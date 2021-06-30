"Меня просили об этом не говорить": Путин рассказал, какой вакциной привился от COVID-19

Президент России Владимир Путин назвал вакцину, которой его привили от коронавируса. При этом глава государства отметил, что его просили не говорить этого: "Меня просили не говорить, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать конкурентные преимущества", — сказал Путин.

И тем не менее президент сообщил, что поставил "Спутник V".

В то время, когда ставили вакцину президенту, в обращение в России вышли только две вакцины: "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". "Они обе хорошие. Я мог сделать любую. И я даже особо с врачами не советовался. Смотрел на результат по своим знакомым", — сказал президент.

В своем выборе он руководствовался несколькими факторами: Вакцина "Вектора" действует меньше по времени, но зато у нее практически нет побочных эффектов, таких как повышение температуры, озноб, ломота тела. Зато эффект вакцины "Спутник V" дольше.

"Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, поэтому выбрал "Спутник V. Тем более, что армию у нас прививают "Спутником". А я ведь главнокомандующий", — сказал глава государства.

Он сообщил, что никаких побочных эффектов после первой прививки у него не было. После второго укола поднялась небольшая температура, которая прошла уже к утру. Впоследствии президенту измерили уровень антител, который оказался весьма высоким.

"Дочка моя тоже привилась "Спутником", была температура 37,5, но в целом все прошло хорошо", — добавил президент.

При этом Владимир Путин еще раз подчеркнул, что все вакцины, которые разработаны в России (а сейчас их четыре) — высокотехнологичны, эффективны и не вызывают таких неприятных побочных эффектов, как некоторые западные.

О том, что президент России Владимир Путин прошёл вакцинацию от COVID-19 сообщил 23 марта его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также отметил, что Путин не стал брать выходной после укола и уже со среды, 24 марта, вышел на полноценный рабочий день.