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Путешествие в город студентов: что посмотреть барнаульцам в Томске?

, ИА "Амител"
Путешествие по старейшему городу Сибири

Фото: olympia-reisen.ru

Город студентов, деревянных и каменных зданий 18-20 веков. Томск — старейший из крупнейших городов Сибири, который появился в 1604 году на берегу реки Томь по указанию царя Бориса Годунова. С тех пор долгие столетия Томск по праву считался важным транспортным торговым центром, популярным местом ссылки, а также имел неофициальный статус столицы Сибири.Сейчас в Томской агломерации, состоящей из самого Томска и его спутника Северска, проживает порядка 730 тысяч человек – примерно столько же, сколько в Барнауле. Этот небольшой, но уютный город известен на всю страну своими университетами, развитой наукой и многочисленными культурными площадками.

Все самые интересные места для новогоднего отдыха выбирайте в проекте "Зимний отдых в Сибири".

Места для прогулок

Зима в Томске, как и во всей Сибири, довольно холодная. Город не может похвастаться горнолыжными курортами и базами отдыха, но зато привлекает туристов своими старинными постройками и удивительными местами для прогулок.

Культурный отдых

Томск — идеальное место для культурного отдыха. В городе сохранились такие архитектурные стили, как зодчество и модерн, а также классицизм. Например, некоторые томские памятники отнесены к числу российских достопримечательностей, обреченных на скорое исчезновение. Томичи по-прежнему продолжают организовывать многочисленные экскурсии по редким местам города.

Что посмотреть?

"Университетская роща"

Фото: fotokto.ru

Одним из самых популярных мест в городе считается знаменитая "Университетская роща". Она примыкает к зданию ТГУ и является частью целого университетского историко-архитектурного комплекса. Здесь можно не только встретить различные виды деревьев, начиная от сосны, кедра, черемухи, но и гостей со всей страны, которые гуляют по мосту через реку Медичку. "Университетская роща" отнесена к числу памятников природы.

Воскресенская гора

Фото: travelask.ru

Также популярной у томичей и гостей города является Воскресенская гора. На ней установлен камень, который послужил началом построения огромного Томска. Такое название было получено от первой срубленной здесь церкви во имя Воскресения Христова. Тысячи приезжих приходят сюда, чтобы посмотреть на Томск с высоты птичьего полета. В 15 минутах ходьбы от Воскресенской горы вы легко сможете попасть на Белое озеро. Тамможно погулять по живописным местам и посетить известный католический храм "Польский костел".

Набережная реки Томь

Фото: photo.sibnet.ru

Одна из главных достопримечательностей города — набережная реки Томь. Это местообязан посетить каждый турист. На набережной вы всегда сможете увидеть уличных артистов, а также загадать желание у памятника писателю Антону Чехову.

Площадь Революции

Фото: memory-tour.ru

Также каждому туристу в Томске стоит посетить знаменитую площадь Революции и Лагерный сад. Именно в этом месте на правом берегу Томи расположен Мемориал боевой и трудовой славы, Вечный огонь, стелы с именами погибших в Великой Отечественной войне и скульптура "Родина-мать вручает оружие сыну". Недалеко от Лагерного сада у вас будет возможность поужинать или просто согреться горячим кофе, а далее вы сможете отправиться на вокзал.

Музеи

Фото: to-world-travel.ru

Кроме того, в сибирском городе много интересных музеев. Например, самый большоймузей-заповедник "Томская Писаница" находится за городом и под открытым небом.Там вы сможете увидеть наскальные рисунки первобытных людей, которые жили в этомместе много лет назад.

Как добраться?

В Томске имеется один аэропорт Богашево, который находится в 40 километрах от центра города. Добраться от аэропорта до гостиницы или хостела вы можете на электричке, автобусе или такси. Это вам обойдется от 20 до 300 рублей. Длина пути от Барнаула до Томска составляет около 500 километров. Добраться до соседнего сибирского города можно на поезде. Проезд займет около 11 часов и обойдется от 1400 до 2200 рублей. Кроме того, авиакомпания "КрасАвиа" осуществляет рейсы из Барнаула в Томск. Время полета составит полтора часа, а стоимость билета – полторы тысячи рублей. Не стоит забывать и про прямые рейсы автобусов. Но помните, что дорога в 500 километров составит не менее 10 часов. Стоимость билета – от 850 рублей.

Где жить?

Хостелы в Томске неприлично дорогие. Их в городе больше десяти. За проживание вам придется заплатить от 800 до 2000 тысяч рублей за спальное место. Например, одним из самых популярных мест у туристов является хостел "Чехов", названный в честь прославленного земляка и знаменитого писателя Антона Чехова. К слову, если вы желаете доплатить, то можете остановиться в одной из городских гостиниц. Популярный трехзвездочный отель "Абажуръ" расположен в Томске. Этот отель находится в пешей доступности от живописного центра города. Номера от 3 до 12 тысяч рублей.

Во сколько обойдется отдых?

Томск — бюджетный город для отдыха. Учитывая, что крупных горнолыжных курортов там нет, посмотреть основные достопримечательности можно почти бесплатно. Например, есть варианты, чтобы приехать в этот сибирский город утром, посетить несколько экскурсий и уехать в ночь, не покидая пределов центра Томска.

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