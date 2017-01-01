Новый год в СССР был самым любимым праздником. О том, как встречали его в годы застоя напоминает читателям ИА "Амител."

Загадка полных холодильников в эпоху дефицита не разгадана

В брежневскую эпоху, это был не просто праздник – это была редкая возможность попробовать необычные блюда, получить в подарок какую-нибудь новую вещицу и, наконец, просто пообщаться с друзьями.

Даже новогоднее телеобращение генсека "от лица Центрального комитета КПСС, Верховного совета СССР и советского правительства" воспринималось лишь как прелюдия к бою курантов, возвещавших о наступлении Нового года.

Новый год поздней советской эпохи, конечно, не отличался спартанской суровостью сталинских времен, но и до современного разгула ему было далеко. Украшение улиц гирляндами начиналось в последнюю предпраздничную декаду, едва ли не вместе с открытием елочных базаров, вызывавших у детворы бурю восторга. И хотя у каждого дома был солидный запас елочных игрушек, тем не менее, все мечтали принести с базара хоть какую-то новинку. Елку было достать не так просто, но, отстояв очередь или "по блату", советский человек становился счастливым обладателем зеленой красавицы.

Самая необъяснимая загадка – это то, каким образом в условиях дефицита, холодильники граждан в предпраздничные дни ломились от различной снеди. То, что не влезало в чрево советского холодильника, аккуратно вывешивалось в авоське за окно. Благо — морозы знали свое дело. Никаких ананасов и бананов, пепси-колы и виски в обычных семьях не было. Шампанское, хорошее вино и шоколад заготавливались при случае за несколько месяцев. Однако простенькое вино, коньяк и водка в магазинах были всегда.

Профком предприятия был организатором новогодних праздников

В трудовых коллективах было еще волшебное слово "заказ". Оно обозначало набор продуктов, который продавали сотрудникам по месту работы к празднику. Там появлялись настоящие деликатесы – черная или красная икра, финский сервелат, крабы. Уровень "заказа" определялся богатством той или иной организации. Часто "заказ" использовался как новогодний подарок, если праздновать предполагалось большой и шумной компанией.

Новый год в СССР был очень шумным и массовым праздником. Его отмечали и в трудовых коллективах, начиная с 25 декабря. Термина "корпоратив" тогда не существовало. Руководители профсоюза договаривались с администрацией о месте проведения праздничного вечера в клубе художественной самодеятельности.

Такие клубы были при каждом крупном предприятии. Художники начинали рисовать новогоднюю стенгазету и параллельно с ней плакаты для украшения зала. Приподнятая атмосфера создавала праздничное настроение. Коллеги заранее договаривались, кто с кем сидит, и были готовы вступить в борьбу за лишнюю бутылку шампанского на самодеятельном конкурсе между столами. На заводском вечере обычно выступали артисты доморощенного ВИА, самодеятельные певцы, Дед Мороз и Снегурочка. Последних выбирали также из своего коллектива.

День 31 декабря официально считался рабочим. Взять отгул и отпроситься как можно раньше считалась признаком высшего женского мастерства. Ведь необходимо было прибраться, приготовить, побывать в парикмахерской, выгладить лучше платье, в котором всю ночь предстояло метаться от кухни до гостиной, чтобы ворваться за праздничный стол с кастрюлей дымящихся пельменей вместе с боем курантов.

Новогодняя программа телепередач отличалась либеральностью

С самого утра 31 декабря телевизор радовал отсутствием передач типа "Ленинский университет миллионов". Показывали "Утреннюю почту", "В мире животных" или "Международную панораму". В этот день строгая советская цензура давала послабление, и мы могли увидеть, как проходят приемы королевы Англии и даже группу "Kraftwerk".

В новогодней программе "Время" ведущие не забывали напомнить, что на Дальнем Востоке Новый год уже наступил, и жители встретили его новыми трудовыми успехами – наловили рыбы сверх плана, увеличили выпуск консервов и построили многие метры жилья.

Иногда показывали сюжеты из-за рубежа, где несчастные дети встречали Новый год без подарков, в старых обшарпанных квартирах, без надежды на будущее, и каждый советский ребенок осознавал, насколько ему повезло родиться в СССР.

В одиннадцать вечера взрослые и примкнувшие к ним дети садились за стол. Это называлось "проводить Старый год". Появлялись шампанское и мандарины. Нынешняя их всесезонная доступность – настоящее кощунство. В Советском Союзе мандарины царственно вступали в город за неделю до Нового года, пленяя всех свои ароматом и заставляя себе поклоняться. Слоган "Праздник к нам приходит" по праву должен принадлежать не газировке, а мандаринам. И вот, наконец, наступала волшебная минута. После поздравительных слов диктора с циферблата курантов на экране появлялись цифры, обозначавшие Новый год: 1977, 1978, 1979…

После этого начинался "Голубой огонек". У "огоньков" тоже был свой особый порядок – в первые минуты показывали бальные танцы и оперное пение. Под классику советские граждане выпивали и закусывали, после чего они получали Раймонда Паулса, Аллу Пугачеву, Софию Ротару, Льва Лещенко и всех остальных, кто по статусу дотягивал до главного концерта страны.

Теперешних общедоступных салютов не было. Простенькие хлопушки и бенгальские огни были самыми распространенными пиротехническими игрушками. После встречи Нового года, разгоряченная компания отправлялась освежиться на улицу, где встречи с друзьями и знакомыми усиливали праздничное настроение.

Самые стойкие ожидали программу "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады" – примерно в 5 часов утра. В новогоднюю ночь советское ТВ показывало популярных зарубежных исполнителей. Конечно, все было в рамках цензуры, но "АВВА" и "Boney M" радовали слух тех, кто еще не заснул.

На следующий день, вечером 1 января под праздничный концерт фестиваля "Песня года", приходило время торта. Праздник постепенно стихал, поскольку 2-го числа взрослые отправлялись строить счастливое социалистическое будущее.

Но в душе оставалось что-то очень радостное и светлое, а еще надежда… Надежда на то, что 364 дня спустя снова наступит Новый год, и на этот раз все будет еще лучше, чем прежде.

Впервые материал был опубликован 1.01.2016