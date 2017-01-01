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Календарь праздничных и выходных дней в 2017 году. Инфографика

, ИА "Амител"
В 2017 году на новогодних каникулах россияне будут отдыхать девять дней

Каникулы это здорово!. Так хочется, чтобы они не продолжались вечно. Специально для тех, кто уже сегодня начал строить планы на отдых в следующие входные, публикуем календарь праздничных дат. 

Всего в 2017 году у россиян будет 26 праздничных дней и 92 выходных. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января. Первым рабочим днем станет 9 января. Подробнее, как мы будем отдыхать, смотрите в инфографике портала Amic.ru.

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На День защитника Отечества нас ждут четырехдневные выходные —  с 23 по 26 февраля. На 8 Марта и в День России отдыхать будем по одному дню.

Благодаря Первомаю на работу мы выйдем не в понедельник, а во вторник. Вторые майские праздники продлятся четыре дня —  с 6 по 9 мая включительно. В ноябре будет три выходных дня — с 4-го по 6-е. 

Впервые опубликовано 10.11.2017

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Комментарии

10.11.2016 13:57
- гость -

День седьмого ноября - Красный день календаря. Посмотри в свое окно: Все на улице красно.

Вьются флаги у ворот, Пламенем пылая. Видишь, музыка идет, Там, где шли трамваи.

Весь народ - и млад, и стар - Празднует свободу. И летит мой красный шар Прямо к небосводу!

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10.11.2016 17:36
djusha67

Главного праздника нет...А ведь годовщина то 100 летняя...Пока день 7 ноября не станет праздничным - никакого единства в стране не будет...

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