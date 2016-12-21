Большинство читателей Amic.ru планируют встретить Новый год дома, в кругу семьи. Именно такой ответ в нашем опросе выбрали 57 человек.

Вторым по популярности ответом среди оказался "в шумной компании друзей". За него проголосовали 14 человек. Примерно одинаково распределились голоса за такие противоположные варианты, как "в одиночестве" и "вдвоем с любимым человеком" (8 и 11 человек).

Еще барнаульцы голосовали за то, что встретят праздник с котом или коллегами (3 и 4 человека).

Двое отметили, что Новый год для них не праздник и отмечать его они совсем не планируют.

Посмотреть все результаты опроса вы можете в наших группах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кстати, голосование открытое и вы еще можете рассказать, с кем вы встречаете главный праздник года.