не важно, чем человек привьётся. Поэтому здесь решайте сами.
Хотя у жителей Алтайского края выбора пока, похоже, и нет. Почти вся вакцина более чем из 500 тысяч доз, которую за всё время привезли на Алтай, – это "Спутник V". Об этом на пресс-конференции 14 июля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, "ЭпиВакКороны" привезли всего 1,5 тысячи доз. Последняя поставка была ещё в марте, и весь запас давно израсходовали, объяснил чиновник.
"КовиВак" край тоже получил "в очень небольшом количестве". Но при этом, заметил Попов, в отдельных медучреждениях региона он ещё остался. И тем, кто хочет привиться именно этой вакциной, нужно самому обзванивать поликлиники.
Когда другие препараты вновь начнут поступать на Алтай, министр не ответил. По его словам, это решает федеральный центр.
Поэтому пока муки выбора жителям Алтайского края не грозят. Если вы и записались на вакцинацию, то вас, скорее всего, привьют "Спутником".
Комментарии
Как можно знать какая именно вакцина лучше других поможет твоему организму в схватке с коварным коронавирусом? )
после первого укола получил отек простаты... после второго геморрой...
Какая лучше для тебя - можешь выбирать, но в наличии только 1.
Как будто есть возможность выбрать у меня? Насколько известно всем ставят первый вариант, второго очень мало у нас, и есть шанс что на второй раз ее просто вам не поставят, потому что нет поступления
22.07.2021 07:35
- гость -
Тебя просто два раза чпокнули, а не укололи.
Ни одна из вакцин Гамалеи не признана, даже от Эболы.
Данные Википедии: Результаты I и II фазы испытаний вакцины «ГамЭвак-Комби» (российская комбинированная векторная вакцина для профилактики геморрагической лихорадки Эбола) были опубликованы в научном журнале Human Vaccines & Immunotherapeutics 6 июня 2016 года[12]. Результаты III фазы опубликованы не были. В настоящее время вакцина не одобрена ВОЗ и зарегистрирована только на территории России.
по вакцине Спутник V (для тех, кто утверждает, что испытания завершены):
Фаза III клинических испытаний (пострегистрационная)
Данная фаза представляет собой рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое клиническое исследование при параллельном определении эффективности, безопасности и иммуногенности комбинированной векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в профилактическом лечении инфекции SARS-CoV-2. Разрешение на проведение данного КИ под номером № 450 было выдано Минздравом РФ 25 августа 2020 года, уже после регистрации вакцины[94][100]. В данном КИ предполагалось принять 40 000 добровольцев в возрасте от 18 лет, разделённых на две группы (3:1) — исследовательская группа из 30 000 добровольцев, получающих комбинированную векторную вакцину Гам-КОВИД-Вак против вируса SARS-CoV-2, и контрольная группа из 10 000 добровольцев, получающих плацебо[101]. В итоге, согласно промежуточным результатам, которые были опубликованы в журнале «The Lancet»[10], непосредственно вакцину получили от 14 964 до 16 427 человек, в группу плацебо вошли от 4 902 до 5 435[10]. Прививка первой дозой выполнена с 7 сентября по 24 ноября 2020 года[10]. Всего вакцинация участников третьей фазы испытаний закончилась в декабре 2020 года, а наблюдение за ними должно было длиться 180 дней[30].
Исследование началось 26 августа на территории Москвы, были задействованы 25 медицинских организаций города[102]. Мониторинг здоровья участников должен длиться как минимум 6 месяцев, для этого было создано специальное мобильное приложение с дневником самонаблюдения, а некоторые участник
Всего вакцинация участников третьей фазы испытаний закончилась в декабре 2020 года, а наблюдение за ними должно было длиться 180 дней[30].
Исследование началось 26 августа на территории Москвы, были задействованы 25 медицинских организаций города[102]. Мониторинг здоровья участников должен длиться как минимум 6 месяцев, для этого было создано специальное мобильное приложение с дневником самонаблюдения, а некоторые участники получили электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела[103].
Согласно реестру испытаний, завершение III—IV фаз на основной выборке из 40 000 участников запланировано на 31.12.2022[94].
22.07.2021 08:03
- гость -
А зачем вы приплели Викпендию? А вы в курсе что сам создатель в шоке от того что его детище представляет сейчас? Что ее редактируют, изменяют для интересующих сторон? Это уже становится желтая пресса.
Судя по результату суточных заражений, китайская несравнима с нашими
Минздрав дал больничным кассам указание перестроить работу и разместить заказы. Детей и подростков в возрасте 12-18 лет будут по-​прежнему прививать вакциной Pfizer
С 1 августа израильтян начнут прививать от коронавируса вакциной Moderna. Как стало известно Ynet в среду, 21 июля, минздрав разрешил больничным кассам заказывать партии этой вакцины и использовать ее для вакцинации граждан в возрасте от 18 лет и старше.
Заказы разрешено размещать со следующей среды, 28 июля. Детей и подростков в возрасте 12-18 лет будут по-​прежнему прививать вакциной Pfizer - до новых распоряжений минздрава.
Отметим, что граждан, получивших дозу вакцины Moderna, при повторном визите на прививочный пункт будут прививать той же вакциной. Использование продукции других производителей в качестве второй дозы запрещено в соответствии с рекомендацией ВОЗ.
Вторая доза вакцины Moderna вводится через 28 дней после прививки первой дозой, а не через 21 день, как при применении вакцины Pfizer.
Ранее, 20 июля, министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил в интервью Ynet, что в ближайшие дни в Израиль будет доставлена крупная партия вакцины Pfizer - 200.000 доз. Эта вакцина будет использована для прививки детей и подростков.
В начале следующей недели, 25 июля, минздрав планирует провести специальный инструктаж медицинских работников, которым предстоит работать с вакциной Moderna.
Ведущий педиатр больничной кассы "Леумит" д-р Дорон Душницки сообщил, что система здравоохранения уже развернула подготовку к использованию вакцины Moderna. Учитываются различия в правилах перевозки и хранения двух вакцин и необходимость обеспечить вакциной Pfizer граждан, привитых первой дозой до конца июля, и детей в возрасте 12-18 лет.
Пишут некоторые, опыты над нами ставят. По второму кругу пошли прививать.
22.07.2021 08:03-08:05
- гость -
А чеж ты, милок, только про Спутник речь ведёшь? А че не упоминаешь, что НИ ОДНА вакцина из ныне созданных в мире против Ковид19 не одобрена ВОЗ? Ни Пфайзер, ни Модерна, ни Джонсон, ни Астра-Зенека, ни китайские свиноваки не прошли третью стадию испытаний.
Иногда я умею видеть будущее) щас тут начнется вакханалия) один начнёт за китайскую агитировать, как будто у него есть какие то факты в пользу китайской вакцины, не его умозаключения по китайской статистике, а именно научно обоснованные факты, другой начнет хвалить Пфайзер, которая якобы самая прогрессивная и самый демократическая, потому что из США, а значит и самая действенная вакцина в мире просто по умолчанию)
Третьи начнут топить, что вы вообще жижку ставите... Четвертые начнут связывать рост заразившихся с ростом вакцинации, хотя они не понимают, что в организм сам вирус не вводится, вводится обманка, от неё физически НЕВОЗМОЖНО заболеть.
Тысячу раз пережёвано одно и тоже. Люди тупые, они хотят заблуждаться, и с этим ничего не поделаешь..
ЗЫ: бгггг) я же говорил) вон одно тело с китайским акцентом уже начало блеять))) в 08:36))
22.07.2021 08:36
гость
Судя по результату суточных заражений, китайская несравнима с нашими
Сам то понял, что написАл?
22.07.2021 09:16
- гость -
Сам то понял, что написАл?
Так ты не читай, когда писАешь, может поймешь
В России за сутки заболело 25 тысяч человек, в Китае 7 человек
22.07.2021 09:14
- гость -////Объясните тогда зачем прививаться переболевшему если все министры кричали, что переболевший повторно не заразится или вероятность мала. А то что он может являться переносчиков вируса, так и вакцинированный может им являться. На это есть, что спарировать?)
В России за сутки заболело 25 тысяч человек, в Китае 7 человек
Не каждое тело может это объяснить
А как действительно выбрать вакцину в Барнауле? Чтобы исключить ситуацию, что придёшь, а тебе скажут: "У нас есть только _. Прививайтесь ей. И права тут качать не надо! Вы не в магазине!"
В России за сутки заболело 25 тысяч человек, в Китае 7 человек
Темпы иммунизации населения нужно увеличивать не принуждением, а объяснением важности
22.07.2021 09:26
Санёк
Шурик, я не знаю какие министры и что именно они орали. Я вообще министров крайне редко слушаю, еще реже принимаю их слова за истину.
И переболевший может заболеть вновь, и вакцинированный может заболеть. Индивидуальная реакция человека у каждого уникальна. Просто шансов заболеть становится меньше, значительно меньше. Это не только русские ученые говорят (а не какие то факанные министры), но и западные - американские, израильские, европейские. Посмотрите авторитетные западные медицинские журналы - Нейчер, Ланцет, там масса статистики.
Ну хочу например привиться я одной вакцинной из трёх, в поликлинике кроме одной ничего не предлагают, зачем вся эта писанина тогда
А как действительно выбрать вакцину в Барнауле? Чтобы исключить ситуацию, что придёшь, а тебе скажут: "У нас есть только _. Прививайтесь ей. И права тут качать не надо! Вы не в магазине!"
Никак. Нет никакого выбора. Какая есть, такой и привьют. Вы же не в магазине. Тем более все равно ничего в вакцине не понимаете. Даже те, кто прививает, не понимают. Возможно даже те, кто сделал вакцину, не понимают, почему в России в этом году заболевает больше, чем в прошлом году, когда вакцины не было, а в Китае наоборот
22.07.2021 09:40
- гость -////Тогда возникает логичный вопрос. Вакцинация для чего? Чтоб появились антитела, а если у человека есть антитела в достаточном количестве, зачем ему прививка?
22.07.2021 09:27
гость
В России за сутки заболело 25 тысяч человек, в Китае 7 человек
Не каждое тело может это объяснить
*************
Верить китайское статистике, государственной статистике страны, откуда и произошло всемирное заражение, вернее по утечке из биологической лаборатории НОАК, это верх идиотизма)
Вы, батенька, туповат, раз верите в то, что этот вирус появился у летучих мышей, и кто то на рынке эту мышь сожрал.
Если китайцы врут в одном, то и во всем другом им нет смысла говорить правду.
22.07.2021 09:42
Санёк
Шура, да не прививайся ты, раз не хочешь.
Просто я бы предложил таких как ты, в случае их заболевания Ковидом, лечить за их собственные деньги.
Вам предложили бесплатно вакцинироваться - вы не стали, заболели - платите бабло за лечение.
22.07.2021 09:43
- гость -
Верить китайское статистике, государственной статистике страны, откуда и произошло всемирное заражение, вернее по утечке из биологической лаборатории НОАК, это верх идиотизма)
Вы, батенька, туповат, раз верите в то, что этот вирус появился у летучих мышей, и кто то на рынке эту мышь сожрал.
Если китайцы врут в одном, то и во всем другом им нет смысла говорить правду
*************
Верить любой статистике, государственной статистике стран, которые дают ее в своих национальных интересах, это верх критинизма)
Вы, сынок, идиотик, раз верите в то, что из Китая врут больше, чем из России или из США.
Если все страны врут, то врут одинаково, поэтому нет объяснения, почему в Китае экономика опять заработала всего и 7 заражений в сутки. Только очень большой идиот может пытаться объяснить это тем, что китайцы самые большие вруны в мире. Экономика Китая опять начала работать, этот факт, которые подтверждается и ростом цен на нефть, китайцы одни из главных потребителей энергоресурсов в мире
Экономика Китая стала практически уже первой экономикой мира, это за счет вранья? Или у них и с умом все в порядке?
22.07.2021 09:42
Санёк
Затем что ты не будешь и не сможешь контролировать падение антител до критического уровня. А для антител от вакцинации надо аж 42 дня.
И даже если ты проконтролируешь, что у тебя упал уровень антител и побежишь прививаться, то у тебя будет целых 42 дня чтобы заразиться
Четвертые начнут связывать рост заразившихся с ростом вакцинации, хотя они не понимают, что в организм сам вирус не вводится, вводится обманка, от неё физически НЕВОЗМОЖНО заболеть.
Но вот какая фигня то. Практика показывает обратное. Говорить орать можно всякое. Что только шип и прочее. Но люди почему то заражаются после прививки. И много. Но как всегда начнут визжать. Где то подцепили , в очереди на улице. Ну ну.
Но люди почему то заражаются после прививки
В Китае почему то не заражаются
09:51, он же 09:58
Верить, что в полуторамиллиардной стране 7 случаев - это быть аленем.
Хоть в порядке у них там с умом, или не в порядке.
Чисто статистически это даже не погрешность, при любом подсчете дает статпогрешность в 3%. Посчитать три процента от 1,5 миллиарда самостоятельно сможешь? А сравнить полученную цифру и цифру 7 сможешь?
Вот реально, мне просто хотелось бы на тебя посмотреть - ну неужели такие экземпляры реально в жизни существуют? Как ты до своих лет дожил то?
22.07.2021 09:46 - гость ////Понятно, умственноотсталый видимо. Не лечите бесплатно, только тогда и отчисления в ФСС и пенсионный не делайте, посмотрим тогда как запоете вместе с бункерным
22.07.2021 10:11
- гость -
Верить, что в России или США врут меньше, чем в Китае - это быть очень сильно тупорогим аленем. Вот реально, мне на такую тупость, как ты, даже смотреть не интересно - такие экземпляры реально в жизни существуют чисто случайно. Ты же случайно с отсутствием мозга до своих лет дожил то
22.07.2021 10:13
Санёк
Слышь, навальнёнок, ты можешь вообще налоги не платить. Таким как ты разрешено. Только потом за опу возьмут, и проткнут несколько раз. Но ты то привычный, ваш гульфикфюрер такой же.
22.07.2021 10:09
гость
Я вам больше скажу: в Китае и Ковида то не было. Вообще. Ни одного больного. Точно вам говорю.Это мне одна медсестра из гинекологии сказала - так что это верная инфа.
22.07.2021 10:14
гость
То есть больше, чем просто скопировать пост у тебя ума не хватило)
Ожидаемо)
Береги башку, ипполит)
Гостю 22.07.2021 09:46
А то мы за твои деньги лечимся, конечно за свои. Кто бесплатно дал лекарства кому . Все сами по аптекам бегали
22.07.2021 10:16
- гость -////Ладно, путинка, я переболел, лекарства себе сам покупал, почему я должен вакцинироваться? А таких как я ~50 миллионов россиян. Че бичярка на это скажешь?
22.07.2021 10:17
- гость -
Дура ваша медсестра, в Китае в прошлом году был такой ковид, от которого у вашей медсестры глаза бы выпали. И шли из Китая такие цифры, что у некоторых медсестер глаза выпадывали. А в этом году пошли другие цифры и по ковиду и по ценам на нефть и не потому, что через год китайцы вдруг поняли, что можно врать
22.07.2021 10:24
гость
Да не-не, канешна, кетайцкая вакцина - самая-самая в мире! А главное, фактов у тебя НОЛЬ) Приводить цифру 7 в день в стране с 1,5 млрд населения - это само по себе признак угасания мозговой деятельности.
А еще Бузова - умная. Инфа - сотка.
22.07.2021 10:22
Санёк
Тююю) Шурик, а откуда цифра в 50 млн? Сама придумала? Источник назови)
почему я должен вакцинироваться?
да не должен ты. не должен. на крематорий деньги отложил? или родня оплатит?
ну и про 50 лямов россиян инфа откуда? от безудержного бздежа в инете пары сотен умственных инвалидов?
22.07.2021 10:28
- гость -
Да не-не, канешна, кетайцкая вакцина - вообще не работает! А главное, фактов у тебя МИЛЛИОН). Приводить аргумент, что из Китая врут больше, чем из США или Евросоюза - это само по себе признак отсутствия мозговой деятельности.
Для тебя, конечно, еще Бузова - умная. Инфа - сотка. От медсестры Бузовой
22.07.2021 10:31(3)
гость
Слушай, ты - он или она?)
Если она - то капец твоему мужику. Его остаётся только пожалеть.
А если ты - он... Да ну нафиг) Не бывает таких душных мужиков) бггггг)
22.07.2021 10:31 - гость ////Я ж говорю ты умом не блешишь, даже если я тебе напишу откуда такая цифра, тебе это не понять, в силу того, что у тебя мозг атрофировался))
22.07.2021 10:35
- гость -
Слушай, ты - точно она) Не бывает таких смешных мужичков), ...
Капец твоему мужику. Его жалеть уже поздно
22.07.2021 10:36
Санёк
А чё ты про 50 брянкул? А чё не 150? Всё равно ведь никто не поверит) Мели емеля - твоя неделя)
Зря модератор накрыл этот карнавал)
Какая прэлесть эта упёртая гражданочка-пародистка)
И кстати, ты не прививайся, тебе точно не надо, тебя железной рессорой по хребту - и то, вряд-ли, уработаешь) ты упрямая)))
Зря модератор накрыл этот карнавал)
Какая прэлесть эта упёртая гражданочка-пародистка)
И кстати, ты не прививайся, тебе точно не надо, тебя железной рессорой по хребту - и то, вряд-ли, уработаешь) ты упрямая)))
Согласен. У начавшей карнавал гражданочки вообще мозг отсутствует. Ты точно никакой вакциной не прививайся, тебе точно не надо, тебя даже если ломом по башке - там настолько мозги перепутаны, что хуже уже не станет.Ты упертая и очень сильно тупая
Как ни статья, так в ней коломиец фигурирует. Нашли эксперта по ковиду. Дружок редактор его пиарит)))
22.07.2021 08:03
- гость -
Вы так слепо доверяете Википедии? Смешно! Да там любой желающий может написать все, что ему на ум взбредет!