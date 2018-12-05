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Как приготовить салат в виде свиньи на Новый год — 2019

, ИА "Амител"
Салаты в виде свиньи помогут задобрить символ наступающего Нового года

Фото: lady-blog.ru

Чуть меньше месяца остается до наступления одного из самых долгожданных праздников — Нового года. Для многих россиян уже стало традицией готовить на праздничный стол блюда в виде символа наступающего года. 2019 год будет проходить под знаком Желтой Свиньи. Amic.ru публикует рецепты салатов в виде поросенка для того, чтобы задобрить хозяйку наступающего года.

Салат с курицей и черносливом

Фото: pro2019god.ru

Что потребуется?

  • грецкие орехи — 150 г
  • чернослив — 150 г
  • сыр твердый — 100 г
  • яйца — 5 шт.
  • майонез

Как готовить?

Отварите филе курицы, мелко порежьте его. Сварите яйца, очистите их и отделите белки от желтков, мелко потрите. Распарьте чернослив, порежьте на маленькие кусочки, измельчите орехи. Крупно потрите сыр. Уложите слоями на тарелку: мясо, желтки, чернослив, сыр, орехи, белки. Все слои нужно промазывать майонезом и солить по вкусу. Дайте праздничному салату с куриным филе и черносливом пропитаться в холодильнике, а затем украсьте в виде поросенка. Глаза можно сделать из оливок, а уши, пятачок и хвост — из колбасы.

Салат с грибами

Фото: pro2019god.ru

Что потребуется?

  • шампиньоны консервированные — 200 г
  • картофель — 3 шт.
  • яйца — 3 шт.
  • сыр твердый — 100 г
  • лук — 1 шт.
  • огурец соленый — 1 шт.
  • растительное масло
  • майонез

Как готовить?

На сковороде разогрейте масло и положите в него мелко нарезанный лук и измельченные грибы. Готовую смесь выложите на тарелку с бумажной салфеткой, чтобы убрать лишнее масло. Отварите картофель в мундире и яйца. Очистите и по отдельности натрите на крупной терке. Желтки и белки тоже отдельно. Уложите все ингредиенты слоями на блюдо: сначала лук с грибами, затем слой картофеля, нарезанный огурец, потом яичный желток, белок, затем желток и последним слоем — сыр. Каждый слой нужно промазать майонезом. Готовому салату нужно дать пропитаться в холодильнике, а затем украсить в виде поросенка. Глаза можно сделать из соленых огурцов, а уши, пятачок и хвост — из колбасы.

Салат "Свинья в огороде"

Фото: sekreti-domovodstva.ru

Что потребуется?

  • Любое отварное мясо (можно курицу) — 200 гр
  • яйца — 4 шт.
  • помидор — 1 шт. (среднего размера)
  • лук репчатый — 0,5 шт. (небольшой)
  • консервированный зеленый горошек — 0,5 банки или 100 гр
  • сыр твердый — 20 гр
  • соль, черный молотый перец добавляем по вкусу
  • майонез — 2-3 ст. ложки

Для украшения:

  • листья салата
  • гранат
  • свежая зелень
  • помидор — 1 шт.
  • вареная колбаса для пятачка и ушек
  • гвоздика — 4 бутона

Как готовить?

Сварить и охладить яйца. Два яйца пойдут в салат, а еще из двух получатся свинки. Если в салате будет использоваться мясо, то его тоже нужно отварить. Если мясо и яйца готовы, то нарежьте лук маленькими кубиками. Чтобы лук не перебил вкус других ингредиентов и не отдавал горечью, его можно залить на 10 минут кипятком. Затем воду слить и лук отжать. Мясо порезать. Помидор порезать средними по размеру кубиками. После этого можно нарезать яйца. Все нарезанные ингредиенты высыпать в миску. Туда же отправить зеленый горошек. Все это посолить и поперчить, и только после этого можно приправить содержимое майонезом. После этого возьмите большую плоскую тарелку, положите на нее листья салата, а по центру выложите горку из уже нарезанных ингредиентов. Сверху покрошите желток. Поверх него раскидайте зерна граната, натертый на мелкой терке твердый сыр и зелень. По краям украсьте салат помидорами. А теперь переходим к изготовлению свинок. Возьмите два сваренных яйца, вырежьте в них две крошечные выемки для ушек. Ушки, пятачок и хвост вырежьте из мяса или колбасы. Пятачок прикрепите с помощью двух маленьких зубочисток.

Новогодний салат "Свинья на снегу"

Фото: sekreti-domovodstva.ru

Что потребуется?

  • отварное куриное филе — 250 гр
  • шампиньоны — 100 гр
  • лук — 1 шт. (небольшая головка)
  • вареное вкрутую яйцо — 3 шт. + 1 желток дополнительно
  • картофель отварной — 2 шт. (небольшие)
  • орехи грецкие — 30 гр
  • майонез — 2 ст. ложки
  • соль, перец по вкусу
  • масло для жарки — 3-4 ст. ложки

Для украшения:

  • любые фрукты и овощи
  • свежая зелень
  • колбаса вареная
  • кокосовая стружка
  • гвоздики

Как готовить?

Предварительно необходимо отварить куриное филе, порезать его мелкими кубиками. Также отварить картофель и яйца. Затем охладить их и очистить. Шампиньоны (подойдут и свежие, и консервированные) помыть, почистить. Также порезать лук кубиками, обжарить его на сковороде. Примерно через 2 минуты после начала жарки добавить к луку шампиньоны и жарить все вместе на небольшом огне минут 10. Выложить обжаренные грибы с луком на бумажные салфетки, чтобы они впитали в себя все излишки масла. После этого мелко порезать лук и грибы. Далее следует натереть картофель и белки с желтками. Все в отдельные мисочки. Порубите орехи ножом на маленькие фрагменты, но чтобы кусочки были осязаемы. Приготовьте большую чашу и выложите в нее все подготовленные компоненты. Посолить и поперчить по вкусу, и только после этого заправить содержимое майонезом. Много его добавлять не надо.

После этого разделите смесь на равные по размеру кусочки по числу "свинок", которое вы хотите получить в итоге. Выложить их на подготовленное блюдо. Затем обсыпать бока и верх тертыми желтками. Из нарезанных пластин вареной колбасы вырезать пятачки, уши и хвостики. При помощи зубочисток прикрепить пятачки и уши на места, для них предназначенные, разместить глаза, которые можно сделать из бутончиков гвоздики.

Следующим шагом станет украшение "полянки", на которой расположились готовые свинки. Для украшения можно использовать любые фрукты, овощи и ягоды, имеющиеся в наличии. А также обязательно зелень, чтобы наша полянка была по-настоящему яркой и сочной. С помощью кокосовой стружки можно сделать снег на полянке.

Арбузная корзинка в виде свинки

Фото: page365.ru

Что потребуется?

  • арбуз
  • виноград
  • яблоко
  • киви
  • апельсин
  • кубики ананасов
  • мандарин
  • клубника или смородина или любые другие другие ягоды

Как готовить?

Хорошо промойте в воде арбуз. Срежьте верх арбуза. Поварешкой или специальной ложечкой круглой формы сделайте арбузные шарики из мякоти. Мякоть удалите всю. Должна получиться корзиночка, которая и будет наполняться фруктами. Затем все фрукты порежьте кубиками. А вот виноград оставьте, потому что его плоды маленькие. Из корки арбуза сделайте ушки, глаза и пятачок свиньи и прикрепите их на зубочистку. Все полученные ингредиенты сложите в короб и подавайте такой десерт к столу.

Читайте также в сюжете: Новый год - 2019
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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