Фото: Amic.ru
Жители Барнаула в субботу, 31 декабря, видимо, не успев сделать все покупки заранее, бросились в торговые центры и магазины.
На парковках ТРЦ города очень трудно найти свободное место. Множество людей и внутри торговых комплексов – в первую очередь в продуктовых отделах.
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При этом, на данный момент дорожная ситуация в краевой столице достаточно благоприятна – сервис Яндекс.Пробки определяет загруженность улиц показателем в три балла.
Комментарии
это вполне нормально все люди работают 5 дней в неделю как и положено
Нормальные люди заранее готовятся.2 последних дня-только скоропорт.
ашан не вовремя обвалился
Блин какой то апокалипсис!! Страсть!
Хватают все подряд, а торгаши и рады, сплавляют просроченные товары и всякую дрянь.