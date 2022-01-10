Когда уберут снежный городок с площади Сахарова в Барнауле и откроют движение для авто?

На этой неделе демонтируют снежный городок на площади Сахарова в Барнауле. Правда, движение для транспорта откроют не сразу. Рассказываем, сколько дней будут разбирать ёлку и когда разрешат ездить по площади.

1 Когда начнут разбирать городок на Сахарова? Уже 14 января вечером. Сразу после Старого Нового года снимут новогоднее освещение, разберут ёлочную конструкцию и демонтируют ледовые фигуры. А затем откроют движение. Кстати, на обустройство новогоднего городка на площади Сахарова в этом году потратили 8,2 миллиона рублей, что меньше, чем в прошлые годы.

2 Сколько же дней будут убирать главную ёлку и когда разрешат проезд? Закончат демонтаж вечером 17 января. Запустить движение по площади Сахарова обещают в 20:00.