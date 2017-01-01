Мозг человека по-особенному ведет себя перед Новым годом. Это выяснили британские ученые. Так, по словам нейрофизиолога Киры Шау из Университета Сассекса, в первую очередь в преддверии новогодних праздников в организме повышается уровень гормона счастья – дофамина. Традиционные новогодние и рождественские украшения, праздничная иллюминация и подарки активизируют так называемую "нейронную сеть Нового года". При этом в предвкушении новогодних праздников у людей активнее работают сенсомоторная кора, премоторная и первичная двигательная кора, а также теменные доли, пишет "Экономика сегодня".
Одновременно с этим происходит очень мощный выброс гормонов стресса — адреналина и кортизола. Ведь в это время необходимо успеть все и сразу: приобрести подарки, убрать и украсить дом, приготовить и накрыть стол. А также — дела на работе.
И, как заявляет ученый, сильнее всего этот "коктейль гормонов" влияет на область мозга, отвечающую за память и внимание. Люди становятся рассеянными и забывают очевидные вещи.
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