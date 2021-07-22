"Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Чем отличаются вакцины от ковида и какая лучше?

"Спутник V"

результатов клинических испытаний I и II фаз

"ГамКовидВак" стал первой вакциной от коронавируса в России. Препарат зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года на основании

"Спутник V" – векторная аденовирусная вакцина. Учёные взяли за основу два уже давно известных миру аденовируса человека – ad26 и ad5, по сути – это типы обычного вируса, из-за которого у нас возникает обычная простуда (ОРВИ). Аденовирусы обезвредили и превратили в оболочку, куда зашифровали ген S-белка коронавируса – белок-шип, который помогает COVID-19 проникать в организм (но не сам вирус). К нему у нас и вырабатывается иммунитет после прививки.

Оболочку, созданную из другого вируса, учёные называют вектором. Собственно, поэтому "Спутник V" и считается векторной вакциной.

Эта технология создания препаратов существует уже около 25 лет и давно доказала свою эффективность. Например, по ней в институте им. Гамалеи создавали вакцину от лихорадки Эбола, которая была признана одной из самых эффективных в мире.

Вакцина разбита на два компонента: с оболочкой ad5 и с оболочкой ad26. Поэтому для выработки полноценного иммунитета и нужно делать два укола с промежутком 21 день. Вирусологи считают, что такая схема вакцинации позволяет организму выработать максимальное количество антител.