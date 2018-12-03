"Каждый год 31 декабря": конкурс новогодних историй от Amic.ru

Новый год в России — праздник семейный. Самый радостный и самый волшебный, когда вместе собираются самые близкие люди, когда вспоминают только хорошее и дарят друг другу подарки и теплые слова.
Мы уверены, что у каждого есть свои новогодние традиции. Кто-то каждый год 31 декабря ходит в баню, кто-то своими руками мастерит карнавальный костюм на детский утренник, где-то обязательно всей семьей наряжают елку или собирают шкатулку добрых событий уходящего года, кто-то готовит коронное блюдо по старинному рецепту или под бой курантов катается на коньках. А может быть, все-все дети и внуки в эти дни откладывают свои срочные дела и приезжают вместе навестить бабушку.
В преддверии Нового года редакция ИА "Амител" и строительная компания "Адалин-строй" объявляют конкурс "Новогодние традиции".
Пришлите в редакцию Amic.ru фотографии и небольшой рассказ о том, как вы готовитесь и отмечаете новогодние праздники, какие традиции есть в вашей семье или у вас с друзьями и как они зародились. Все истории будут опубликованы на сайте Amic.ru, а 17 декабря читатели портала смогут проголосовать за понравившиеся истории. Победитель получит приз: сказочную новогоднюю фотосессию от профессионального фотографа — пусть в вашей жизни будет больше улыбок и прекрасных воспоминаний.
Ждем ваши истории на почту konkurs@amitel.ru с пометкой "Новогодние традиции". Письма принимаются до 9-00 17 декабря.
Комментарии