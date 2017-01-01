Первый день новогодних каникул. Не стоит терять время: отправляемся в путешествие. Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с Хакасией — еще одним прекрасным местом, где можно отлично отдохнуть.

Выбираете, куда съездить отдохнуть на новогодние каникулы? Вам поможет наш проект "Зимний отдых в Сибири".

Велика и богата Сибирь. Хакасия, безусловно, одна из самых ярких ее жемчужин. Регион имеет очень красивую природу и свой особенный археологический шик. Рассказываем, что посмотреть в Хакасии и сколько это стоит.

Горнолыжный отдых

Горнолыжный комплекс "Гладенькая" находится в 30 км от Саяногорска на горе Гладенькая. Лыжные трассы здесь очень высокого уровня, протяженность – 3,5 км, а перепад высот – 830 метров. Кстати, здесь можно проводить почти любые горнолыжные соревнования.Поселиться можно не только близ трасс, базы здесь есть даже в самой тайге. Доступна охота, прогулки, санки, бани и другие развлечения.Еще один крупный ГК "Белая корона" находится недалеко от озера Зеркальное, в поселке Краснокаменск. Трассы там не очень сложные, подходят для начинающих горнолыжников и для семейного отдыха.

Памятники природы, археологии и истории

В регионе очень красивая природа и много археологии и древней истории. Таких объектов здесь более 30 тысяч. Курганы, древние крепости, каменные изваяния и наскальные рисунки можно встретить в любой части региона.Знаменита Хакасия и памятниками природы, среди которых восхитительные Смирновский, Очурский, Бондаревский и Абазинский боры.

Что посмотреть?

Саяно-Шушенская ГЭС

Фото: fototelegraf.ru

Когда приедете в Хакасию, обязательно посетите Саяно-Шушенскую ГЭС, которая входит в десятку высочайших плотин мира и является самой высокой в России.

Озера

Фото: placepic.ru

Озера — это богатство Хакасии. Их здесь более 500, и это только крупные водоемы.Озеро Маранкуль с кристально чистой водой находится в высокогорных районах Западных Саян. Вода в нем не бывает теплой — в любое время года не более 16 градусов. Кроме самого озера здесь можно посмотреть избушку охотника, где показан быт и секреты охотничьего ремесла. Там же можно поохотиться. Озеро Шира — это самый крупный водоём в стране по запасам лечебной минеральной влаги. Его площадь — 36 квадратных километров. Близ озера несколько баз. Там можно разместиться и дикарем. Ивановские озёра — это четыре горных озера с ледяной водой. Считаются самыми живописными в Хакасии. Зимой здесь можно покататься на снегоходах, горных лыжах и просто погулять. Близ них также есть несколько небольших гостиниц. Озеро Бележ — крупнейшее озеро в Хакасии, которое состоит из соединенных узкой протокой плесов.

Дворцы и могильники

Фото: gazeta19.ru

Рекомендуем посетить найденный при раскопках древний Ташебинский дворец (окрестности Абакана), могильник кыргызов 6-9 веков нашей эры Уйбатский чаатас (Усть-Абаканский район, п. Уйбат), трёхликую каменную стелу "Бельтырское изваяние" (близ села Бельтыры).

Крепости

Рекомендуем посетить древнюю хакасскую крепость Лубасанов Вал (близ поселка Майна) и Оглахтинскую крепость (40 километров от Абакана).

Как добраться?

Из Барнаула до хакасской столицы Абакана можно добраться несколькими способами. На машине через Кемеровскую область дорога займет примерно 19 часов (со средней скоростью автобуса), это чуть более 1000 километров. Прямых рейсов общественным транспортом нет.Лететь самолетом невыгодно. Из Барнаула есть самолеты только до Красноярска. Но сама Хакасия даже ближе.Ехать на автобусе можно только с пересадками. Например, сначала одним из трех ежедневных рейсов до Кемерово. Время в пути составит около четырех часов, один билет стоит 520 рублей. От Кемерово есть прямой рейс до Абакана. Это 1,5 тысячи рублей за одно место и чуть более 14 часов в пути.Поездом ехать также около 16 часов. Стоит это от 800 рублей (общий вагон), плацкарт от 1300 рублей, купе от 1800 рублей.

Где жить?

В самом Абакане более 10 гостиниц разного уровня. Например, сутки в гостинице "Абакан" стоят от 2,5 тысяч рублей, в гостиничном комплексе АНЗАС – от 4 тысяч, в "Колибри" — от 2,8 тысячи рублей.Есть где остановиться в Черногорске, Саяногорске, поселках Жемчужный и Вершина Теи, селах Аскиз, Абаза.

Во сколько обойдется отдых?

Отдых в Хакасии обойдется минимум в 5000 рублей на одного человека, и это самый бюджетный вариант дороги, проживания, питания и мало-мальских развлечений. В регионе много бесплатных мест для посещения, однако потребуются деньги, чтобы до них доехать. Если вы на машине или едете к знакомым, то отдых в Хакасии можно назвать даже бюджетным.что