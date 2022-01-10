Когда уберут снежный городок с площади Сахарова в Барнауле и откроют движение для авто?

На этой неделе демонтируют снежный городок на площади Сахарова в Барнауле. Правда, движение для транспорта откроют не сразу. Рассказываем, сколько дней будут разбирать ёлку и когда разрешат ездить по площади.
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Фото: Екатерина Смолихина
На этой неделе демонтируют снежный городок на площади Сахарова в Барнауле. Правда, движение для транспорта откроют не сразу. Рассказываем, сколько дней будут разбирать ёлку и когда разрешат ездить по площади.
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Комментарии
ахахахахахахахаха
Уже так быстро? Недавно только обсуждали, где елку ставить, столько исписано по этому поводу на страницах амика! Не успеешь оглянуться, новую елку пора ставить. Поэтому всех с наступающим Новым годом - 2023!
ледовые фигурки и горки не демонтируют вплоть до весны.
А там есть ГОРКИ ???
Скажем так, сложно назвать то, что было в этом году Снежным городком. Назвать его центром притяжения новогодних гуляний язык не поворачивается, в конечном итоге дети катались с диких горок, иногда стояли возле елки, убивались на ледяном полу лабиринта и месили какашки пони, что были рядом. При таком раскладе возникает вопрос: стОило ли это убожество одной из главных центральных улиц города и создания пробок и понесенных на его создание денежных трат?
перекрытия одной из центральных улиц города
Что вам ещё - то надо? Всё было хорошо!
12:26 "стОило ли?"
Так все и работает. Сначала забросим, уничтожим, сделаем непригодным.
А потом под шумок облагородим высоточкой 30-этажной повышенного комфорта за ваши денюжки ипотечные.
10.01.2022 12:29
Гость
Что же именно там было хорошо, чтобы соответствовало главной елки, даже не края, а города? А не "на отвали" сделанной? Я имею именно весь городок, а не только елку.
10.01.2022 12:29
Гость
А что хорошего?
Проходил все праздники мимо утром и вечером (так сложились личные обстоятельства): по старой памяти народ приходит, прогуливался и уходил в недоумении. Зачем все это за большие деньги на 2 недели?