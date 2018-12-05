Пока всевозможные астрологи упражняются в прогнозах о том, что ждет человечество в следующем 2019-м, портал Amic.ru проанализировал ключевые события, которые ранее происходили в годы, выпадающие по восточному календарю на Год свиньи. Мы не стали уходить слишком глубоко в историю, взяв только 20 и начало 21 веков. Тем не менее даже этого небольшого экскурса достаточно, чтобы понять: следующий год подарит человечеству, к сожалению, немало потрясений и катастроф как техногенного, так и природного свойства.

Кроме того, мир потеряет очередных знаменитостей. Показательно, что в эти годы был всплеск терактов и авиакатастроф, произошло множество разрушительных землетрясений. А однажды и вовсе едва не началась ядерная война. Причем она была куда ближе, чем потенциальное применение аналогичного оружия в ходе Карибского кризиса 1962 года.

В то же время Год свиньи не лишен и созидательного начала – многие известные творческие коллективы появились на свет как раз в это время. Также на экраны в эти периоды выходили фильмы, впоследствии признанные не только зрителями, но и кинокритикой.

Но обо всем по порядку. Напомним, что год Свиньи выпадал в XX веке на 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995-й годы. В XXI веке это был 2007 год.

Итак, возьмем произвольно несколько дат. Начнем с 1983 года – последний год Свиньи, когда Советский Союз еще не распался. Главные события этого года по версии портала Amic.ru.

1 января — ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета.



18 января — подписан указ о размещении ракет средней дальности "Першинг" в Западной и Центральной Европе, что привело к новому витку Холодной войны.



27 января — открыт самый длинный подводный тоннель (53,9 км, Хонсю — Хоккайдо).



8 марта — отвергнув предложение комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США о замораживании ядерного оружия вместе с СССР, президент Рональд Рейган на национальном съезде евангелистов назвал Советский Союз средоточием зла в современном мире, подлинной "империей зла", утверждая что мира можно добиться только с помощью силы. Прошло несколько дней, и он предложил программу "звёздных войн".



14 апреля — первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.



22 апреля — немецкий журнал "Шпигель" начал публикацию дневников Гитлера (позже выяснилось, что это была подделка).



25 мая — на экраны США вышел фильм "Звёздные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая".



5 июня – теплоход "Александр Суворов", флагман Волго-Донского пароходства с лучшим экипажем, ударился верхней частью надстроек в единственный в Ульяновске мост через Волгу, по которому в это время шёл товарный поезд. Погибло 176 человек.



16 июня — Юрий Андропов стал председателем Президиума Верховного Совета СССР.



22 июня — в НХЛ введён овертайм (дополнительные пять минут игры до первого гола в случае ничьей в основное время).



21 июля — была зафиксирована самая низкая температура за всю историю наблюдения — на Станции Восток, Антарктида −89,2 C.



23 июля — Начало гражданской войны на Шри-Ланке.



25 августа — СССР подписал договор о покупке в США зерна на 10 млрд долларов.



1 сентября — в небе над СССР сбит южнокорейский пассажирский Боинг-747. В результате погибли 269 человек.



16 сентября — актёр Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство.

26 сентября — подполковник Станислав Петров предотвратил ядерную войну, когда из-за сбоя в системе предупреждения о ракетном нападении поступило ложное сообщение об атаке со стороны США.

16 октября — создана группа "Мумий Тролль".



23 октября — террористы-смертники атаковали штабы американского и французского миротворческих контингентов в Ливане, погибло около 300 миротворцев.



10 ноября — на семинаре по компьютерной безопасности Фред Коэн представляет первый вирус



14 ноября — провозглашается независимая Турецкая Республика Северного Кипра.



27 ноября — недалеко от мадридского аэропорта Барахас разбивается колумбийский Боинг, погибает 181 человек.

Итак, что мы имеем в сухом остатке: СССР – новая "Империя зла", очередной виток "холодной войны", сбитый гражданский самолет с почти 300 пассажирами на борту, предотвращение ядерной катастрофы…

Теперь шагнем на 12 лет вперед. Мир изменился до неузнаваемости – нет СССР, нет бывшего соцлагеря. США остаются единственной сверхдержавой. Обратимся к ключевым событиям 23-летней давности. Итак, 1995 год.

1 января — Австрия, Финляндия и Швеция присоединились к Европейскому союзу.



17 января — более 6400 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в японском городе Кобе.

19 января — российские войска захватили президентский дворец в Грозном.



14 февраля — американские власти арестовывают легендарного хакера Кевина Митника.



21 февраля — подписан "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве" между Россией и Белоруссией сроком на 10 лет, ставший основой для создания Союза Беларуси и России.



1 марта — в Москве, в подъезде собственного дома, убит популярный телеведущий Влад Листьев.



14 марта — первая совместная советско-американская экспедиция отправляется на орбитальную станцию "Мир".



20 марта - религиозная секта "Аум Сенрикё" организовала газовую атаку в токийском метро. Погибли 12 человек, пострадали более 1000.



1 апреля — первый выход в эфир канала ОРТ.



7 апреля — после десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.



19 апреля — теракт в Оклахома-Сити, погибло 168 человек. Первый масштабный террористический акт в истории США.



17 мая — Жак Ширак стал президентом Франции.



19 мая - на экраны вышел фильм "Крепкий орешек-3".



22 мая — Минюст России зарегистрировал Всероссийское общественное движение "Наш дом — Россия".



24 мая — на экраны вышел фильм "Храброе сердце", поставленный Мелом Гибсоном. Фильм был выдвинут на "Оскар" по десяти номинациям и завоевал пять призов.



28 мая — произошло землетрясение в Нефтегорске. Посёлок на Сахалине был полностью уничтожен, погибло 2040 человек.



9 июня — в Сочи президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин подписали договор о разделе Черноморского флота. Он будет поделен пополам между Украиной и Россией, после чего Россия выкупит долю Украины в свою собственность.



14 июня — банда, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила более 1600 заложников в больнице города Будённовск (Ставропольский край). В итоге погибло 147 человек.



16 июня — международный олимпийский комитет избрал Солт-Лейк-Сити местом проведения зимней Олимпиады 2002 года.



24 августа — вышла операционная система Windows 95.



30 августа — фон Течнер и Иварсёй создали компанию Opera Software, которая продолжила разработку браузера. Этот день разработчики считают "днём рождения" Opera.



3 сентября — основан eBay



13 сентября — после футбольного матча Лиги чемпионов "Динамо Киев" — "Панатинаикос" судья Лопес Ньето обвинил киевлян в попытке подкупа арбитров, после чего "Динамо" было отстранено от еврокубков на три года.



25 сентября — премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и председатель ООП Ясир Арафат подписали в Вашингтоне развёрнутое соглашение о создании палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.



26 сентября — Украина принята в Совет Европы.



7 декабря — катастрофа Ту-154. Самолет летел из Южно-Сахалинска через Хабаровск на Улан-Удэ и Новосибирск. До Хабаровска он не добрался. На борту находилось 96 человек, все они погибли. Причины аварии неизвестны



20 декабря — в Колумбии Боинг-757 авиакомпании Амекрикан Эйрлайнс врезался в гору: 160 погибших.

Суммируем. Первая чеченская война, разрушительные землетрясения на Сахалине и в Японии, убийство Листьева, газовая атака в токийском метро, теракты в Оклахоме и Буденовске...

Наконец, переносимся уже в современность. Год 2007-й.

1 января — в состав ЕС вошли Болгария и Румыния.



1 января — катастрофа Боинга-737 над Сулавеси (в результате погибли 102 человека).



30 января — вышла в продажу операционная система Windows Vista.



19 марта — взрыв метана на угольной шахте "Ульяновская" в Кемеровской области, число погибших составило 106 человек.



16 апреля — в США 23-летний студент-четверокурсник корейского происхождения Чо Сын Хи открыл огонь по присутствующим в кампусе, в результате чего было убито 32 человека.



23 апреля — в Москве на 77-м году жизни умирает первый президент России Борис Ельцин.



27 апреля — в Таллине демонтирован Бронзовый солдат.



27 апреля — в Москве на 81-м году жизни умер один из крупнейших музыкантов XX века Мстислав Ростропович.



6 мая — во Франции во втором туре президентских выборов победил Николя Саркози.



24 мая — в кинопрокат вышел фильм Гора Вербински "Пираты Карибского моря: На краю света".



24 мая — авария на шахте "Юбилейная" в Новокузнецке, в результате которй погибли 38 человек.



5 июля — на сессии МОК в Гватемале определился город-хозяин Олимпиады — 2014. Победителем назван российский курорт Сочи.



13 августа — произошла авария поезда "Невский экспресс" сообщением Москва—Санкт-Петербург в районе Малой Вишеры. Причиной стал теракт.



15 октября — компания Intel заявила о разработке нового процессора для мобильных применений — Intel Atom.



18 октября — в Пакистане произошёл крупнейший в истории страны теракт: взорван кортеж Беназир Бхутто, погибло более 130 человек.



31 октября — взрыв автобуса в Тольятти, 8 человек погибло, более 50 ранено. Основная версия произошедшего — неосторожное обращение со взрывчаткой.



7 ноября — в Финляндии 18-летний школьник устроил бойню в лицее. Жертвами стали 8 человек: шесть учеников, школьная медсестра и директор, сам нападавший покончил жизнь самоубийством.



5 декабря — стрельба в торговом центре в городе Омаха, штат Небраска, США. В результате инцидента погибло 8 посетителей.



21 декабря — в Шенгенское соглашение вошли 9 стран ЕС — Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

Итоги: авиакатастрофы, взрывы в шахтах, уход из жизни Ельцина и Ростроповича, очередное повторение Колумбайна в США, Сочи выбраны столицей зимних ОИ.

Ну и напоследок немного из истории межвоенного периода. Вот для сравнения, что принято считать ключевыми событиями 1935 года (напоминаем, это был Год свиньи).

13 января — на плебисците в Саарской области подавляющее большинство (более 90 %) голосует за присоединение к Германии.



4 февраля — запущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.



16 марта — в нацистской Германии введена всеобщая воинская повинность, что явилось открытым серьёзным нарушением условий Версальского договора.



2 мая — СССР и Франция подписали договор о взаимопомощи.



18 мая — разбился самый большой советский самолёт "Максим Горький", 49 человек погибли.



25 мая — Джесси Оуэнс в течение 45 минут установил 4 мировых рекорда по лёгкой атлетике. В прыжках в длину, где Оуэнс впервые преодолел рубеж 8 м, его рекорд продержался 25 лет.



10 июня — основано общество анонимных алкоголиков.



12 июня — Муссолини запретил в Италии продажу газеты "Нью-Йорк таймс" за необъективное освещение деятельности фашистов.



17 июня — создана американская кинокомпания "Парамаунт пикчерз". Точнее, обанкротившаяся в 1933 американская кинокомпания "Paramount Publix Corporation" реорганизована в компанию "Paramount Pictures".



14 августа — в США введена система социального страхования (помощи безработным).



15 августа — флаг со свастикой утверждён в качестве государственного флага Германии.



23 августа — на башнях Кремля установлены рубиновые звезды, произведённые в Донбассе.



27 августа — в штате Техас на референдуме большинство населения проголосовало за отмену "сухого закона".



31 августа — рекорд Стаханова — за смену (5 часов 45 минут) он добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз.



21 октября — Германия официально вышла из состава Лиги Наций.



5 ноября — выпущена настольная игра "Монополия".



14 ноября — президент США Франклин Делано Рузвельт объявил Филиппины свободным государством.

Здесь четко виден курс на реванш со стороны нацистской Германии, выделим также рекорды Стаханова и Джесси Оуэнса.