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Удивительное рядом: 10 самых странных законопроектов 2016 года

, ИА "Амител"
Школьники и секс, ЛГДБ-активисты и демонтрации, ипотека, авто, день патриотизма

 

Фото: firestock.ru

"Бешеный принтер" — вот как прозвали Государственную Думу за инициативы последних нескольких лет. 2016 год не стал исключением на странные законопроекты, причем предложенные не только депутатами ГД. Какие именно, вспоминаем вместе.

Школьникам — уроки "семейной и взрослой жизни"

Ввести в старших классах школы курс "семейной и взрослой жизни" предложили питерский депутат Виталий Милонов. По его мнению, современной школе не хватает воспитательных функций. А именно — основ традиционной семейной жизни, семейного быта, воспитания детей, планирования бюджета, а также информации о вреде абортов, выборе профессии, финансовой грамотности. Предложение пока так и осталось предложением.

Начинать учебный год 1 октября

С такой инициативой выступили депутаты-жириновцы Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и Егор Анисимов. По мнению авторов законопроекта, перенос начала учебного года с 1 сентября на 1 октября позволил бы "не только более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей, но и помогло бы развитию внутреннего туризма в России". Идею не поддержали.

Декриминализация семейных побоев

Избил жену, но синяков и ссадин не осталось? Поднял руку сын, но никакого вреда здоровью не причинил? В таких случаях сенатор (в недавнем прошлом депутат ГД от "Справедливой России") Елена Мизулина предложила избавить от уголовной ответственности. Авторы идеи считают, что законодатели "должны оставить людям шанс на примирение и восстановление отношений". Инициатива не была принята.

Запрет ЛГБТ сообществу демонстрировать свою ориентацию

Депутат от КПРФ Иван Никитчук предложил запретить людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией демонстрировать свои отношения в публичных местах. За поцелуй, объятья надо штрафовать и даже арестовывать. Его законопроект в Госдуме отклонили, назвав "безграмотным".

Смена пола — только по показаниям врачей

Опять же Виталий Милонов предложил запретить на законодательном уровне смену пола. Единственное достойное основание, по его мнению, это медицинские показания. Например, врожденные патологии или неизлечимые психического расстройства. Любопытно, но наказывать за нарушение своего предложения он предлагает только врачей — штрафом до 150 тысяч рублей. Впрочем, пока врачи могут не переживать. Эта идея, как многие другие подобные предложения Милонова, осталась только в голове самого депутата.

СМИ — штрафы за неточную погоду.

Идея наказывать штрафами средства массовой информации за неточные прогнозы погоды предложил депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов. Он даже сумму штрафов расписал: если ошибка в пределах пяти градусов Цельсия, то это от 1 до 10 тысяч рублей. До 10 градусов — до 15 тысяч рублей. Свыше 11 градусов — заплатить придется уже до 20 тысяч рублей.

Кроме того, СМИ, по его мнению, должны провести "обязательные работы по устранению последствий не предсказанных атмосферных явлений на срок до 50 часов".

Конечно, такому законопроекту не суждено было быть принятым.

Ипотечников нельзя увольнять

Депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков предложили запретить сокращать работников, у которых есть ипотека, дети, инвалиды или старики. Идея пока также не принята.

Каждому российскому авто — по "черному ящику"

Оснастить все российские автомобили специальными устройствами, записывающими и передающими данные о движении и состоянии авто предложили в Правительстве РФ. Это идея укладывается в концепцию планируемой "Единой государственной среды передачи навигационной информации, получаемой от тахографов и иных технических устройств с измерительными функциями" может быть осуществлена не раньше, чем к 2020 году.

День патриотизма в день введения антисанкций

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков предложил ввести в России новый праздник — День патриотизма. А ввести праздник 6 августа. Именно в этот день 2014 году Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ". Иными словам ввел продуктового эмбарго или как его потом назвали, антисанкции. Инициатива в Госдуме пока не рассматривалась.

Раздавать санкционные продукты бедным

С таким предложением выступил член Совета Федерации Антон Беляков. Впрочем, не он один предлагал прекратить уничтожение санкционных продуктов.

По словам Белякова, население России беднее, а потому уничтожение бульдозерами запрещенного сыра, яблок, томатов и хамона просто не оправдано.

Госдума порыв сенатора не оценила и проект закона отклонила.

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Комментарии

24.12.2016 16:25
- гость -

Корабль у родов, где твой штурвал и снасть? Я так боюсь упасть в морскую воду. Корабль у родов, что ты готовишь мне? Гибель в морской волне или свободу?

Корабль у родов, где твой штурвал и снасть? Я так боюсь упасть в морскую воду. Корабль у родов, что ты готовишь мне? Гибель в морской волне или свободу?

Б.Г.

0  0
24.12.2016 16:52
- гость -

Не оставляет гордость за наших законотворцев. А сколько еще впереди! Дух захватывает!

0  0
24.12.2016 17:43
Алекс

Странно, что А.Белякова с бесноватыми включили. Здравые и очень необходимые предложения! Уничтожение продуктов качественных но санкционных в то время когда в стране 23 миллиона живут за чертой бедности по крайней мере глупо если не преступно. Также натянуто выглядит объединение ипотеки и права родителей с детьми - инвалидами.

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