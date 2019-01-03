Четверг, 3 Январь, 08:10

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 69,47
€ 79,46
281731
Обь
29см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Мещанская привычка: как праздновали Новый год в Барнауле во времена империи

, ИА "Амител"
В 19 — начале 20 вв. многое выглядело совсем иначе, чем сейчас

Фото: retro.moi-barnaul.ru

Главная барнаульская елка за более чем 150-летнюю историю празднования Нового года в краевом центре успела поменять несколько локаций. Так, до 1912 года городскую елку устанавливали на Демидовской площади, и там же заливали каток. В послевоенное время она переехала на площадь Свободы, а затем — на площадь Сахарова, перед тогда еще новым Дворцом зрелищ и спорта. К 1970 году в Барнауле Новый год стали отмечать массовыми мероприятиями в каждом районе города.

Но вернемся в позапрошлое столетие. Так, на Святки в Барнауле с середины XIX века начали ставить спектакли горные инженеры и члены их семей. В богатых домах в 1840-е годы впервые начали наряжать праздничные елки. После великих реформ 1860-х годов эта традиция получила большое распространение.

И все же подавляющая часть населения позволить таких трат себе не могла. Но нельзя сказать, что детям совсем не удавалось поводить хоровод вокруг новогоднего дерева. В то время развитие получила благотворительность. В Барнауле в этом преуспевали купцы. Так, широкой известностью пользовалась елка Ивана Платонова, уточняет "Московский Комсомолец".

Сам Новый год во второй половине XIX века не занимал того места, что в наши дни. В этот день горожане с утра посещали соборы, где слушали службу "с молитвой за царя". После следовали визиты и поздравления. В прессе в эти годы публиковали стихи, пожелания и поздравления землякам. "…покупающим всем — дешево купить, продающим — втридорога продать, кредиторам — все до гроша получить, должникам же — ни копейки не отдать… Пусть исчезнет зло, насилье и обман, пусть опять воскреснут правда, совесть, честь, и рассеются как утренний туман клевета, вражда, предательство и лесть", — так выглядело поздравление в газете "Алтай" с наступающим Новым, 1900 годом.

В начале XX века обычай встречать Новый год стал шире, а сам праздник получил статус семейного — его было положено проводить дома и приглашать на встречу знакомых. Новогодняя трапеза всегда выделялась среди других особым разнообразием. В семьях зажиточных мещан подавали более 20 блюд. Считалось, то, что будет на столе, должно сохраниться на весь год.

Одновременно с популяризацией домашнего варианта торжества становилась распространенной привычка встречать его в обществе опять же всей семьей. Например, Новый, 1912 год членам Алтайского собрания предлагалось провести вне дома. Их ожидала специальная программа и общий ужин в два часа ночи. А в первый день наступившего 1912-го на Демидовской площади планировалось большое народное гуляние с иллюминацией и музыкой.

Кстати, свидетельства тех лет говорят о том, что органы власти не брали на себя расходы по финансированию общегородской елки и массовых развлекательных мероприятий, как происходит сейчас. Все это было за счет пожертвований горожан, или, как тогда говорили, подписки. Думается, что современные чиновники не без сожаления вспоминают данную традицию.

К слову, в "Алтайской газете" за 1911 год помещена благодарность купцу Смирнову за "подписание 5 рублей товаром" на устройство елки для детей церковно-приходской школы села Касмалинского. В той же газете в 1915 году опубликован отчет о заседании училищной комиссии с участием попечителей учебных заведений. На каждую из 20 барнаульских школ было выделено по 80 рублей. Определялся и минимум расходов: чай, бутерброды, сласти, музыка, а также график праздников для учеников. Такие мероприятия проходили в школах, училищах либо в помещениях театров. Одно из них состоялось в Народном доме 2 января 1911 года, для зрителей бесплатно показали спектакль "Бедность не порок".

С приходом советской власти Новый год на какое-то время оказался под запретом. Спустя несколько лет обычай празднования возобновили. Так, газета "Красный Алтай" за 1936 год рассказывала о елке, организованной работниками НКВД для воспитанников детского дома. В советское время праздник было принято встречать на предприятиях и в Домах культуры.

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 30 ноября 2018 года 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Новый год - 2019
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
08:07
Стала известна причина смерти музыканта Криса Кельми 0
07:50
Поделки из коктейльных трубочек, о которых вы даже не догадывались 0
07:34
Фитнес для ленивых: упражнения на диване 0
07:19
Куда обращаться в Барнауле, если на новогодних праздниках случилось ЧП 0
07:03
Берегись открытого люка: инфографика о том, что делать в коммунальных ЧП 0
06:48
Отдыхай, но помни: когда выходить на работу после новогодних праздников 2
06:32
Мещанская привычка: как праздновали Новый год в Барнауле во времена империи 0
06:17
Морозный день после ночи под -30 ждет жителей Алтайского края 3 января 0
06:01
Все скейты раскупили: как "Комфортная городская среда" изменила Новоалтайск 0
23:17
Платье показало, как часто женщин трогают без спроса 1
22:11
Газманов посоветовал россиянам "окститься и поменьше пить" 1
21:12
Россиянам посоветовали чаще отправлять своих детей на свежий воздух 0
20:36
Кудрин зафиксировал нулевой рост реальных доходов и обман про инфляцию 3
19:53
МВД подготовило реформу экзамена на водительские права 1
19:06
Отменить Новый год предложили в РПЦ из-за блуда и богопротивности 17
18:44
От -31 до -8: погода в Алтайском крае на 3 января 0
18:01
Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске возросло до 19 1
17:39
Два россиянина выиграли по 500 миллионов рублей в "Русское лото" 0
17:27
Россияне смогут переводить деньги по номеру телефона с января 0
16:41
Ситуацию с госдолгом Украины назвали критичной 1
16:01
Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске возросло до 16 1
15:36
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах 0
15:02
Уцелевшие квартиры дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни 1
14:31
Бастрыкин заявил о проблемах с проверкой газового оборудования в России 3
14:08
Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до 14 0
13:48
ПФР будут пополнять за счет конфискованных у коррупционеров денег 3
13:28
Автомобили LADA подорожали с Нового года из‐за НДС 1
13:10
Где на Алтае можно покататься на сноуборде и горных лыжах 7
12:37
Количество погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до 11 0
12:26
Референдумов о передаче Курильских островов Японии не будет 0
12:07
Трезвые и полуголые: Как алтайские моржи отмечали Новый год 1
11:39
Любители дрифта в Барнауле устроили ДТП и подрались 5
11:01
Три человека погибли при пожаре в маршрутке в Магнитогорске 2
10:37
Новый год в барнаульском поселке Восточный начался с отключения воды 3
10:27
Пранкеры рассказали Кличко о пьяном Порошенко под столом 0
09:34
Сибирские ученые начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя 0
09:14
Актер Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет 0
08:58
Новогоднее обращение Путина назвали "дерзким" 0
08:44
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске 2
08:07
Жаркий лед: Как в Барнауле стать звездой фигурного катания за семь дней 0
07:45
Продать, выкинуть или передарить: что делать с ненужными подарками 0
07:25
Птичий праздник: Что такое "куриное рождество" и кто его отмечает 0
07:24
Сколько построили новых детских площадок и где находится самый дорогой двор 0
07:03
Худеем после новогоднего застолья: рецепты жиросжигательных коктейлей 1
06:44
Пять лучших снимков Луны 42
06:23
Иди отсюда: чего нельзя делать в бане 3
06:01
Мороз и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 2 января 0
21:21
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец в тяжелом состоянии 0
21:02
Новый закон позволяет россиянам отдохнуть в санаториях за счет работодателя 0
19:56
Премьер Японии пообещал не выселять россиян с Южных Курил 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.