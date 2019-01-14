Демонтаж главной елки Барнаула совпал со Старым Новым годом

Фото и видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Работы по демонтажу главной елки Барнаула и снежного городка на площади Сахарова стартовали в понедельник, 14 января.

На разбор праздничных конструкций отвели три дня. Все работы планируется завершить 16 января. Конструкцию ели и новогодние украшения с главной новогодней площадки Барнаула отправят на хранение до следующих новогодних праздников.

А с 17 января проспект Социалистический на участке от улицы Молодежной до улицы Димитрова откроют для движения транспорта. Напомним, что движение по площади Сахарова в центре краевой столицы было закрыто с самого начала декабря прошлого года.