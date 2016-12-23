Меньше недели остается до Нового года. В городе уже царит атмосфера праздника и волшебства. Кстати, в этом году районные новогодние елки в Барнауле состоятся в один день – 24 декабря. Главную городскую елку откроют 30 декабря. А за несколько часов до Нового года гости и жители краевой столицы смогут увидеть светомузыкальное представление с 3D-эффектом.

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В преддверии новогодних каникул портал Amic.ru совместно с администрацией города Барнаула подготовил инфографику с программой мероприятий, а также расписанием спектаклей. Где, когда и во сколько состоятся самые интересные праздники, на какие представления можно сводить детей, а где побывать взрослым – все это смотрите здесь.

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