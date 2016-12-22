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Для всех россиян новогодний праздник в первую очередь связан с его главными героями – Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой. При этом многие считают Деда Мороза исконно русским персонажем, главная задача которого – разносить подарки. Однако это не так. Откуда родом наш Дед Мороз и его внучка, вы сейчас и узнаете.

Дед Мороз

Историки считают, что прототипом Деда Мороза служит восточнославянский дух холода Трескун (или Студенец). Также на современного Деда Мороза очень похож персонаж старинных сказок Морозко, а в более поздних версиях – Мороз Иванович, Мороз Елкич. Он был строгим, порой злым и сварливым, но справедливым Духом Зимы. Именно Мороз, согласно преданиям, с ноября по март бегал по лесам и стучал своим посохом, в результате чего случались трескучие морозы. Еще он раскрашивал оконные стекла узорами и леденил водную гладь. Дух Зимы всегда благоволил и одаривал хороших людей, а плохих мог заморозить своим посохом.

К 1880-м годам Мороз Иванович стал утверждаться в общественном сознании как персонаж с мешком подарков у елки. Но тогда его звали иначе – Святочный старик, Рождественский или Елочный дед. В 1840 году в сборнике "Детские сказки дедушки Иринея" В.Ф. Достоевского добрый седой старик одарил рукодельницу за хорошую работу "горстью серебряных монет", а ленивцу дал сосульку вместо серебра. В то же время в поэме Некрасова "Мороз Красный нос" главный герой представляется злодеем.

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Образ Деда Мороза как доброго дарителя елок с подарками окончательно закрепился к началу XX века.

Поговаривают, что сегодняшний Дедушка Мороз имеет свой прообраз в лице человека по имени Николай, который жил в III веке нашей эры на берегу Средиземного моря. Он был выходцем из богатой семьи и с радостью помогал бедным и нуждающимся, а особенно заботился о детях. После смерти Николая причислили к лику святых.

Традиционно наш любимый Дед Мороз носит длинную, по щиколотки, красную шубу с белым мехом и полуовальную шапку в тон шубы. На его руках всегда варежки, в одной руке посох, в другой – большой мешок подарков. Кстати, ранее шуба доброго старца была синего цвета, так как указывала на его северное и холодное происхождение.

Снегурочка

Образ Снегурочки, в отличие от Деда Мороза, создал конкретный автор – писатель Александр Островский. Впервые о родственнице Деда Мороза было рассказано в его сказке "Снегурочка".

Вот только в том произведении ее представили в роли дочки доброго старика. В сказке Снегурочка появлялась перед людьми в лесу, а привлекала ее музыка в людях. Позже ее "превратили" во внучку Деда Мороза, поскольку этот образ куда ближе к детям.

Внешний облик Снегурочки помогли создать такие великие художники, как Васнецов, Врубель и Рерих. Благодаря их творчеству внучка Деда Мороза получила "фирменные" наряды: светлый сарафан с повязкой на голове, белое снежное одеяние, подбитое горностаевым мехом, и маленькую меховую шубку.

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Кстати, у российского Деда Мороза даже есть собственная резиденция в Великом Устюге (Вологодская область). В 2006 году открылась усадьба Деда Мороза в Москве, в парке Кузьминки. А в ноябре там появился терем Снегурочки.

Опубликовано ранее на сайте Amic.ru в проекте "Новый год – 2016" в декабре 2015 года.