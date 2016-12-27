Несмотря на то, что обитатели Кремля в советский период воспринимались практически небожителями, было ясно, что ничто человеческое им не чуждо. В том числе и подарки друг другу на Новый год. Об этих подарках и вспоминает ИА "Амител" .

Шахматы и классовая борьба

Конечно, информация о том, какими подарками обменивались руководители СССР, стала известна относительно недавно. Но можно вполне сделать вывод, что презенты отражали характер властителей Союза, их привычки и привязанности. В 1922 году первый руководитель советского государства Владимир Ленин получил в подарок от ЦК РКП (б) замечательный шахматный гарнитур. Заказывали его во ВХУТЕМАСе (Высшие художественно-технические мастерские). Гарнитур представлял собой шахматный стол, два удобных кресла. Причем на шахматных фигурках были изображены символы той бурной эпохи. До этого советские руководители встречу Нового года, судя по всему, особо не праздновали – суровая обстановка вокруг не позволяла это делать.

"Танковые" часы

Когда Советский Союз возглавил Сталин, в Кремле стали устраивать новогодние приемы с приглашением артистов. При нем в Кремле выступали его любимые исполнители – Вера Давыдова, Валерия Барсова, Наталия Шпиллер, Иван Козловский.

Стоит отметить, что процессы дарения нередко были не менее занимательными, чем подарки. Скажем, как-то на Новый год конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин подарил Иосифу Сталину очень красивый часовой механизм: на черную горку поднимается крошечный золотой танк. Композицию завершала лампа, в черный корпус которой были встроены часы. Когда Кошкин дарил этот подарок, рядом находился Георгий Жуков, которому часы сильно понравились. Сталин заметил это и передарил подарок Жукову. Когда Иосиф Виссарионович скончался в 1953 году, в Гори, родном городе Сталина, был создан музей, и Жуков передал подарок туда.

На Новый год Сталину дарили оружие. Говорят, уже упомянутый Жуков преподнес ему эксклюзивное изделие – шашку из златоустовской стали, украшенную панорамой Сталинградской битвы. Впрочем, авторство этого подарка установлено все же не стопроцентно.

Товарищи по Политбюро дарили Сталину трубки, книги. Кстати, порой тираж новой книги автора, который нравился Сталину, члены Политбюро просили руководителей издательства допечатать, если книга была раскуплена – впрочем, это означало, что остальные экземпляры допечатанной книги поступят в продажу, что для читающих масс было прекрасно.

Руководители союзных республик дарили ему ковры ручной работы с его портретами, картины, наборы шариковых ручек, отделанные узорами.

Комбайн с музыкой

Леонид Брежнев, как любитель охоты, нередко получал от соратников в подарок на Новый год ружье. Вообще, во время его правления у советских руководителей вошло в привычку сопровождать подарок бутылкой шампанского. Иногда на заводе-изготовителе заказывали бутылку с эксклюзивной этикеткой – конечно же, с портретом дорогого Леонида Ильича. В ту пору еще не знали о таких вещах, как фотошоп, поэтому заводскому художнику приходилось посидеть, вручную добиваясь сходства с генсеком.

Правда, последние годы правления Брежнева подарочный ритуал был низведен до банальности – члены Политбюро ЦК КПСС преподносили друг другу на Новый год одинаковые подарки. Кто кому будет дарить, определяли жребием. Обычно происходило это так: примерно за месяц до торжества на одном из предприятий решением Политбюро заказывали подарки, а после боя курантов следовала процедура дарения. Одним из таких подарков был стереокомбайн (в него входили телевизор, магнитофон, проигрыватель), заказанный на Минском заводе телерадиоаппаратуры.

Переопубликовано из проекта Новый год – 2016