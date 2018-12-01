Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Движение по площади Сахарова закрывают в Барнауле в субботу, 1 декабря – проехать здесь будет нельзя в течение полутора месяцев.
Напомним, что с сегодняшнего дня площадь Сахарова начнут готовить к Новому году. В этой связи проехать по участку проспекта Социалистического в границах улиц Молодежная и Мерзликина будет невозможно.
Строительство снежного городка на площади здесь начнется на следующей неделе, ледяные кубы для кладки стен городка и других праздничных элементов уже заготавливают.
Открыть проезд по площади планируется к вечеру 17 января после демонтажа всех конструкций.
Кроме того, с 1 декабря по 14 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры "Южный" (улица Чайковского, 21). Здесь, напомним, размесится новогодний городок Центрального района.
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