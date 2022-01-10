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Когда уберут снежный городок с площади Сахарова в Барнауле и откроют движение для авто?

, ИА "Амител"
Движение по главной площади столицы Алтайского края запустят в ближайшие дни
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

На этой неделе демонтируют снежный городок на площади Сахарова в Барнауле. Правда, движение для транспорта откроют не сразу. Рассказываем, сколько дней будут разбирать ёлку и когда разрешат ездить по площади.

1
Когда начнут разбирать городок на Сахарова?
Уже 14 января вечером. Сразу после Старого Нового года снимут новогоднее освещение, разберут ёлочную конструкцию и демонтируют ледовые фигуры. А затем откроют движение. Кстати, на обустройство новогоднего городка на площади Сахарова в этом году потратили 8,2 миллиона рублей, что меньше, чем в прошлые годы.
2
Сколько же дней будут убирать главную ёлку и когда разрешат проезд?
Закончат демонтаж вечером 17 января. Запустить движение по площади Сахарова обещают в 20:00.
3
А что будет с городком на улице Мало-Тобольской?
Он простоит столько, сколько позволит погода. Если в Барнауле резко не потеплеет, то ледовые фигурки и горки не демонтируют вплоть до весны.
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Комментарии

10.01.2022 11:53
одын

ахахахахахахахаха

10.01.2022 11:59
- гость -

Уже так быстро? Недавно только обсуждали, где елку ставить, столько исписано по этому поводу на страницах амика! Не успеешь оглянуться, новую елку пора ставить. Поэтому всех с наступающим Новым годом - 2023!

10.01.2022 11:59
- гость -

ледовые фигурки и горки не демонтируют вплоть до весны.
А там есть ГОРКИ ???

10.01.2022 12:26
- гость -

Скажем так, сложно назвать то, что было в этом году Снежным городком. Назвать его центром притяжения новогодних гуляний язык не поворачивается, в конечном итоге дети катались с диких горок, иногда стояли возле елки, убивались на ледяном полу лабиринта и месили какашки пони, что были рядом. При таком раскладе возникает вопрос: стОило ли это убожество одной из главных центральных улиц города и создания пробок и понесенных на его создание денежных трат?

10.01.2022 12:27
- гость -

перекрытия одной из центральных улиц города

10.01.2022 12:29
Гость

Что вам ещё - то надо? Всё было хорошо!

10.01.2022 12:43
- гость -

12:26 "стОило ли?"
Так все и работает. Сначала забросим, уничтожим, сделаем непригодным.
А потом под шумок облагородим высоточкой 30-этажной повышенного комфорта за ваши денюжки ипотечные.

10.01.2022 12:50
- гость -

10.01.2022 12:29
Гость
Что же именно там было хорошо, чтобы соответствовало главной елки, даже не края, а города? А не "на отвали" сделанной? Я имею именно весь городок, а не только елку.

10.01.2022 13:12
- гость -

10.01.2022 12:29
Гость

А что хорошего?

Проходил все праздники мимо утром и вечером (так сложились личные обстоятельства): по старой памяти народ приходит, прогуливался и уходил в недоумении. Зачем все это за большие деньги на 2 недели?

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