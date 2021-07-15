Вирус ведёт себя по-другому. Как Алтай переживает третью волну и когда она пойдёт на спад?

Нагрузка на службу скорой помощи в Алтайском крае почти достигла пика. Сейчас медики принимают столько же вызовов, сколько и осенью 2020 года. Об этом на пресс-конференции 14 июля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в третью волну жители края заражаются ковидом гораздо быстрее, чем во вторую. И болеют тяжелее – всё больше пациентов попадает на ИВЛ. В алтайских Минздраве и Роспотребнадзоре рассказали, как регион справляется с резко возросшей нагрузкой, почему этот эпидподъём намного агрессивнее предыдущего и когда, наконец, число новых случаев начнёт уменьшаться, а не увеличиваться.

Болеют намного тяжелее

К 14 июля в Алтайском крае занято уже 4485 ковидных коек – 89% от развёрнутого фонда, рассказал Дмитрий Попов. И это при том, что дополнительные места для пациентов региональный Минздрав открывает каждую неделю: в "ковидный" режим перевели уже 22 госпиталя. Специалисты продолжают искать, где можно развернуть дополнительные мощности для лечения больных коронавирусом.

"На этой неделе вновь будем рассматривать возможность развернуть дополнительные мощности. Будем смотреть территориально. Где наибольшая нагрузка на медиков, там новые ковидные госпитали и будем открывать", – объяснил министр.

По его словам, летом 2021 года ковид на Алтае ведёт себя совсем иначе. Люди заболевают быстрее и всё больше переносят инфекцию в тяжёлой форме. О возросшей заразности говорит и статистика. Если к 6 июля алтайский оперштаб фиксировал около 200 случаев в день, то уже через неделю, к 13 июля, ежедневный прирост заболевших перевалил за 250 человек.

"Тяжесть и быстротечность этого заболевания действительно отличается от осеннего периода прошлого года. Увеличилось количество тяжёлых пациентов. Сейчас на ИВЛ находится 195 жителей края. Это уже больше, чем даже в пиковые моменты осени прошлого года. Мы везде были вынуждены развернуть ковидные госпитали. Медперсонал испытывает очень серьёзную нагрузку", – рассказал Попов.

Согласна с ним и замглавы алтайского управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По её словам, сейчас стало очевидно: о ковиде ещё известно далеко не всё.

"Инфекция новая и по-прежнему не изученная. Зачастую она ведёт себя несколько по-другому, чем это было раньше. Из-за этого нам очень сложно строить какие-то однозначные прогнозы", – объяснила специалист.

Но больше всего всю мощь третьей волны на себе чувствует скорая помощь, считает Дмитрий Попов. На этой неделе количество вызовов в день в крае превысило три тысячи. Столько же звонков службе скорой помощи приходилось обрабатывать и осенью 2020 года. Медики уже столкнулись с такой же нагрузкой, что и в прошлую волну. Вот только сейчас на это потребовалось намного меньше времени.

Медиков хватает, но только пока

В ковидных госпиталях края занято уже 7,7 тысячи медиков. И пока этого количества хватает, считает Попов. Но замечает, что именно эпидобстановка будет диктовать Минздраву, привлекать ли дополнительные кадры. А она пока только ухудшается.

Но с анестезиологами-реаниматологами ситуация сложная уже сейчас. По словам Попова, этих специалистов и в мирное время не хватает. А в июле 2021 года бригадам приходится ездить из одного госпиталя в другой, чтобы оказывать помощь тяжёлым больным.

Плановую помощь и профосмотры в Алтайском крае приостанавливать пока не собираются. Но если это и придётся делать, то именно из-за нехватки медиков, а не из-за роста заболеваемости, считает министр.

"Если ситуация, в которой мы сейчас находимся, будет и дальше ухудшаться, то мы вынуждены будем ходатайствовать перед губернатором о возможности остановки. Или в отдельных муниципалитетах, или во всём крае сразу. И это будет обусловлено в первую очередь не уровнем заболеваемости, а необходимостью привлечь дополнительный персонал в ковидные госпитали", – объяснил Попов.

При этом, по его словам, в этот раз система здравоохранения лучше готова к удару пандемии. Хотя бы потому, что заболеваемость среди медиков гораздо ниже. Часть сотрудников переболели, а часть – поставили прививку. И сейчас у Минздрава есть надежда, что такого коллапса с кадрами, как в прошлом году, не будет.

"Это положительное отличие от осеннего периода. Достаточно большое количество медработников переболело. По нашей оценке, это более 16 тысяч из 33 тысяч медиков в регионе. К тому же мы смогли вакцинировать более 12 тысяч человек и создали необходимую иммунную прослойку. В ряде коллективов она теперь достигает практически 100%", – рассказал министр.

И это уже даёт результат. Если осенью 2020 года ковидом заболевало по несколько десятков медиков в сутки, то теперь – в разы меньше. Например, на 14 июля, по словам Попова, коронавирус выявили только у девяти специалистов.

Вакцину выбрать пока не получится

Удалось Минздраву и нарастить темпы вакцинации в регионе. Сейчас медики ставят около восьми тысяч прививок в день. Хотя ещё в июне каждый день на вакцинацию приходило около 2,5 тысячи человек. Чем страшнее эпидобстановка, тем меньше в крае становится антипрививочников, замечает министр здравоохранения.

"Спрос на вакцинацию только растёт. Мы это видим по записи на портале "Госуслуги": по сравнению с маем желающих прибыло многократно. И это хорошо. От непривитых жителей, которые теперь лежат в госпиталях, мы часто слышим, что зря они не решились своевременно на прививку. По-моему, это сейчас самый большой аргумент в пользу того, чтобы вакцинироваться", – считает Попов.

Правда, выбрать, чем привиться, жители Алтайского края пока не могут. Из 461 тысячи комплектов вакцины, которая поступила в регион за всё время, больше 90% – "Спутник V". Чуть больше 1,5 тысячи доз из этого количества – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". И этот препарат в медучреждениях уже давно израсходовали, рассказал Попов. "КовиВак" из московского института им. Чумакова ещё остался, но в очень небольшом количестве. Желающим привиться именно этим препаратом придётся обзванивать поликлиники и узнавать наличие, отметил министр.

По его словам, решение о поставке вакцин в регион принимает федеральный Минздрав. И пока информации о том, когда эти препараты привезут на Алтай, нет. Не слышно ничего и о "Спутнике Лайт", которым в России рассчитывают ревакцинировать население.

Кстати, из-за ухудшения эпидобстановки подняли и необходимую планку вакцинации. Если раньше в Минздраве рассчитывали привить 60% взрослого населения края, то теперь ориентируются на 80%. Тем не менее даже прежний показатель ещё не достигнут – вакцинацией пока охватили только 405 тысяч жителей.

Правда, привитые, по словам Попова, тоже заболевают: за всё время в крае таких уже больше тысячи. Но это количество только доказывает эффективность вакцинации, считают в крайздраве.

"Это крайне низкий показатель. Особенно если учитывать, что в регионе привито уже почти 406 тысяч человек, то это минимальное количество", – рассказал Попов.

По его словам, большинство привитых болеет ковидом в лёгкой форме. Но есть и единичные случаи, когда вакцинированные попадают в ковидные госпитали. Это, по словам чиновника, связано с индивидуальной реакций на прививку: у человека не выработалось достаточное количество антител.

Об обязательной вакцинации специалисты пока не говорят. Ульяна Калинина, которая сама же неделю назад анонсировала ужесточение ковидных мер, объяснила: "Решение ещё не принято".

Ещё не пик

Ни о каком пике третьей волны в Алтайском крае специалисты пока не говорят: количество новых заболевших продолжает увеличиваться. Хотя раньше Дмитрий Попов в беседе с корреспондентом amic.ru предполагал, что ежедневный прирост замедлится к середине июля. Теперь министр прогнозов не делает.

"Прогнозы сейчас делать очень сложно и неблагодарно. Но хотелось бы верить, что мы очень близки к тому, чтобы выйти на пик", – отметил Попов.

В Роспотребнадзоре тоже точных прогнозов пока не дают. Но в ведомстве надеются, что ситуация с распространением ковида стабилизируется в ближайшие две недели.