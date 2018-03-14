Две барнаульские аллеи могут получить новый облик после 18 марта

18 марта 2018 года станет значимой датой в историю Барнаула дважды. Во-первых, город примет участие в выборах президента России. Во-вторых, в этот день и именно горожане выберут общественные территории, которые будут благоустроены в ближайшие месяцы. Прийти на участок для голосования надо. Только от мнения барнаульцев будет зависеть, в каких районах города появятся современные, благоустроенные места для массового отдыха. Среди 10 территорий есть две аллеи — Ленинградская в районе парка "Лесная сказка" и "25 лет Индустриальному району" в Новосиликатном. Рассказываем, почему они достойны вашего голоса.

Аллея Ленинградская

Ленинградская аллея расположена между улицами Ленинградская и Попова в Индустриальном районе Барнаула, близ парка "Лесная сказка". Это одно из перспективных прогулочных мест микрорайона "Урожайный". Вокруг аллеи многоквартирные дома, школа, детские сады, парк культуры и отдыха "Лесная сказка". Но сама аллея не предназначена для отдыха на ней: здесь нет скамеек, парковой архитектуры, цветников и уличного освещения.

Если это место попадет в число шести объектов, которые выберут барнаульцы, то она преобразится. Будут снесены старые и опасные деревья, появятся новые насаждения, газоны, цветники, заменят изношенное асфальтовое покрытие, освещение. Появятся красивые скамейки в форме звезд и малые архитектурные формы в виде противотанковых ежей. Но, пожалуй, самое главное — здесь будут оборудованы детская и спортивная площадка.

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Мало кто знает, но Ленинградская аллея была основана в честь событий Великой Отечественной войны.

В 2002 году здесь установили памятный знак "Воинам-сибирякам участникам прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года и в честь 60-летия этого события". За чистотой и порядком там следят школьники гимназии №123, расположенной неподалеку. Но с тех пор аллею не ремонтировали — пока не достает средств.

"Мы разработали эскизный проект и выдвинули объект для участия в проекте по просьбам жителей. Нам бы всем хотелось бы, чтобы этот уголок не только восстановить, но и передать на обслуживание специализированной организации, которая будет содержать его в хорошем состоянии круглый год", — прокомментировал глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин.

Иллюстрация администрации Барнаула. Экскиз аллеи "25 лет Индустриальному району"

Аллея "25 лет Индустриальному району"

Это место отлично знают жители барнаульского микрорайона Новосиликатный. Аллея была заложена в 2003 году от улицы Дальней до проезжей части улицы Новосибирской. Название дает понять, что она появилась в честь 25-летия самого молодого района Барнаула — Индустриального.

Новосиликатный не богат общественными площадками для прогулок и праздничных мероприятий. Аллея могла бы стать таким местом. Это сейчас здесь ничего нет, только трава, да тропинка вдоль дороги.

Если жители Новосиликатного проявят свою гражданскую активность, придут на участки для голосования 18 марта 2018 года и проголосуют за благоустройства этой площадки, то аллея станет центром притяжения всех жителей.

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На 4,5 тысяч квадратных метрах аллеи появится новая тротуарная плитка, пешеходная дорожка, "осовременится" газон, появятся новые уличные светильники, скамейки, урны, живая изгородь и новые деревья.

"Надеемся, что это будет еще один хорошим местом отдыха на территории Новосиликатного", — добавил глава администрации района Сергей Татьянин.

Обе аллее выдвинуты на голосование в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Оно состоится в день выборов президента, 18 марта 2018 года. Участки для голосования за объекты благоустройства будут размещаться в тех же зданиях, что и участки для выборов президента, но они не совмещены и это никак не нарушает закон о выборах и права избирателей.

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Такое решение власти Барнаула приняли специально - не придется дополнительно организовывать участки для голосования жителей в другое время. Все-таки лучше больше средств направить на реализацию проектов, чем на организационную работу.