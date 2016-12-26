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ГИБДД в Барнауле обращается к водителям с призывом быть как можно внимательнее на дорогах города в связи с перевозкой детей на новогодние мероприятия.

Так, в Госавтоинспекции отмечают, что 26, 27 и 28 декабря пройдут городские новогодние представления во Дворце зрелищ и спорта. Помимо этого, до 30 декабря проходят елки в краевом театре драмы.

В связи с этим экипажи ДПС будут сопровождать организованные колонны автобусов с детьми на новогодние утренники. Движение эскортов будет осуществляться по основным дорогам Барнаула – проспектам Ленина, Красноармейский, Строителей, Социалистический и Павловскому тракту.

"Поэтому водителей просим быть внимательными и осторожными, пропускать организованные колонны с детьми и отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах и неудобствам и по возможности выбирать пути объезда магистралей, по которым организовано сопровождение", – подчеркивают в ГИБДД.

При этом в полиции напоминают, что за пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо занятие места в ней предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей.

Также административная ответственность предусмотрена за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам со специальными цветографическими схемами и проблесковым маячком.