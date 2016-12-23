Фото: Екатерина Смолихина ИА "Амител"
Мастера заканчивают строительство снежного городка на площади Сахарова в Барнауле. Уже наряжена елка, построены ледяные скульптуры, заканчивают делать снежные фигуры.
Напомним, открытие главной елки краевой столицы запланировано на 30 декабря на 17.00. Через час там начнется фейерверк. Что касается снежных городков, установленных в других районах Барнаула, то все они откроются 24 декабря в 17.00. Как и в прошлые годы, ночью 1 января на площади Сахарова пройдут праздничные гуляния.
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Опять все фигуры испортят монетами! Д, б! (с)...